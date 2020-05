NHỮNG KẺ BÁN RẺ LƯƠNG TÂM

Trục lợi từ dịch bệnh: tham lam và vô cảm!

Trong khi mọi người tất bật chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; trong khi nhiều người dân sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với đồng bào nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; và trong khi các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế… tận tụy hy sinh kể cả mạng sống của mình để xông lên tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe của dân chúng thì buồn thay, vẫn có những kẻ tham lam, vô cảm, vô lương tâm, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm – phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, người có thể coi là kẻ trục lợi điển hình trong dịch bệnh, khi cùng 6 thuộc cấp và đồng bọn nâng khống giá trị gói thầu mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19, từ 2,3 tỷ đồng lên 7 ty đồng, nghĩa là gấp hơn 3 lần giá nhập. Hành vi của ông Cảm khiến dư luận dân chúng rất bất mãn, đòi phải trừng trị nghiêm khắc.

CDC Hà Nội (Center for Disease Control of Ha Noi) là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chuyên môn về công tác y tế dự phòng trên địa bàn Hà Nội.

CDC có trách nhiệm hoạt động với mục đích làm giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong do các dịch bệnh truyền nhiễm cũng như không truyền nhiễm, giảm thiểu những tác hại về kinh tế, sức khỏe, thời gian, do dịch bệnh gây ra, thông qua các hoạt động tích cực kể cả dự phòng.

Phó GS Tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm biết rất rõ nhiệm vụ của mình và của CDC Hà Nội trong phòng chống dịch Covid-19 với nhiệm vụ sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, để đưa ra cảnh báo cũng như công bố những người nhiễm bệnh.

Trách nhiệm lớn lao như thế nhưng vì lòng tham lam, Phó GS TS Cảm đã trở thành vô cảm trước sức khỏe của dân chúng để trục lợi, vơ vét cho cá nhân mình. Với 7 tỷ đồng, thay vì mua được 3 hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR thì CDC chỉ mua được 1 hệ thống, còn 4,7 tỷ tức hơn 2 hoệ thống thì ông ta cùng đồng bọn chia nhau bỏ vào túi. CDC đã mua bao nhiêu hệ thống? Điều này công an còn đang điều tra, xem xét hồ sơ.



Tất nhiên, ông Cảm không phải là một ngoại lệ của chuyện trục lợi trong mùa dịch. Bởi vì theo tiết lộ của thiếu tướng Tô Ân Xô – chánh văn phòng Bộ Công an – thời gian qua cơ quan công an đã phát hiện 15 vụ sản xuất thiết bị y tế là hàng giả, hàng kém chất lượng, 98 cơ sở kinh doanh tăng giá bán thiết bị y tế, 50 trường hợp đầu cơ, ghìm hàng và hơn 100 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép không hóa đơn, chứng từ các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.

Riêng CDC Quảng Nam lại càng ăn “bạo” hơn nữa là tính giá chiếc máy Realtime PCR với 7,2 tỷ đồng, tức còn cao hơn CDC Hà Nội 200 triệu đòng. Những con sâu mọt này chắc chắn sẽ bị “sờ gáy”!

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi là hành vi không thể chấp nhận được, pháp luật luôn dành cho những kẻ trục lợi, chiếm đoạt tài sản những hình phạt thích đáng cho tội danh này. Nhưng trục lợi trong điều kiện dịch bệnh thì lại càng phải xem như một tình tiết tăng nặng và cần xử thật nghiêm để làm gương cho những kẻ khác.

Còn bao nhiêu người như PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm? Còn bao nhiêu cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát bệnh tật cho dân chúng đã mua thiết bị y tế phòng dịch với giá «trên trời”? Và còn bao nhiêu kẻ lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, ghìm hàng, nâng giá, sản xuất và mua bán thiết bị, thuốc men giả?

Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để những kẻ bán rẻ lương tâm, mờ mắt vì đồng tiền phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và để công cuộc “chống dịch như chống giặc” đang thành công với nhiều tín hiệu tích cực không bị ảnh hưởng vì những kẻ sâu mọt như ông Cảm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Trung tâm CDC Hà Nội, ra lệnh khám xét cơ quan, khám xét nhà riêng và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đồng phạm.

