Những chuyện rắc rối vì nCOVID-19

Vụ xe đò chở người TQ sang Việt Nam trốn dịch

Chiều 5/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, 4 người Trung Quốc đi trên một chiếc xe đò 16 chỗ, từ Bắc vào Nam với mục đích trốn dịch nCovid-19.

Theo đó, đoàn 4 người TQ này khai đi từ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, dự kiến sẽ vào TP Đà Nẵng với mục đích là đi trốn dịch nCovid-19. Qua kiểm tra, 4 người này không có hồ sơ nhập cảnh. Chỉ 1 người có passport nhưng không đóng dấu nhập cảnh.

Nhóm người TQ đó ghé Huế để ăn tối nhưng chưa kịp đến nhà hàng thì bị công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát giác, bắt giữ để đưa đi cách ly. Chiếc xe chở 4 người Trung Quốc này đã đi qua nhiều tỉnh thành mà không bị phát giác.

Trước mắt, 4 người TQ và 2 tài xế người Việt được tạm cách ly ở trường Quân sự tỉnh. Phía công an Thừa Thiên-Huế sẽ xin ý kiến Cục Xuất nhập cảnh về chuyện trục xuất. Sẽ có 2 cách: cách ly 14 ngày rồi trục xuất, hoặc xét nghiệm nếu âm tính thì trục xuất luôn.

Ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý phải 3 ngày sau xét nghiệm mới chính xác kết quả có âm tính với Covid-19 hay không.

Theo báo chí cho biết, nhận được tin báo về chiếc xe khách 16 chỗ nói trên có chở người Trung Quốc, đi theo hướng Bắc – Nam qua địa phận tỉnh, đội tuần tra Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đeo bám và chặn giữ chiếc xe này vào lúc 20h ngày 4/3 khi xe đang di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 10A qua xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Hiện trường nơi chiếc xe được ra lệnh dừng lại để kiểm tra đã được phong tỏa để không cho những người dân địa phương tò mò đến gần chiếc xe.

Trung tâm Y tế huyện Phú Vang bước đầu đã kiểm tra sức khỏe, cả 4 người khách đều không bị ho, cảm sốt hặc có biểu hiện bệnh tật gì bất thường.

Giám đốc bệnh viện gom khẩu trang để bán giá cao

Ông Phạm Hữu Quốc, bác sĩ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp, bị tố thu gom hơn 500.000 chiếc khẩu trang để bán kiếm lời, trong khi người dân không thể mua.

“Thanh tra Sở Y tế Sài Gòn đang làm rõ sự việc, xem xét có hay không sai phạm để báo cáo lên UBND TP HCM” – bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế) ngày 28/2 cho biết như vậy.

Trước đó, mạng xã hội đăng thông tin ông Phạm Hữu Quốc “thu gom” khẩu trang đem ra nước ngoài bán giá cao để kiếm lời, kèm theo là hình ảnh các giấy tờ giao dịch với những con số nhiều tỷ đồng. Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận do tình trạng khan hiếm khẩu trang phòng chống dịch nCoV đang diễn ra trầm trọng, dân chúng TP HCM rất khó mua khẩu trang trong suốt thời gian dài.

Tuy nhiên, BS Phạm Hữu Quốc phủ nhận tố cáo nói trên và cho rằng mình bị nhóm người kia “chơi xấu”.

Theo ông Quốc, từ ngày 15 đến 18/2, qua sự quen biết, ông gặp nhóm người do ông Mã Thanh (một “đại gia” rất giàu có ở Sài Gòn) đứng ra đặt vấn đề mua khẩu trang y tế. Ông Thanh nói muốn mua một lượng lớn khẩu trang để mang sang Campuchia làm từ thiện (?). Nghĩ đây là một việc tốt nên BS giám đốc Phạm Hữu Quốc bèn kêu một nam nhân viên điều dưỡng tên Thái làm việc với nhóm người này.

