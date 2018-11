Những điều cần biết khi dùng các hãng hàng không kiệm ước

Tuấn Minh

Mỗi khi nói đến chi phí cho một chuyến du lịch, hầu như mọi người đều nghĩ trước tiên đến chi phí của chuyến máy bay, vốn thường là khoản tốn kém nhất. Do vậy, những hãng hàng không nổi tiếng là có nhiều giá rẻ như Spirit, Frontier hoặc Allegiant được nhiều người chú ý đến.

Quả thật những hãng này có thể cung cấp những giá vé máy bay rất rẻ nếu so với 3 hãng lớn khác là United, American và Delta; còn Southwest, thường không quảng cáo giá cả của mình trên các mạng Internet chung nên hơi khó so sánh.

Chẳng hạn như những giá vé máy bay đi từ California sang Las Vegas hoặc Denver chỉ có xấp xỉ $25 đến $30, còn rẻ hơn giá vé đi xe đò cho dù là hệ thống các xe đò khá rẻ trong cộng đồng người Việt tại địa phương. Hoặc những giá vé đi từ Atlanta tới Fort Lauderdale, Florida chỉ có $50, hay từ Denver tới New York City chỉ có $59, lại là những chuyến bay trực tiếp không ngưng nghỉ (non-stop) rất tiện lợi.

Riêng kẻ viết bài này hồi tháng 5 vừa qua, đã có dịp mua vé của hãng Frontier đi từ Houston tới Philadelphia với giá chỉ có $15, một giá quá rẻ không ngờ, còn rẻ hơn nhiều tiền trả taxi hoặc Uber đi từ nhà đến phi trường. Vì thế nên bạn bè nhiều lúc cũng ngỡ ngàng khi nhận được cú báo tin là mình đến chơi bất ngờ không báo trước, chỉ vì giá vé máy bay quá rẻ nên giúp mình có thể đi chơi tuỳ hứng như vậy.

Tuy nhiên, những giá vé máy bay quá rẻ đó dĩ nhiên không đi kèm với những quyền lợi thông thường khác mà nhiều hành khách vẫn thường nghĩ rằng luôn đi kèm theo. Khách hàng gần như phải trả thêm phụ phí cho mọi thứ khác, từ việc mang thêm hành lý xách tay (carry-on baggage) cho đến lựa chọn ghế ngồi tuỳ ý thích hoặc xin một ly nước ngọt giải khát trên chuyến bay. Thậm chí việc in ra tấm vé “boarding pass” để vào máy bay hoặc làm thủ tục “check-in”, tức là ghi danh để lên chuyến bay, cũng phải tốn thêm tiền nếu như mình không chịu tự làm lấy!

Những chi tiết về phụ phí này được liệt kê bằng những hàng chữ nhỏ li ti (in fine print) trên các vé máy bay nên khách hàng thường không để ý và dễ ngỡ ngàng khi phải đối diện và dễ xoay ra bực tức “chửi thề” khi bị buộc phải trả thêm tiền vào giờ chót như vậy.

Quả thật đây là những hãng hàng không bị nhiều lời chỉ trích nặng nề nhất từ nhiều khách hàng, nhưng về sau này họ không còn cảm thấy “quê xệ” nữa và còn đem điều này ra để quảng bá cho giới tiêu thụ, với mục đích là căn dặn mọi người hãy nên chú ý đến những chi tiết này, và từ đó vẫn có thể tìm ra được những tấm vé máy bay với giá rẻ, trong nhiều trường hợp tiết kiệm được những món tiền đáng kể.

Nhà báo Dawn Gilbertson, trong một bài tổng hợp mới đây trên nhật báo USA TODAY, đã ghi lại một số những chi tiết cần chú ý liên quan đến việc sử dụng các hãng hàng không “siêu rẻ” này, thường gọi là “ultra-low cost”.