Mua bán lòng vòng để nâng giá

Cụ thể, từ đầu năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19, CDC Hà Nội đã thực hiện mua sắm một số hệ thống Realtime PCR tự động, bao gồm các máy: tách chiết mẫu, máy phân tích mẫu và phụ tùng; chi phí bảo trì từ các doanh nghiệp. Do thời gian gấp rút nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Qua xác minh bước đầu, C03 (Cục Cảnh sát chống tham nhũng, buôn lậu…) phát hiện hệ thống Realtime PCR tự động khi nhập khẩu về Việt Nam chỉ có giá khoảng 2,3 tỷ đồng nhưng được CDC Hà Nội mua vào với giá hơn 7 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo C03, việc “thổi giá” hệ thống Realtime PCR được các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối, mua bán lòng vòng với nhau. Sau đó, được Công ty định giá Nhân Thành cho biết giá cả, và căn cứ vào đó, CDC Hà Nội “nhắm mắt” mà mua bởi vì tất cả bọn họ đều đồng loã với nhau, trong đó có ông Nguyễn Nhật Cẩm giám đốc CDC.

Thật ra, chiếc máy xét nghiệm Realtime PRC do hãng Qiagen Trung Quốc chế tạo. Không ai biết giá xuất xưởng cộng với thuế mạ, tiền chuyên chở và lợi nhuận của các công ty nhập hàng là bao nhiêu, nhưng Sở Y tế Quảng Trị mua với giá 1,45 tỷ, thấp hơn giá 2,3 tỷ khá nhiều còn CDC Hà Nội “mua” với giá 7 tỷ!

Những kẻ tham lam bị bắt

Như báo chí đưa tin, chiều 22/04, C03 khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can này gồm:

PGS-TS Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội.

Nguyễn Vũ Hà Thanh (nữ), trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

Đào Thế Vinh, giám đốc Công ty Vật tư Khoa học và Thương mại.

Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc Công ty Định giá và Bán đấu giá Nhân Thành.

Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty Phát triển Khoa học Vitech.

Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty thiết bị y tế Phương Đông.

Những con người đáng quý

Hệ thống Realtime PCR là tổ hợp các máy tách, chiết, phân tích kết quả xét nghiệm, đã được nhiều địa phương mua sắm trong thời gian qua để phục vụ nhu cầu xét nghiệm Covid-19. Trao đổi với các phóng viên, một số địa phương cho biết họ mua hệ thống máy Realtime PCR với giá rất thấp. Có trường hợp như Sở Y tế Quảng Trị chỉ mua với giá 1,45 tỷ đồng.

Cụ thể, theo ông Đỗ Văn Hùng, giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, qua theo dõi thì ông nhận thấy hệ thống máy Realtime PCR do CDC Quảng Trị mua với giá “tương đối thấp”, chỉ 1,45 tỷ đồng trong khi một số địa phương ở phía Bắc mua với giá 3 tỷ đồng; CDC Hà Nội mua đến 7 tỷ đồng. Theo ông Hùng, một loại máy tách, chiết tự động 32 mẫu phẩm vật khác, CDC Quảng Trị mua chỉ với giá 650 triệu đồng, trong khi một số địa phương mua với giá hơn 1 tỉ đồng. Cũng theo ông Hùng, Sở Y tế Quảng Trị giao cho CDC tỉnh mua 1 máy Realtime PCR và 1 máy tách chiết tự động 32 mẫu phẩm vật, ông có kiểm tra. Ông nói: “Xem qua tôi cảm thấy rất ổn, còn sau này thì không rõ lắm nhưng họ có bảo hành 5 năm”. Ông Hùng nói tiếp: “Hệ thống Realtime PCR mua với giá 1,45 tỷ đồng là rẻ chứ không mắc”.

Tại Đà Nẵng, ông Tôn Thất Thạnh, giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, việc mua sắm thiết bị phòng chống dịch là do Sở Y tế Đà Nẵng lo liệu, còn CDC thì chỉ chuyên tâm vào công việc chuyên môn của mình. Ông chia sẻ: “Khi nghe sự việc xảy ra tại Hà Nội, chúng tôi thấy buồn lắm. Người ta cứ nói CDC thế này, CDC thế nọ chứ chúng tôi có mua bán gì đâu. Xét nghiệm, xét nghiệm và xét nghiệm, bao nhiêu công sức anh em bỏ ra, chống dịch suốt mấy tháng nay mà còn bị hiểu lầm, mang tiếng nữa thì buồn lắm”. Ông Thạnh nói tiếp: “Khi CDC nhận được máy móc, thiết bị từ Sở Y tế đưa xuống, anh em làm việc 24/24, bất kể ngày đêm, với cả trăm, thậm chí cả ngàn xét nghiệm mỗi ngày”.