Anh Thái sau đó liên lạc với công ty Thiên Kim, mua 177 thùng khẩu trang loại 4 lớp, và 25 thùng mua từ các nguồn bên ngoài. Tổng số đã mua được là 202 thùng, gồm hơn 500.000 chiếc khẩu trang. Theo thỏa thuận, giá mua mỗi thùng là 23,5 triệu đồng; mỗi thùng có 40 hộp, mỗi hộp giá 470.000 đồng. (Ông Quốc lúng túng nên nói sai chăng? Nhân hai con số này với nhau thấy giá 18,8 triệu đồng mỗi thùng chứ không phải 23,5 triệu đồng.- ĐD). Tổng số tiền là 4 tỷ 747 triệu đồng. Bên mua (tức phía ông Mã Thanh) đả chuyển khoản tiền cọc là 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai bên xảy ra mâu thuẫn do ông Mã Thanh đổi ý, chỉ chấp nhận mua vời giá 11 triệu đồng/thùng (như vậy phía ông Quốc bị thiệt 12,5 triệu đồng/thùng và tổng số tiền bị thiệt là 2 tỷ 525 triệu đồng).

Về việc tại sao nhân viên điều dưỡng tên Thái là người giao dịch trong việc mua bán mà tiền cọc lại chuyển vào tài khoản của mình, ông Quốc trả lời: “Tại vì họ không chịu chuyển vào tài khoản của anh Thái nên “chuyển nhờ” vào tài khoản của tôi”. Ông cũng cho biết, sau khi việc giao dịch không thành, ông đã chuyển trả 2,8 tỷ đồng cho họ và yêu cầu lấy lại hàng nhưng bên mua không đồng ý. Ông nói: “Sau này tôi mới biết mình sơ xuất , có thể gây hiểu lầm là tôi bán khẩu trang kiếm lời”. Ông Quốc cũng cho biết đã nhiều lần mình bị nhóm người này đe dọa, “đốt bệnh viện”, “cho mất chức”..vv.. nên đã trình báo với công an quận Gò Vấp. (Chính ông tự ý trình báo hay chỉ sau khi đã bị đưa lên Internet và bị điều tra mới khai báo?. – ĐD).

Ông nói tiếp: “Hôm qua (27-2-2020), tôi phải làm việc với thanh tra của UBND quận Gò Vấp từ 16h đến 22h về việc này. Tôi chỉ giúp đỡ người ta làm từ thiện nhưng bây giờ lại mang tiếng bán khẩu trang ăn lời”. “Tôi đang làm tường trình, chiều nay quận Gò Vấp sẽ họp đánh giá sự việc”. (Đâu phải chỉ “mang tiếng” mà thôi đâu, còn bị mất chức, ra toà và vào nhà đá ngồi chơi, BS nói nghe đơn giản quá! .– ĐD).

Đại tá Trà Văn Lào (trưởng Công an quận Gò Vấp) cho biết, ông Quốc từng trình báo là bị nhóm người kia đe dọa nhưng sau đó lại rút lại lời khái với lý do “hai bên đã thỏa thuận được”. Đối với việc ông Quốc bị tố cáo thu gom khẩu trang bán kiếm lời, công an chưa vào cuộc vì sự việc đang được UBND quận lập tổ công tác xác minh.

Khẩu trang là vấn đề khó khăn cho TP HCM trong cuộc phòng chống dịch bệnh nCoV. Hiện 20 doanh nghiệp ở thành phố chỉ có thể cung cấp mỗi ngày hơn 2,5 triệu chiếc, trong khi đó chỉ riêng 5 nhóm người bắt buộc phải đeo khẩu trang (công chức, nhân viên và lãnh đạo các quận huyện, tiểu thương, nhân viên trung tâm thương mại, khách sạn…, đeo xong mỗi ngày là bỏ, không để cách đêm) đã là hơn 322.000 người – tức phải dùng tới 966.000 chiếc/ngày.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tối 25/2, chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nói rằng, thành phố có khoảng 2.000 trường học với khoảng 2 triệu học sinh. Nếu học sinh đi học đều đeo khẩu trang thì mỗi ngày cần khoảng 3 triệu chiếc. Đây là con số rất lớn mà thành phố khó đáp ứng nếu không muốn nói là bất khả thi.

Trước thực trạng thiếu khẩu trang do thiếu nguyên liệu sản xuất, Sở Công Thương đã báo cáo lên Bộ Công Thương để kết nối với các nước có nguồn vải kháng khuẩn như Ấn Độ, Malaysia… Đồng thời Sở Công thương cũng ký hợp đồng mua khẩu trang kháng khuẩn với Tổng Công ty X28 Bộ Quốc phòng khoảng 200.000 chiếc mỗi ngày, và đặt hàng Tập đoàn Dệt may Việt Nam thêm 5 triệu chiếc để bảo đảm cung ứng đủ cho thị trường.

