Những con chim ở tiểu bang Minnesota say rượu, đâm vào cửa kính: chết!

Gilbert, Minnesota: Theo bản tin của đài CNN phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 5 tháng 10, thì hàng loạt những con chim đủ loại từ chim robins, cedar waxings cũng như những loại chim khác, bay như bị say rượu, đâm vào cửa kính nhà, cửa kính xe, đâm vào những thân cây trong thị trấn Gilbert, tiểu bang Minnesota.

Sở cảnh sát trong thị trấn Gilbert đã nhận được nhiều báo cáo của cư dân và ông Ty Techar, cảnh sát trưởng thị trấn đã trấn an dân chúng là không nên quá lo lắng: những con chim này, nhất là những con chim còn non, không biết lượng sức mình, ăn quá nhiều trái berries, những trái berries đã bị lên men vì thời tiết trở lạnh bất ngờ.