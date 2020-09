Những cắt giảm tiền trợ cấp an sinh xã hội Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 25 tháng 9, văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ đã công bố bản ước tính ngân sách quốc gia, gồm cả những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế.

Nhiều người Mỹ trẻ tuổi đang đi làm, không kỳ vọng là họ sẽ có tiền an sinh xã hội khi lớp người trẻ này về hưu, trong khi những người lớn tuổi đang nhận tiền an sinh xã hội như là tiền hưu, tiền già, tiền tài trợ cho những người tàn tật…sẽ thấy là số tiền tài trợ này bị cắt giảm.

Theo bản ước tính của ủy ban ngân sách quốc hội thì số thâm thủng ngân sách Mỹ sẽ lên đến 3,300 tỷ Mỹ kim trong năm nay và sẽ lên đến 13 ngàn tỷ Mỹ kim trong vòng 10 năm sắp đến.

Những chương trình bị ảnh hưởng vì số thâm thủng gia tăng là tiền trợ cấp an sinh xã hội và tiền trợ cấp sức khỏe Mecicare cho những người lớn tuổi.

Bản ước tính cũng cho biết là số tiền trong quỹ an sinh xã hội sẽ cạn vốn trong vòng 11 năm, thay vì những tiên đoán là 15 năm như những ước tính trong các năm trước đó.

Một trong những nguồn cung cấp tài chánh cho quỹ an sinh xã hội Hoa Kỳ là tiền thuế lương bổng ( payroll tax), loại thuế mà tổng thống Trump vừa cho phép chủ nhân các công ty có quyền trì hoãn việc thâu tiền khi trả lương hàng tuần cho nhân viên.