Chiều 28/2, lãnh đạo quận uỷ quận Gò Vấp cho biết , UBND quận vừa ra quyết định đình chỉ công tác và chức vụ đối với ông Quốc, đồng thời chuyển hồ sơ cho công an điều tra, làm rõ. Vị lãnh đạo quận uỷ Gò Vấp cũng cho biết thêm: “Bước đầu, thanh tra quận xác định bác sĩ Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Về từ trung tâm dịch Đại Hàn, một phụ nữ Cà Mau “quyết chí” trốn cách ly!

Theo báo cáo từ UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ngày 25/2, chị Võ Thị H., 32 tuổi, từ sân bay quốc tế Incheon (ở thủ đô Seoul, Đại Hàn, đi máy bay về sân bay TP Cần Thơ, sau đó đi xe đò về ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thới, Cà Mau là nơi có nhà mẹ ruột của chị.

Sau khi nhận được tin báo chị H. đã về từ Đại Hàn, tức nơi có dịch, UBND xã Phong Lạc đã cho một tổ công tác gồm các nhân viên thuộc nhiều ban ngành, đến nắm thông tin và khám sức khỏe cho chị H.

Qua kiểm tra, chị H. khai, gia đình chị ở Daegu, cách thủ đô Seoul khoảng 238 km; tình trạng sức khỏe của chị và chồng con chị bình thường. Chị đi xe lửa từ Daegu về Seoul rồi lên máy bay ở phi trường quốc tế Incheon tại Seoul về Việt Nam. Vì tổ công tác biết Daegu là “trung tâm dịch nCovid-19 do bị lây nhiễm nặng nề từ giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) của người sáng lập Lee Man-hee, nên yêu cầu chị H. phải tự động cách ly tại nhà mẹ ruột của chị ở xã Phong Lạc trong thời gian 14 ngày theo quy định.

Đến ngày 27/2, có chỉ đạo của cấp trên về việc đưa người trở về từ các vùng có dịch ở nước ngoài đi cách ly tập trung chứ không phải chỉ cách ly tại nhà, tổ công tác bèn gọi điện thoại thông báo và vận động chị H. đi cách ly tập trung tại trường Quân sự ở TP Cà Mau. Qua trao đổi và sự giải thích cặn kẽ, chị H. đồng ý.

Tuy nhiên, khi tổ công tác đến chở chị đi thì một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại nhà bà Nguyễn Thị U. mẹ của chị H. đã kích động, nói rằng chị H. không việc gì phải đi cách ly, ngoài ra họ còn có nhiều lời xúc phạm, thách thức đối với tổ công tác. Đồng thời, với sự tác động của bà U. nên chị H. đã đổi ý, không chấp nhận đi theo tổ công tác đến nơi cách ly tập trung, chỉ đồng ý đi khám sức khỏe rồi trở về.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến xử lý. Cấp trên chỉ đạo xã bố trí lực lượng, trực tiếp giám sát nhà bà U., không để chị H. đi khỏi địa phương.

Khoảng 9h15 sáng hôm sau, tức 28/2, khi tổ công tác đến nhà bà U. thì bà cho hay khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chị H. đã được bạn đến đón đi bằng ô tô. Bà chỉ nói con gái đi Kiên Giang chứ không cho biết rõ địa điểm.

Tối cùng ngày, tổ công tác lại đến nhà bà U thì bà này cho biết, chị H. mới gọi điện thoại, nói chị đã về tới Đại Hàn và gặp chồng con ở Daegu. Chị H. con gái bà đi máy bay, xuất phát từ sân bay Cần Thơ.

Như vậy, chị H. có bị nhiễm nCovid-19 từ bên Đại Hàn hay không, những người đi cùng máy bay với chị từ Seoul về Cần Thơ, hay những người đi cùng xe đò với chị từ Cần Thơ về Cà Mau..vv.. đều không thể tìm ra được. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ra lệnh cách chức chủ tịch xã Phong Lạc, đình chỉ công tác các nhân viên trong tổ công tác để điều tra, làm rõ trách nhiệm từng người, đồng thời ra lệnh cho công an và cơ quan y tế huyện Trần Văn Thời phải đưa những người thanh niên đã ngồi nhậu và bà Nguyễn Thị U. mẹ của chị H. đi cách ly tập trung vì họ có giao tiếp với chị H. trước khi chị bỏ trốn về Đại Hàn. Chính nhóm thanh niên này và bà U. sẽ bị điều tra về tội đã can thiệp làm “đương sự” bỏ trốn.