Trao đổi về vấn đề mua sắm trang thiết bị, bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng không mua toàn bộ hệ thống xét nghiệm như nhiều địa phương khác, mà chỉ mua bổ sung các phần để lắp vào những hệ thống xét nghiệm đã có sẵn. Theo bà Yến, khi Đà Nẵng xuất hiện các ca nghi nhiễm, cần gấp hệ thống xét nghiệm thì Sở Y tế rà soát lại các hệ thống máy móc đã xét nghiệm SARS-CoV-2 có cách đây ít lâu, chỉ mua thêm những thứ còn thiếu lắp vào. Việc thực hiện các khâu mua sắm đều do Sở Y tế Đà Nẵng đảm trách chứ không phải do CDC Đà Nẵng. Sở cũng đã gửi báo cáo chi tiết lên Bộ Y tế, Bộ cũng đồng ý lắm.

Cán bộ CDC Hà Nội nộp lại tiền mua máy xét nghiệm

Các cán bộ bị khởi tố trong vụ án nâng khống giá trị gói thầu mua sắm máy xét nghiệm Covid-19 tại Hà Nội đã tự nguyện nộp lại tiền nâng khống.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an cho biết thông tin trên tại họp báo chiều 5/05.

Theo ông Quang, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, 7 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và một số đơn vị liên quan đã «cấu kết, thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động».

“Hiện các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại tiền”, ông Quang nói.

Qua nắm tình hình, nhận thấy nhiều địa phương trên cả nước cũng mua sắm thiết bị, vật tư y tế, máy xét nghiệm… để phòng chống Covid-19, nên Bộ Công an đã tham mưu với Thủ tướng, yêu cầu các tỉnh, thành phố, khẩn trương rà soát, thẩm định và thanh tra các gói thầu liên quan.

“Khi thanh tra Bộ Y tế và các địa phương, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm, cơ quan công an sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định», ông Quang cho hay.

Trước đó ngày 22/4, Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Nhật Cảm giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và 6 bị can với cáo buộc gian lận mua sắm hệ thống Realtime PCR. Nhà chức trách cho biết, khi nhập về Việt Nam giá máy khoảng 2,3 tỷ đồng, tuy nhiên qua mua bán lòng vòng, đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, lên đến 7 tỷ đồng.

Tại Quảng Nam, ngày 4/5, cơ quan chức năng đã công bố quyết định thanh tra đột xuất việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR (giá 7,2 tỷ đồng, còn cao hơn cả CDC Hà Nội).

Realtime PCR được giới thiệu là hệ thống mở, cho phép chạy được nhiều loại hóa chất, có thể xét nghiệm được nhiều loại bệnh truyền nhiễm, không riêng Covid-19. Trên thị trường, phần lớn máy phải nhập từ Đức hoặc một số nước châu Âu với giá từ 2,5 tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình.

Nạn lừa đảo để trục lợi trong mùa dịch

Chiều 18/03, công an thành phố Qui Nhơn (tỉnh Bình Định) đã bắt giam Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đề điều tra và khởi tố về tội lừa đảo hết sức nguy hiểm.

Theo điều tra, Tiêu Thị Tuyết Sương mới học hết lớp 9, sau đó có thời gian làm người giúp việc cho một phòng khám bệnh tư nhân nên cũng có chút ít hiểu biết về thuốc men. Gần đây, trong thời gian dịch bệnh Covid, Tuyết Sương bỏ về nhà, mua nước cất và thuốc kháng sinh loại Gentamicin tại một nhà thuốc ở thị xã An Nhơn (Bình Định) rồi về pha chế, giả làm vắc-xin phòng ngừa bệnh, trong đó có bệnh dịch Covid-19. Y thị đã chích cho ít nhất là 30 người, thu lợi bất chính tới vài chục triệu đồng.



Công an TP Qui Nhơn đã làm việc với 9 người bị hại của Tuyết Sương. Những người này khai báo, số tiền đã đưa cho Tuyết Sương để chích ngừa Covid-19 thấp nhất là 1,4 triệu đồng/người, cao nhất là 3 triệu đồng/người. Trường hợp chị N.T.Y (một nạn nhân ở huyện Tuy Phước) cho biết, qua một người quen giới thiệu, Tuyết Sương tới nhà chị, tự xưng là nhân viên y tế dự phòng, đến chích các loại vắc-xin ngừa bệnh. Tưởng thật, chị N.T.Y cho con chích một mũi “5 trong 1” – tức là ngừa 5 thứ bệnh cùng một mũi thuốc – ; chị chích một mũi ngừa ung thư cổ tử cung, và chồng chị chích một mũi ngừa dịch Covid-19. Xong việc, Tuyết Sương đòi 10 triệu đồng làm chị hết hồn, cả hai vợ chồng năn nỉ mãi chị ta mới chịu hạ xuống còn 8 triệu đồng.

