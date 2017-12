Những dự đoán gây kinh hoàng trong năm 2018!

Chu Nguyễn

2018 mở ra trước mắt, nhiều người thắc mắc về tương lai nhân loại sau những thiên tai do biến đồi khí hậu diễn ra trên bình diện toàn cầu trong năm 2017 và lò lửa ở Á châu và Trung đông có nguy cơ bùng nổ không biết lúc nào. Nhiều người không tin tưởng vào quyết định của chính khách điều khiển vận mệnh toàn cầu để mà lạc quan hay bi quan trước tương lai thế giới mà trông cậy vào các dự đoán của các nhà tiên tri hiện đại.

Tờ Sun Daily cuối năm 2017 nhắc tới những dự đoán của Craig Hamilton-Parker của Anh và tờ Daily Mail gần đây, cuối năm 2017, lược thuận dự tri của tiên tri gia Baba Vanga xứ Bulgaria.

Craig Hamilton Parker, gốc Southampton, Anh quốc và là một thầy bói sáng, ở tuổi ngoại lục tuần, và vài năm gần đây được đời biết tiếng là một nhà tiên tri tân thời. Thành tích dự tri của ông này chưa thể sánh với Baba Vanga của Bulgaria thế kỷ 20 và hiển nhiên còn ở mức quá khiêm tốn như đom đóm trước ánh thái dương phát ra từ huyền thoại Nostradamus của thế kỷ 16.

Tuy nhiên có một vài dự tri của nhà tiên tri này trong năm qua đã được một số người tán tụng kể là gần kề với sự thực, nhưng có người cho rằng đoán mò. Nhưng mới đây, trên giấy trắng mực đen Craig Hamilton- Parker đã tuyên bố dự tri của mình báo trước nhưng gì sẽ xảy ra từ cuối 2017 sang 2018, rằng sẽ có nhiều biến cố buồn nhiều hơn vui, lo nhiều hơn mừng…

Hamilton-Parker dự đoán Mỹ sẽ tấn công Bắc Hàn, thành thị ở châu Âu khó tránh một cuộc tấn công bằng bằng hóa chất cua khủng bố và riêng ở Mỹ quốc hội chuẩn bị truất phế tổng thống Doanld Trump nhưng thất bại, một chiến hạm Mỹ bị chìm. Còn kinh tế toàn cầu suy thoái, thiên tai hỏa hoạn gia tăng, cuộc chiến chống IS khó chấm dứt, Hoàng tử Harry sẽ chính thức lập gia đình với tài nữ Meghan.

Còn nữ tiên tri mù Vanga dự đoán về hai sự kiện lớn trong năm 2018.

Daily Mail cuối tháng 12, 2017, đưa tin Vanga, người từng đưa ra lời sấm truyền về vụ khủng bố 11/9 và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), đã dự đoán về hai sự kiện lớn sẽ xảy ra trong năm 2018.

Baba Vanga, qua đời vào năm 1996 ở tuổi 85, tự nhận là có các năng lực siêu nhiên, cho phép bà nhìn thấy trước các thảm họa tự nhiên và một các sự kiện trọng đại khác kể cả đã dự báo về tương lai cho tới thế kỷ 51, mà theo bà, khi đó nhân loại sẽ diệt vong.

Baba Vanga, còn được mệnh danh là “Nostradamus vùng Balkan”, được cho là đã đưa ra tiên đoán về việc Trung Quốc sẽ soán ngôi Mỹ trở thành “cường quốc” mới của thế giới trong năm 2018.

Lời dự báo trên của nhà tiên tri mù có nhiều cơ sở để trở thành sự thật.

Năm 1970, Trung Quốc chỉ chiếm 4,1% nền kinh tế toàn cầu, nhưng con số này đã tăng thần tốc lên 15,6% vào năm 2015 và đóng góp của Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục tăng.

Trong khi đó, đóng góp của Mỹ hiện đang là 16,7% và theo Forbes có chiều hướng là sẽ giảm xuống 14,9% vào năm 2025.