Bệnh nhân thứ 17 dương tính với dịch Covid-19 tại Hà Nội

Cô gái 26 tuổi đi du lịch 3 nước châu Âu

Cô gái đó tên là Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, nhà ở là một ngôi biệt thự mới xây cất lớn nhất phố Trúc Bạch, tại số 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Cô là quản lý, trông coi ngôi khách sạn của gia đình và bị khởi phát bệnh từ ngày 29/02/2020, vào bệnh viện lúc 18h ngày 5/3/2020.

Trước đó, ngày 15/2/2020, cô Nguyễn Hồng Nhung đã khởi hành từ sân bay Nội Bài, sang London bên Anh và đến London hôm sau, tức 16/2/2020. Đến ngày 18/2/2020, cô từ London bay sang TP Milan, tỉnh Lombardy của Ý để du lịch. Tại thời điểm này, tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch nCovid-19.

Đến ngày 20/02/2020, Hồng Nhung quay trở lại London. Ngày 25/02/2020, cô từ London bay sang Paris (Pháp) du lịch 1 ngày. Tại đây, cô gặp chi gái (hiện có thông tin lúc ấy chị gái của cô đã nhiễm nCovid-19). Hôm sau, 26/02/2020, cô quay trở lại London.

Chủ động tự cách ly

Ngày 29/02/2020, ở London, Nguyễn Hồng Nhung bị ho nhưng không đi khám. Đến ngày 01/03/2020, cô thấy đau nhức, mỏi mệt trong người, song không rõ sốt hay sốt rất nhẹ không nhận thấy được. Cùng ngày hôm ấy (01/3/2020), cô đáp chuyến bay có số hiệu VN 0054 của hãng Hàng không Vietnam Airlines trở về Việt Nam, và máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 02/03/2020.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, Hồng Nhung được tài xế riêng của gia đình mình đưa về nhà tức ngôi biệt thự số 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Trên xe có bà bác và vài người khác đi đón.

Từ khi về nước, Hồng Nhung đã chủ động cách ly tại phòng riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình và không ra khỏi nhà.

Ngày 02/03/2020, cô sốt nhẹ và ba hôm sau, 05/03/2020, bị sốt nặng (38oC), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi.

Cô đi khám tại Bệnh viện tư nhân Hồng Ngọc (số 55 phố Yên Ninh, quận Ba Đình, Hà Nội), được chẩn đoán viêm phổi và được bệnh viện này chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để bệnh viện trung ương theo dõi, điều trị.

Tại BV Nhiệt đới TƯ 2, Hông Nhung được làm xét nghiệm trực tiếp nCovid-19 và đến 18h cùng ngày (05/03/2020) thì nhận được kết quả dương tính.

Đến nay, đã là 5 ngày, Hồng Nhung được cách ly riêng biệt, hết sức nghiêm ngặt trong phòng áp lực âm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu bệnh phẩm để xác định định bệnh lý. (Ghi chú: phòng áp lực âm: do Đại học Oxford bên Anh tài trợ, có máy móc cao cấp lọc không khí, điểu khiển áp lực không khí trong phòng cực thấp để virus không thể phát triển hoặc lây lan được. Các BS thăm khám và điều trị cho bệnh nhân qua camera, nếu cần vào bên trong thì phải “nai nịt” đồ bảo hộ cũng do Đại học Oxford tài trợ).

Hoạt động phòng chống dịch tại Hà Nội

Bệnh nhân Hồng Nhung là ca nhiễm nCovid-19 thứ 17 ở trong nước nhưng là ca nhiễm đầu tiên tại Hà Nội. Hiện nay, khu phố Trúc Bạch (nơi có ngôi biệt thự của gia đình bệnh nhân ở số 125) đã bị phong toả, “dân chúng nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Hàng ngày, có nhân viên y tế đến khám và đo nhiệt độ cho dân chúng ngày 2 lần. Mỗi ngày, mỗi người lớn được phát nửa ký gạo, 3 quả trứng, 300 gam thịt hoặc cá, 2 thứ rau để nấu 2 bữa, và 1 loại trái cây. Trẻ con được phát sữa tuỳ loại theo yêu cầu. Học sinh từ Tết âm lịch đến nay vẫn nghỉ học và được các thầy cô giáo dạy “online” nên các cháu ở khu phố “bị phong toả” không có gì phàn nàn. Chỉ có các cửa tiệm và hàng quán là rầu rĩ thôi. Tất cả đã bị yêu cầu đóng của và 2 đầu phố Trức Bạch đã bị lập chốt kiểm tra, chắn ba-ri-e, vắng teo không người qua lại.