Doanh nghiệo cũng mạo danh Sở Y tế

Chiều 17/03, Sở Y tế tỉnh Phú Yên phát đi thông báo, khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn tỉnh cần cẩn trọng vì có những kẻ mạo danh cán bộ y tế đến các cơ quan như ngân hàng, trường học… đặt vấn đề phun hóa chất phòng dịch Covid-19 và thu tiền tại chỗ. Theo Sở Y tế Phú Yên, việc mạo danh này gây ảnh hưởng không tốt đến ngành y tế và tạo tâm lý chủ quan “đã phun hoá chất phòng dịch rồi, không sợ gì nữa” trong việc ngăn chống dịch bệnh. Sở Y tế khẳng định, việc phun hóa chất được tiến hành theo kế hoạch, có thông báo trước cho dân chúng. Hóa chất phải được kiểm định chất lượng, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là không thu phí. Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành xác minh sự việc, đang mời doanh nghiệp có liên quan trong việc mạo danh Sở Y tế đi “phun thuốc thâu tiền” đến làm việc.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây cũng cảnh báo tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, có một số đối tượng không phải cán bộ BV Nhi T.Ư nhưng mượn danh BV để tư vấn, bán thuốc, các loại thực phẩm chức năng, men vi sinh, khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn..vv.. nhằm trục lợi”. BV Nhi T.Ư khuyên dân chúng cần kiểm tra thông tin trước khi mua hàng để tránh bị lừa đảo, sử dụng lầm sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Đủ kiểu trục lợi

Ngày 18/03, Sở Y tế Sài Gòn thông báo về việc hiện nay trên địa bàn thành phố có một đối tượng tự xưng là nhân viên của Sở Y tế, tên Hải, số điện thoại 0972.933.891 – 0949.902.189, đến một số phòng khám để bán các tài liệu về công tác phòng chống dịch Covid-19, và nói với phòng khám là Sở Y tế thành phố sẽ đi kiểm tra.

Theo Sở Y tế, đối tượng trên đã mạo danh bởi vì Sở Y tế không có bất kỳ nhân viên nào đến các phòng khám để bán tài liệu. Sở Y tế đã thông báo vụ việc cho công an thành phố. Dân chúng nếu gặp trường hợp mạo danh như trên, xin báo cho Sở Y tế, số điện thoại 0967.771.010 hoặc Thanh tra Sở Y tế, điện thoại 028.39307916 để phối hợp xử lý.

Vấn đề khẩu trang

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, một số cá nhân, cơ sở, lợi dụng “thổi giá” mặt hàng khẩu trang y tế để trục lợi. Trong nhiều vụ vi phạm điển hình, có vụ Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên-Huế kiểm tra, xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty Dược phẩm Hồng Lan (TP Huế) do “lợi dụng điều kiện bất thường, định giá bán hàng hóa bất hợp lý” để bán khẩu trang với mức giá không phù hợp. Tương tự, Thanh tra Sở Y tế Sài Gòn cũng đã phạt hơn 31,7 triệu đồng đối với ông Lê Ngọc Bền (phường 3, quận Gò Vấp), trong đó phạt về hành vi lợi dụng dịch bệnh bán hàng hóa (khẩu trang) với giá bất hợp lý…



Không chỉ trục lợi mặt hàng khẩu trang mà hóa chất Cloramine B dùng để khử khuẩn, sàn nhà, vệ sinh nhà cửa cũng bị “thổi giá” gấp 2 – 3 lần, từ 100.000 đồng/kg nâng lên 200.000 – 250.000 đồng/kg. Thậm chí, một số cơ sở đã sản xuất nước sát khuẩn giả, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 18/03, công an Thừa Thiên-Huế cho biết đã ra quyết định xử lý hành chánh với mức phạt 14,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu rồi đưa lên mạng xã hội quảng cáo. Quyết định xử phạt hành chánh (tức phạt tiền) cũng nêu rõ, nếu tái phạm sẽ bị xử lý hình sự.

Theo công an, giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều người lo lắng, lại xuất hiện quảng cáo có loại “thẻ” có khả năng… kháng khuẩn, diệt vi rút SARS-CoV-2. Đây là loại thẻ lừa đảo, do TQ sản xuất nhưng bà Nguyễn Thị Thơm vẫn nhập hàng ro062i đăng quảng cáo rao bán để thu lợi bất chính.

Tính đến chiều 18/03, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã xử lý 11 vụ vi phạm kể từ đầu mùa dịch, gồm các lỗi: không niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt… Tỉnh đã yêu cầu 780 cơ sở ký cam kết không được nâng giá khẩu trang, nước sát khuẩn để trục lợi.

Đoàn Dự ghi chép