1. Giá vé chỉ bảo đảm cho hành khách có ghế ngồi mà thôi. Nó chỉ bảo đảm hành khách có thể đi từ điểm A đến điểm B, và tất cả những thứ khác đều có thể phải bị tính thêm tiền, kể cả ly nước giải khát.

2. Những hành lý đều phải tính thêm. Kể cả hành lý xách tay (carry-on baggage) cũng phải trả thêm phụ phí, và còn mắc hơn cả lệ phí ký gửi hành lý trước đó (checked baggage). Đây là điều gây ngạc nhiên khiến khách hàng dễ sửng sốt và bực mình nhất vì họ thường quen nghĩ rằng đa số các hãng máy bay đều cho hành khách cầm theo xách tay miễn phí.

Các hãng này chỉ cho hành khách mang theo một túi cá nhân (personal bag) có thể nhét dưới gầm ghế, như túi đeo lưng (backpack), túi đựng bóp hoặc đựng máy điện toán cá nhân. Vì thế cách hay nhất là cố gắng nhét tất cả hành lý vào túi backpack, số còn lại nhét vào các túi áo quần mang theo trên người.

3. Giá gửi hành lý xách tay còn mắc hơn hành lý ký gửi. Điều này có vẻ hơi vô lý, vì hành lý xách tay thường là nhỏ và nhẹ hơn, nhưng đó là chính sách của họ, có lẽ vì không muốn hành khách lợi dụng để mang theo khiến cho việc lên xuống máy bay tốn kém hơn nhiều thì giờ. Phụ phí hành lý xách tay của Frontier là $30, của Spirit là $35 và của Allegiant là $15.

4. Hành lý ký gửi cũng có giá khác nhau tuỳ theo thời điểm và chuyến bay. Điều này cũng gây ngạc nhiên vì nhiều người thường lầm tưởng là chỉ có 1 giá đồng nhất. Hơn nữa, nếu như khách hàng chịu trả trước phụ phí này ngay lúc mua vé máy bay thì sẽ rẻ hơn ($25-$30) thay vì vào lúc sau đó ($38-$40) hoặc đợi đến lúc ra sân bay ($55).

Vì thế nên nếu sử dụng các chuyến bay này, nên nghĩ đến việc có cần phải trả thêm tiền gửi hành lý hay không, và nếu có, thì nên làm thủ tục trả tiền ngay lúc đó là rẻ nhất. Và cũng chớ dại nghĩ đến việc xách theo hành lý để tiến đến cổng máy bay và hy vọng rằng nhân viên sẽ bỏ qua hoặc “tha tào”. Trước đây, các hãng lớn thỉnh thoảng khi gặp các chuyến bay đầy nghẹt người thường đề nghị sẵn sàng ký gửi hành lý (check bag) lúc vào cửa máy bay vì muốn giảm bớt thời gian hành khách mang theo làm chậm tiến độ vào chỗ ngồi. Nhưng các hãng rẻ tiền này rất nghiêm ngặt, và bắt đóng tiền phạt rất mắc (từ $50 đến $65).

Ngoài ra, cũng nên để ý đến chi tiết là hành lý ký gửi chỉ có tối đa là 40 pounds thay vì 50 pounds của đa số các hãng khác. Riêng hai hãng Frontier và Spirit còn chơi trò “độc địa” hơn nữa bằng cách tăng giá ký gửi hành lý vào những mùa du lịch cao điểm.

5. Nên bỏ tiền ghi danh các chương trình khách hàng trung thành đặc biệt để bớt tiền. Hãng Frontier có chương trình gọi là Discount Den với giá $50 cho một năm. Nó giúp cho khách hàng có thể mua được vé máy bay (cùng chuyến) với giá rẻ hơn từ $5 đến $10 hay nhiều hơn, và giá vé rẻ này được áp dụng cho những hành khách đi cùng với mình.