Công khai kết quả điều tra dịch tễ

– Chuyến bay VN 0054 có tổng cộng 197 hành khách và phi hành đoàn.

– Tại nhà riêng 125 phố Trúc Bạch có 8 người tiếp xúc gần là bố và bác của bệnh nhân; 5 tạp vụ (người giúp việc trong gia đình) và 1 tài xế. Tất cả những người này đã bị cách ly nhưng xem ra chỉ có bà bác và người tài xế là có biểu hiệu bị nhiễn nCovid như ho, sốt, mệt mỏi, còn những người kia đều bình thường kể cả ông bố.

– Bệnh viện tư nhân Hồng Ngọc (nơi Hồng Nhung đến khám đầu tiên, số 55 phố Yên Ninh) đã tạm thời bị đóng cửa. Có 20 người gồm các y bác sĩ, nhân viên hoặc người quen đã tiếp xúc với “bệnh nhân thứ 17”, đã bị cách ly, sau 14 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm.

Tối 6/3/2020, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thông tin liên quan đến hành trình của “bệnh nhân thứ 17” sẽ được chuyển cho phía Anh và Pháp để họ xác minh. Trên chuyến bay VN 0054, bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung ngồi ghế 54 hàng C, nên phải xác định tất cả hành khách hàng C ngồi cùng chuyến bay để tiến hành cách ly.

“Đánh tráo” người đi cách ly nCovid-19 thay cho mình

Việt Nam hiện nay đã có 35 người bị nhiễm nCovid-19, kể cả người Việt lẫn người nước ngoài. Trong đó có 16 người đã khỏi bệnh và được về nhà.

“Bệnh nhân thứ 30” là một nữ du khách người Anh, cùng chồng ngồi khoang thương gia (VIP) với “bệnh nhân thứ 17” Nguyễn Hồng Nhung trên chuyến bay VN 0054 từ London về Hà Nội ngày 2/3.

Ngày 5/3, hai vợ chồng người Anh nói trên ra Hải Phòng, lên tàu du lịch tham quan đảo Cát Bà. Trưa hôm sau, 6/3, họ đi chuyến máy bay VN 1547 từ Hà Nội vào Huế. Hiện Huế đã phong toả và khử trùng các khách sạn, nhà hàng, nơi hai vợ chồng người Anh này lưu trú hoặc đến ăn uống.

Chiều 9/3/2020, ông Hoàng Nam – phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị – cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Đầu tư dự án điện gió tại Quảng Trị đã bay cùng chuyến với “bệnh nhân thứ 30” người Anh nói trên từ Hà Nội vào Huế. Lẽ ra ông Chủ tịch HĐQT này phải đi cách ly, nhưng ông ta đã “đánh tráo”, thay thế bằng một nhân viên cấp dưới của mình.

Khi phát hiện sự việc, nhà chức trách Quảng Trị đã yêu cầu ông Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp nói trên phải đến cơ sở cách ly tập trung. Sau đó ông Chủ tịch HĐQT này đã đến trình diện và chấp nhận cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tại TP Đông Hà, Quảng Trị.

Trao đổi với báo chí, ông Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng nói: “Nếu có sự việc đánh tráo người đi cách ly thì sẽ căn cứ theo quy định để xử lý, không ai có quyền đứng ngoài pháp luật”. Ông Hùng cũng cho biết đã chỉ đạo cho ban Phòng, chống Covid-19 Quảng Trị và các ngành liên quan làm rõ sự việc.

Hiện tỉnh Quảng Trị đã cách ly tập trung 26 người, trong đó có 4 người đi cùng chuyến bay với người phụ nữ Anh bị nhiễm Covid-19 từ Hà Nội vào Huế (kể cả ông Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp điện gió đã chấp nhận đến cách ly). Thêm 2 người khác không có tên trong danh sách là người “đã được đánh tráo” nên xuất hiện trong trung tâm cách ly tối 8/3, và người tài xế của ông Chủ tịch HĐQTdoanh nghiệp đã chở ông ta đến.

Vị đại diện của Sở Y tế Quảng Trị nói: “Như vậy trong số 6 người đó, có 2 người không có tên trong danh sách cách ly, nhưng do họ đã tiếp xúc với những người trong nhóm nên chúng tôi cũng cách ly luôn để bảo đảm sức khỏe cho họ”.

Đoàn Dự ghi chép