Bà cũng tiên đoán “một dạng năng lượng mới” (‘a new form of energy’ will be discovered on Venus). sẽ được tìm thấy trên sao Kim (Venus) vào năm tới. Hiện vẫn chưa quốc gia nào lên kế hoạch đưa một đoàn thám hiểm tới sao Kim. Tuy nhiên, phi thuyền của NASA, Parker Solar Probe, dự kiến sẽ bắt đầu sứ mệnh “chinh phục” Mặt trời vào tháng 7/2018.

Vanga xuất thân cũng trong hoàn cảnh nhiều huyền thoại. Đêm mùa đông tháng 1/1941, bóng tối bao phủ làng Rupite hẻo lánh ở vùng biên giới Bulgaria bỗng chốc bị xè toang bởi sự xuất hiện của một người lạ mặt có ánh sáng mờ ảo vây quanh. Bóng ma đi thẳng tới ngôi nhà của cô gái mù Vanga và nói như ra lệnh: “Thế giới đang đứng trước họa hủy diệt. Con phải mách bảo nhân loại cần làm gì”.

Kể từ đó Vanga – tên đầy đủ là Vangelia Pandeva Dimitrova – chính thức bắt đầu sự nghiệp “cứu nhân độ thế” bằng những lời tiên tri huyền thoại. Cô bé Vanga tóc vàng mắt xanh đã sớm mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, không lâu sau đó người cha nhận lệnh gia nhập quân đội Bulgaria. Sau Thế chiến thứ nhất, mấy cha con sống chật vật trong nông trại hoang tàn. Dù vậy, hoàn cảnh thiếu thốn không làm bé Vanga thôi yêu thích trò chơi “chữa bệnh” – ấy là khi cô tập tành “kê đơn thuốc” cho bạn bè quanh mình.

Một ngày nọ bão lớn ập đến làng. Trời bỗng chốc tối sầm như đêm phủ, cuồng phong thổi tung cây cối, mái nhà, và không hiểu bằng cách nào một cơn lốc xoáy đã nhấc bổng cô bé Vanga 12 tuổi lên không trung và ném xuống cánh đồng xa tít tắp. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, dân làng cũng đã tìm thấy Vanga nằm bất tỉnh với hai hốc mắt lấp đầy cát bụi.

Cô bé trở thành khiếm thị kể từ đó. Chữa trị cách nào cũng không khỏi, Vanga chỉ còn cách cầu nguyện với Chúa Trời. May mắn, bé đã sớm phát triển được giác quan ngoại lý vô cùng nhạy bén. Vanga bắt đầu đưa ra những lời tiên tri từ năm 16 tuổi. Lần đó đàn cừu của cha cô bỗng dưng bị mất một con, vậy là cô bé đã miêu tả cho ông chính xác địa điểm nơi con cừu bị kẻ trộm nhốt.

Sau này, theo lời nữ tiên tri kể lại, trước hôm “bóng ma phát sáng” xuất hiện một vài đêm, cô đã liên tục mơ thấy có một nhân vật siêu phàm tới gặp cô và trao cho sứ mệnh cao cả.

Những năm Thế chiến thứ hai là khoảng thời gian Vanga tạo dựng được lòng tin nhiều nhất. Không biết bao nhiêu người đã tìm đến cô để được nghe “phán” người thân của họ ở chiến trường còn sống hay đã mất, thi thể họ được chôn cất ở đâu… Thậm chí nữ tiên tri còn mách bảo một số người làm cách nào để tránh né hòn tên mũi đạn, cách chữa trị vết thương bằng cây cỏ, đất sét, mật ong ra sao, làm thế nào để tìm lại kỷ vật đã mất…

Trước khi nổi tiếng khắp trong nước và quốc tế, Vanga đã từng bị chính quyền Bulgaria bỏ tù bởi lời tiên đoán cái chết của lãnh tụ Stalin. Một năm sau bà được thả tự do – ấy là khi Stalin đã từ trần thật, vào 1953. Dù vậy kể từ đó, Vanga luôn tỏ ra thận trọng với những lời tiên đoán về thảm họa toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ. Bà chỉ tiết lộ với một số người nhất định, nhằm tránh bị buộc tội gây hoang mang cho dân chúng.