Bên hãng Spirit có chương trình tương tự là $9 Fare Club, với giá $60 cho một năm, giúp hành khách mua được giá vé rẻ tuỳ chuyến (cũng từ $5 đến $10 hay nhiều hơn), và giá vé rẻ cũng được áp dụng cho những hành khách đi cùng chuyến.

Do đó, với những người nào đi cùng chuyến bay trong nhóm bạn bè hay gia đình, nhiều khi giá vé rẻ này cũng đủ lấy lại ngay lúc đầu khi trả tiền lệ phí hàng năm (chẳng hạn như giá vé có thể rẻ hơn đến $15, và hành khách đi cùng nhóm đến 4 người trở lên). Hơn nữa, những người có chương trình Discount Den hay Fare Club cũng được tính giá ký gửi hành lý rẻ hơn chút ít, tự nó cũng đủ thấy giá trị của hai chương trình này.

6. Cân nhắc việc có nên trả tiền thêm cho ghế ngồi. Như đã giải thích ở trên, việc lựa chọn ghế ngồi cũng phải trả thêm tiền, và giá phụ phí cũng thay đổi tuỳ theo vị thế của ghế trên máy bay. Phụ phí này cũng không rẻ, và do đó thường là không nên phí phạm, nhất là cho những chuyến bay ngắn hạn.

Hãy để cho máy điện toán tự động lựa chọn chỗ ngồi lúc làm thủ tục “check-in”. Đa phần là những cặp hành khách đi chung cũng dễ dàng có ghế ngồi gần nhau nếu như chịu khó “check-in” sớm trong vòng 24 giờ trước đó.

7. Đừng nên mắc bẫy để mua thêm các khoản dịch vụ gói trọn đặc biệt với giá rất mắc. Frontier có gói Works hay Perks bundle, bao gồm chi phí hành lý xách tay và ký gửi, cộng thêm có chỗ ngồi, nhưng giá tiền cho mỗi chuyến bay có thể lên từ $75 đến $80. Hãng Spirit có gói dịch vụ mang tên là Thrills Combo cũng tương tự. Trong nhiều trường hợp, giá tiền những gói dịch vụ cộng thêm này còn cao hơn cả giá vé máy bay!

8. Nên chú ý tự in các giấy “boarding pass”. Vì các hãng này sẽ tính thêm phụ phí nếu như khách hàng đợi đến lúc ra quầy ở phi trường để nhờ in (từ $2 đến $10 cho mỗi người).

9. Sau cùng phải nên chuẩn bị nếu như chuyến bay bị thay đổi hay huỷ bỏ vào giờ chót. Vì các hãng này không to lớn như 3 hãng chính là United, American và Delta nên không có nhiều chuyến bay trong ngày. Giả sử như vì lý do gì đó các chuyến bay bị thay đổi vào giờ chót, họ không có nhiều chuyến bay kế tiếp hoặc trong cùng ngày để giúp đưa hành khách đến nơi đừng quá trễ hoặc phải đợi đến ngày hôm sau. Do vậy, nếu như đó là chuyến bay quan trọng cần phải có mặt đúng lúc, đôi khi cũng không nên sử dụng các chuyến bay của các hãng hàng không “siêu rẻ” này.

Trên đây là một số những chi tiết mọi người nên cẩn thận chú ý đến nếu như có ý định sử dụng các hãng hàng không với giá được gọi là “siêu rẻ” này. Nó có nhiều điểm hơi bất ngờ và cũng có thể khiến nhiều người không thích lắm. Nhưng nếu thích ứng được với những điều kiện đó, khách hàng vẫn có thể lợi dụng được nhiều cơ hội quý giá để mua những vé máy bay rất rẻ, trên những tuyến bay cũng đa dạng và dễ dàng về giờ giấc, để có thể thực hiện được những chuyến đi chơi mà không gây ảnh hưởng lớn đến túi tiền.

TUẤN MINH

Houston, Texas ngày 12/11/2018