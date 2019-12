Những điều cần biết cho những người Canadians khi qua biên giới Mỹ

Toronto: Với thỏa ước cho phép hành khách đi qua lại biên giới Hoa Kỳ và Canada, được kiểm soát hành lý trước ( the Canada-U.S. Preclearance Agreement) , những hành khách người Canadians dùng phương tiện hàng không, sẽ được kiểm soát hành lý và nhân sự ngay ở phi trường ở Canada , chứ không phải chờ đến khi vào phi trường ở Mỹ.

Với thỏa ước này, các nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ được điều động qua các phi trường Canada để xét hỏi giấy tờ những hành khách sắp vào Mỹ.

Theo ông Joel Sanaluk, luật sư di trú ở thành phố Toronto thì thỏa ước cho phép kiểm soát trước giúp cho những hành khách đến từ Canada có nhiều thuận tiện, nhưng cũng cho những nhân viên an ninh biên giới Mỹ nhiều quyền hạn.

Những nhân viên an ninh biên giới Mỹ (CBP) có quyền bắt giữ những hành khách người Canadians ngay trên đất Canada, nếu họ nghi ngờ những người hành khách này vi phạm luật lệ Mỹ.

Các nhân viên an ninh Mỹ( CBP) có quyền lục soát dữ kiện trong cell phones của hành khách và có quyền tịch thu.

Kể từ khi cần sa được hợp thức hóa ở Canada, những hành khách từ Canada qua Mỹ đã bị hỏi là có hút cần sa không?

Theo luật sư Sanaluk thì khi nhân viên an ninh biên giới Mỹ hỏi là có hút cần sa hay không thì phải trả lời thành thật, không được nói dối.

Nhưng có hút cần sa mà nói thật thì sẽ bị nhân viên an ninh biên giới Mỹ cấm không cho qua Mỹ trong vòng 5 năm? Nói dối không được mà nói thật thì cũng chết!

Cũng theo luật sư Sanaluk thì người ta có quyền không trả lời các câu hỏi mà xem ra nguy hiểm có thể bị cấm qua Mỹ 5 năm, thì nói với nhân viên an ninh Mỹ là xin rút lại đơn xin qua Mỹ: như thế chỉ không được qua Mỹ lần đó thôi, nhưng không bị cấm 5 năm.

Theo sở Thống Kê Canada thì số người Canadians bị cấm qua Mỹ trong vòng 5 năm gia tăng cao, kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống.

Có nhiều chuyện mà người ta không thể nói thật, vì sẽ gặp nhiều rắc rối!