Những gia đình người Quebecers có con lấy chồng khủng bố quân ISIS, muốn cho con trở lại Canada.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 28 tháng 11, thì có ít nhất 4 gia đình ở tỉnh bang Quebec, có những con gái đã qua Syria và Iraq, lấy những tên khủng bố cuồng tín ISIS, nay đã muốn con cái của họ trở lại Canada, sau khi nhóm khủng bố này gần như bị tiêu diệt ở Trung đông.

Theo ông Herman Deparice Okomba, giám đốc của trung tâm bảo vệ nhân quyền có tên là the Prevention of Radicalizaton Leading to Violence thì bốn phụ nữ này lấy những chiến binh của nhóm ISIS chứ không phải là những tay thủ lãnh.

Theo cơ quan tình báo Canada, CSIS, thì có chừng 180 người Canadians đã qua Trung đông, gia nhập các nhóm khủng bố cuồng tín, mà một nửa số người này đã đến hai quốc gia Iraq và Syria.

Hiện nay chính quyền liên bang vẫn chưa có một chính sách rõ ràng để thu nhận lại những phụ nữ bỏ Canada, qua lập gia đình và có con với những tên khủng bố cuồng tín này: liệu những phụ nữ này có quyền bảo lãnh những người chồng của họ qua Canada , qua cách thức đoàn tụ gia đình?