Những chuyện “quá lạ” ở nông thôn VN ngày nay

Văn Quang

Từ ngày nhà nước VN có “sáng kiến” thành lập cái gọi là “nông thôn mới” thì ở nông thôn càng lắm chuyện… lạ đời. Các quan ở làng càng có dịp lộng hành, ăn trên ngồi trước người dân. Thậm chí cắt xén luôn cả tiền đền bù để “sung vào quỹ” hay đút vào túi vào túi riêng. Đã có hàng trăm, nếu không muốn nói hàng ngàn vụ “cướp trắng” tài sản của người dân xảy ra ở khắp nơi.

Dân la làng, kiện tụng chỉ là “con kiến kiện củ khoai”.

Ngay cả những chuyện nhỏ nhất cũng thấy chướng tai gai mắt rồi đừng nói đến chuyện lớn hơn đã bị chìm xuồng.

Gần đây nhất là chuyện biệt thự của quan chức cấp tỉnh ở Đắk Lắk đến quan chức thấp nhất trong hệ thống chính quyền xã ở Đồng Nai hay quan chức doanh nghiệp nhà nước ở Sóc Trăng… đều xây dựng trái phép hoặc sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc phép một đằng xây một nẻo. Làm cả cái biệt thư to đùng chẳng ai dám đụng tới, trong khi người dân xây cái chuồng gà cũng bị hành lên hành xuống bắt phải nộp phạt.

Chứng kiến việc này, một cán bộ hưu trí ở phường 8 (TP Sóc Trăng) chua chát thốt lên: “Một quan chức to như ông Ngọ xây dựng biệt thự khủng không phép, trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trong thời gian cả năm trời mà cán bộ làm ngơ là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, người dân như chúng tôi, chỉ cần đổ một đống cát trước cửa nhà là cán bộ địa phương, thanh tra xây dựng, nhân viên công trình đô thị kéo tới cả đoàn, hoạnh họe đủ thứ. Vậy thì pháp luật dành cho dân chứ không dành cho quan?”.

Pháp luật là của quan, ông làm gì chẳng được.

Lại chuyện kê khai tài sản

Ông Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ đưa ra con số đáng sợ “cả nước không phát hiện trường hợp nào kê khai tài sản không trung thực”.

Tại sao lại không phát hiện được những anh quan tham nhũng? Trong khi các báo đăng đầy rẫy những bản tin: “Từ phường xã đến tòa án, nơi nào cũng biết móc túi dân”. Các quan giỏi bao che cho nhau thôi nên trắng trợn tuyên bố chẳng phát hiện được anh nào kê khai tài sản không trung thực. Bởi nếu kê khai trung thực thì lòi ra số tài sản đồ sộ của quan là do móc túi dân.

Nhà nghèo không được cho vào danh sách gia đình nghèo

Chuyện nhỏ nhất như chuyện người dân nghèo rớt mùng tơi không được cho vào danh sách gia đình nghèo để hy vọng lãnh được tí tiền trợ cấp thì đảng viên và cán bộ nông thôn giàu nứt đố đổ vách cũng có tên “hộ nghèo” để cướp tiền trợ cấp của thằng dân.

Cụ thể như tại thôn Bắc Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia hiện có nhiều gia đình khá giả, là cán bộ của thôn được đưa vào danh sách hộ nghèo, trong đó có 7 gia đình được cho là khá giả, là đảng viên, cán bộ thôn.

Như gia đình ông Nguyễn Cao Được, nguyên Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, đang xây nhà 3 tầng to đẹp nhất làng, ước tính ngôi nhà cũng có giá hơn cả tỷ đồng.

Cách nhà ông Được không xa, ông Lê Hồng Thăng, Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, cũng đang xây nhà 2 tầng…

Ngay gần đó những gia đình nghèo thực sự như gia đình anh Cao Bá Tình – chị Lê Thị Bích được cho là nghèo nhất thôn lại không lọt vào danh sách gia đình nghèo.

Một người dân là ông Thụ đặt câu hỏi:

“Hộ nghèo gì mà trong nhà 2-3 xe máy đắt tiền, tủ lạnh, ti vi, máy giặt… đầy đủ. Nhiều gia đình trong thôn còn khó khăn, thậm chí thiếu ăn lại bị loại khỏi danh sách. Ở thôn này còn rất nhiều trường hợp nghèo tương tự, nhưng không lọt được vào danh sách hộ nghèo, nhưng không dám thắc mắc gì”.

Có “thắc mắc” hay có phẫn nộ thì cũng chỉ dám chui đầu vào lu nước sau nhà kêu toáng lên cho hả giận thôi. Quan mà nghe thấy là quan “trù dập” cho tơi tả.