Khi cậu em trai Vasil gia nhập một đảng phái chống đối nhà nước, Vanga đã gào khóc và khuyên nhủ hết nhẽ rằng nếu làm như thế, anh sẽ phải hứng chịu một cái chết đau đớn ở tuổi 23. Vasil không tin lời chị. Và kết quả tháng 10 năm đó cậu bị bắt, tra tấn dã man, sau đó bị tử hình.

Ngày nay nhiều người tin rằng Vanga đã dự đoán trúng thảm họa nguyên tử Chernobyl, cái chết của công nương Diana, vụ khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ, vụ Bắc Hàn đụng độ với Nam Hàn vào tháng 11, 2012, vụ nổi dậy của ISIS… và gần đây là các vụ thiên tai bão lụt kể cả Harvey và Irma hoành hành ở Mỹ. Xa hơn nữa là cơ nguy nền dân chủ ở Mỹ sụp đổ và Trung quốc nổi lên bá chủ toàn cầu…

Đặc biệt Vanga tiên tri ớn lạnh về Mỹ và Trung Quốc năm 2017 và kết quả gần như dự đoán.

Trang Ancient-Code đã cập nhật những lời dự báo về tương lai Mỹ và Trung Quốc trong năm. Theo Vanga tiên tri 2017 sẽ là một năm đặc biệt, nhiều biến đổi quan trọng với hai nước Trung Quốc và Mỹ, trong đó, Trung Quốc có chiều hướng đi lên, còn vận mệnh của Mỹ lại trở nên mông lung.

Sau khi Tổng thống thứ 45 nắm quyền, lòng dân không yên, nhiều người phẫn nộ với quyết định của ông vì ông đưa ra những quyết định khó hiểu. Trong thời gian đương nhiệm, Tổng thống thứ 45 sẽ gây xung đột với các nước lớn.. Cũng trong năm 2017, một quốc gia khác sẽ có vận mệnh thay đổi lớn được Vanga nhắc đến là Trung Quốc. Mà theo bà tiên tri mù thì đây là năm nhân loại chứng kiến sự trỗi dậy của đất nước hơn tỷ dân này. Trong khi Mỹ sẽ dần mất đi năng lực kiểm soát thế giới, những bất ổn về chính trị của nước này ngày càng gia tăng thì Trung Quốc lại ngày càng phát triển. Siêu cường quốc Mỹ sẽ thất thế để nhường chỗ cho Trung Quốc. Xem ra đã trở thanh sự thực!

Đứng về mặt khoa học, những lời dự tri có giá trị hay không? Các nhà nghiên cứu về tâm lý xác nhận: Một số người có khả năng dự tri nhờ giác quan thứ sáu phát triển khác thường. Giác quan thứ sáu có hay không? Ngày này các nhà tâm lý học và khoa học đểu công nhận có giác quan từ sáu “psi” hay môt khả năng tri thức vượt khỏi không gian và thời gian (extrasensory perception -ESP). Ta thường thấy có người thường có linh cảm trước một việc sẽ xảy ra và không không thể giải thích nổi do đâu mà biết trước. Phải chăng đó chính là biểu hiệu của giác quan thứ sáu. Các nhà nghiên cứu khả năng tri giác khác thường này của một số người đã kể lại một số giai thoai để chứng minh.

