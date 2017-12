Những cư dân thành phố Winnipeg xếp hàng mua hàng hóa trong ngày Boxing Day.

Winnipeg: Trong ngày Boxing Day năm nay, ở thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba, nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của sức gió,đã xuống đến mức trừ 39 độ C, một kỷ lục mới của ngày Boxing Day ở thành phố này.

Tuy nhiên có những người muốn mua hàng đại hạ giá trong ngày Boxing Day vẫn không quản ngại thời tiết lạnh cóng của một ngày mùa đông xếp hàng chờ ở trước các cửa tiệm.

Khi cửa tiệm Best Buy trên đường St James mở cửa vào lúc 6 giờ sáng, thì hàng người chờ trước cửa tiệm đã kéo dài từ cửa tiệm chạy dài cho đến đằng sau của khu thương xá.

Phần lớn những người chờ mua, đã hỉ hả ra về sau đó với những màn ảnh ti vi lớn.

Người ta cũng xếp hàng dài trước khu thương xá CF Polo Park, khi tiệm H&M mở cửa vào lúc 7 giờ sáng, sẽ cho một người may mắn rút thăm trúng một phiếu mua quà miễn phí trị giá $300.

Ông Ruel Ruelos, một thổ dân ở vùng Nunavut ở Bắc Cực, đã bay xuống thành phố Winnipeg cho kịp mua máy điện toán với giá rẻ 50 phần trăm.

Tuy nhiên ông ta đã thất vọng, vì máy điện toán mà ông ta muốn mua cho con gái là máy Apple và công ty này không bao giờ bán hạ giá.