Nghèo nhất thôn đứng ngoài danh sách

Đó là gia đình anh Lê Văn Duẩn và chị Lê Thị Bích. Môt người dân kể: “Nói về nghèo đói thì cả thôn không ai bằng gia đình chị Bích. Có người con là anh Tình (SN 1973), người lúc nào cũng khờ khờ, hàng xóm thương tình nên cho anh đi theo làm phụ hồ”.

Chị Bích buồn rầu kể: “Nhà có 4 người con thì 2 đứa khờ khờ như bố nó. Con trai đầu đi làm trong Nam một thời gian rồi bỏ về. Nhờ người quen xin vào làm công nhân trong khu kinh tế Nghi Sơn nhưng không biết dùng thẻ ra vào, lúc về không biết đường nên bị đuổi việc”.

Theo ông Nguyễn Quang Khởi, Chủ tịch Mặt trận xã Hải Yến cũng xác nhận, gia đình chị Bích thuộc diện khó khăn. Cách đây 6 năm, người dân trong thôn, xã phải góp gạch, tiền giúp xây nhà… Nhà anh Lê Văn Duẩn có 4 người con, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài cái tivi cũ và chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại”.

Xã “quên” trả tiền hỗ trợ cho hàng ngàn gia đình dân

Xã Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An do ảnh hưởng mưa lũ, rét đậm, rét hại năm 2011) hơn 1.400 gia đình dân được hỗ trợ sản xuất với số tiền hơn 259 triệu đồng. Đến tháng 5/2012, UBND huyện Diễn Châu lại có Quyết định hỗ trợ 50,5 triệu đồng cho 613 gia đình dân xã Diễn Hải để khôi phục sản xuất và 60 triệu đồng kinh phí mua giống lạc để khôi phục sản

Tuy nhiên, đến lúc này, người dân ở đây dân vẫn chưa nhận được đồng xu nào trong khoản hỗ trợ này. Thậm chí, nhiều người dân hoàn toàn không biết mình được tiền hỗ trợ mà họ đáng lẽ ra được nhận cách đây 6 năm.

Trước sự phẫn nộ của người dân về sự chậm trễ này, ông Trần Văn Tiến – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Hải (nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Hải) vội lấp liếm rằng “vào thời điểm đó Hợp Tác xã Diễn Hải lập danh sách các hộ được nhận hỗ trợ không khớp với diện tích thiệt hại thực tế của người dân. Hiện chính quyền địa phương đang yêu cầu HTX Diễn Hải lập lại danh sách cụ thể để chi trả cho các hộ dân.

Còn ông Hà Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu lại ca bài ca cũ rích: “Về việc chậm trễ trong chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại UBND huyện đang tập trung chỉ đạo xử lý. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, ai sai, sai đến đâu, xử lý đến đó”.

Ôi cái bài ca “sai đến đâu, xử lý đến đó” sao mà nghe cổ hơn cái bài ca cải lương từ muôn đời xưa. Sao bây giờ ở cửa miệng các quan nó lại trở nên xôm tụ đến thế. Nghe chán lắm rồi các quan ơi!

Căn biệt thự “khủng” của ông Phó ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh ủy Đắk Lắk

Căn biệt thự đó lại đứng tên bà Quách Thị Tuất vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ – Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy hiện nay.

Bà Tuất đứng tên chủ sử dụng ba thửa đất có tổng diện tích gần 1 ha tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam. Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, ba thửa trên thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Cổng chính và cổng phụ được làm bằng các tấm cửa sắt lớn.

Ông Kỷ nói: “chủ yếu là từ tiền làm vườn của vợ và rồi con cái gom góp vào. Vị Phó ban Nội chính cho biết khu đất vợ chồng ông làm nhà được mua từ trước năm 2005 và dựng nhà cấp bốn để ở. Đến năm 2011, gia đình mới quyết định làm nhà!?

Ông ba hoa rằng: “Ngày tôi làm ở thanh tra tỉnh, tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm. Vợ chồng còn phải nuôi heo, gà cóp nhặt từng đồng”.

Một người dân ở xã này đã lên tiếng:

“Tôi cũng chạy xe ôm, cũng nuôi heo, nuôi gà, chạy ngược chạy xuôi, ai thuê gì làm nấy. Vậy mà, chạy xe ôm, ngày giỏi lắm cũng chỉ kiếm được vài ba chục ngàn bạc. Còn nuôi heo năm may mắn được vài lứa, tiền lãi khá lắm cũng chỉ đủ mua được chỉ vàng. Nếu không may bị dịch bệnh thì mất toi cả vốn lẫn lời”.

Ông chạy xe ôm không biết rằng các quan thanh tra đã có rất nhiều kinh nghiệm về các vụ cướp đất của dân, nghênh ngang xây biệt thự rồi chạy tội “rất đáng thương” của các quan.

Ông thanh tra mà đào đất đến thối cả móng tay thì lạ thật. Thế mới biết ở VN bây giờ nhiều chuyện lạ thật. Quá lạ!

Văn Quang

02/5/2017