Tiếng nói huyền bí từ nơi nào đó phát ra báo cho Churchill tránh tai nạn

Đầu thập niên 40, trong Chiến tranh Thế giới thứ II, oanh kích trở thành cơm bữa với người dân Luân Đôn vì chẳng mấy ngày không có máy bay Đức quần thảo trên nền trời sương mù và dội hàng trăm ngàn tấn bom xuống thành phố cổ này. Người dân London ban đầu còn sợ hãi, mỗi khi có còi báo động là hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp, sau họ quen với không khí căng thẳng này và sinh hoạt trở nên gần như bình thường. Thủ tướng Anh lúc đó là ông Winston Churchill (1874-1965), vốn là một con người bình tĩnh và can đảm vì ông đã từng sống trong cảnh lửa đạn nên chẳng coi nguy hiểm vào đâu và con người có tinh thần thép này tượng trưng cho thái độ bất khuất của dân tộc Anh, bất chấp bom đạn Hitler dội xuống thành phố. Nhưng Churchill không phải can đảm tới mức liều lĩnh và cũng chẳng phải kiên cường tới mức bướng bỉnh không nghe theo linh tính một khi có việc gì nguy hiểm mà linh tính báo trước. Và những lúc đó thì Churchill lại là người phản ứng nhanh nhẹn nhất và nhờ đó duy trì được mạng sống trong những năm còn lăn lộn trong các cuộc chiến ở Omdurman trong Binh đoàn Viễn chinh Sông Nile hay trong cuộc chiến Boer thứ hai (1898) lúc ông làm phóng viên chiến trường.

Vào một đêm ông đang khoản đãi ba bộ trưởng trong nội các tại số 10 Đường Downing, nơi vốn dành cho thủ tướng cư ngụ ở London thì bỗng nhiên còi báo động vang lên và trận oanh tạc của máy bay địch mở đầu nhưng dù sao nó cũng không làm gián đoạn bữa ăn. Bỗng nhiên Churchill rời bàn ăn và đi vào trong bếp, nơi người bếp và người hầu đang làm việc. Bên cạnh bếp là một khung cửa kính rộng lớn. Ông ra lệnh cho người quản gia dọn thức ăn sang phòng ăn và bảo người bếp và người hầu mau mau đi tìm chỗ trú ẩn, rồi ông quay trở lại tiếp khách.

Ba phút sau bom rơi trúng phía sau nhà và hoàn toàn phá hủy nhà bếp. Nhưng Thủ tướng và khách không ai hề hấn gì cả.

Churchill còn nổi tiếng có trực giác báo trước sự nguy hiểm trong nhiều trường hợp khác nữa. Trong những đêm phi cơ Đức oanh tạc ông thường đích thân đi thăm nơi thiết trí cao xạ của lực lượng phòng không Anh. Vào một đêm, sau khi quan sát những xạ thủ hoạt động tại một địa điểm xong, ông quay lại xe, chắc có ý đi thăm vài điểm phòng không khác trước khi trời sáng.

Cánh cửa xe phía Churchill thường ngồi đã mở sẵn cho ông. Nhưng lần này ông quên bẵng hay vì lý do nào đó, bước vòng sang cửa bên kia, mở cửa và lên xe. Vài phút sau khi chiếc xe đang chạy qua những phố không đèn thì một trái bom nổ, gần ngay phía không có Churchill ngồi và nâng chiếc xe lên và lật nghiêng nó, chiếc xe chỉ còn đứng trên hai bánh một cách hết sức nguy hiểm vì sắp lật nhào xuống hố. Nhưng may thay nó lại lấy được thăng bằng và tiếp tục chạy. Churchill cho biết: “chắc do tôi ngồi đúng phía xe cần cân bằng nên chiếc xe nặng không lật được!”.

Khi phu nhân Thủ tướng hỏi Thủ tướng nhờ đâu mà ông lại chọn một phía an toàn khi vào xe. Ông cho biết: “ban đầu không hiểu vì sao. Nhưng rồi như nghe thấy một âm thanh từ cõi sâu thẳm trong đầu kêu lên ‘ngừng lại!’ ‘ngừng lại mau lên!’ và tôi đã theo lệnh, một cách vô thức, ngừng lại trước cánh cửa mở sẵn và hình như âm thanh này thúc giục tôi chọn cánh cửa bên kia để vào xe. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh này mà thôi.”

