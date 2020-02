NHỮNG CÁI CHẾT OAN NGHIỆT & TRÁI KHOÁY

THƯA QUÝ BẠN, không hiểu sao cứ đến giáp Tết hoặc ngay cả 30, Mồng 1, Mồng 2 Tết…, ở trong nước lại thường xảy ra các chuyện như cháy nhà, cháy chợ, cháy cửa hàng, tai nạn giao thông, đánh lộn, đâm chém nhau… Những ngày khác cũng có nhưng trong dịp tết xảy ra nhiều hơn. Về tai nạn giao thông, có lẽ gần tết, mấy ông tài xế lái xe uống rượu vào, ngà ngà hơi men, đâm ra chạy ẩu. Mặc dầu nhà nước CSVN đã có lệnh, hễ lái xe mà bị cảnh sát giao thông bắt dừng, thở hơi vào máy, có nồng độ cồn là bị phạt rất nặng, từ vài triệu đồng tới vài chục triệu đồng và bị rút giấy phép lái xe ít nhất là 3 tháng trở lên tuỳ nồng độ đó cồn cao hay thấp. Tuy nhiên, những “anh hùng tay lái” vẫn cứ nhơn nhơn, coi sinh mạng hành khách trên xe, người đi đường hay của chính mình thua các ly rượu. Còn về việc cháy công ty, cháy cửa hàng hay cháy chợ, phần lớn là do bất cẩn, chập điện hoặc do đốt nhang, đốt giấy tiền, vàng mã trong chợ để cầu phúc, mua may bán đắt rồi bỏ đó, “quên” không tắt. Đã cháy chợ là rất kinh khủng, mất cả tài sản của những người khác, chẳng ai đền bù. Nhưng thôi, những chuyện đó xảy ra hoài hoài, năm nào cũng có, nói lắm mất công. Bây giờ chúng tôi xin trình bầy hầu quý bạn các chuyện trái khoáy, nửa ngu nửa dại không giống ai hết, mỗi vụ làm cho 4 – 5 người chê`t một cách đáng tiếc, xin mời quý bạn coi qua cho biết.

Thượng uý công an đánh bạc, bắn chết 5 người

Đến 21giờ ngày 29/1/2020 (tức Mồng 5 Tết Canh Tý), cơ quan công an huyện Củ Chi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án xả súng bắn 4 người đàn ông chết ngay tại chỗ, còn 1 người thì bị thương nặng và chết trong khi được đưa đến bệnh viện. Sự việc xảy ra tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Sài Gòn, vào chiều cùng ngày Mồng 5 Tết. Nguồn tin cũng cho biết hiện trường đánh bạc (gọi là sới bạc) nằm trong một vườn nhãn chủ đi vắng, gần một chuồng bò, khiến 1 con bò trúng đạn cũng chết tại chuồng.



Sự việc xảy ra như sau:

Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, thượng uý công an (thượng úy thấp hơn đại uý một bậc), mọi người trong giới cờ bạc thường gọi là Tuấn “khỉ”, có vợ và 2 con, nhà ở gần cầu Tham Lương, thuộc quận Tân Bình nối với quận 12 Sài Gòn. Tuy còn trẻ nhưng Tuấn đã được trông coi một trại giam, được các phạm nhân biếu xén, chạy chọt nên gia đình rất khá giả.

Ngày 29/1/2020, Tuấn đi với người em con chú con bác tên Lê Quốc Minh đến nơi đánh bạc từ buổi sáng. Sau khi bị thua hết số tiền 300 triệu đồng mang theo, Tuấn cay cú, đề nghị cho đặt ván chót với số tiền 20 triệu đồng (tiền đặt miệng, không có bạc mặt) để gỡ gạc. Mọi người không đồng ý, đã vậy lại còn nói có tiền thì đánh, thua hết tiền thì nghỉ. Tuấn giận, chạy lại lấy khẩu súng AK báng gấp bên trong có 6 viên đạn, cất dưới yên chiếc xe tay ga SH của mình, trở lại bắn xối xả vào đám con bạc, khiến 4 người chết ngay lập tức, 1 người bị thương nặng sau đó cũng chết khi đưa đến bệnh viện cứu cấp, rồi Tuấn phóng chiếc xe SH bỏ chạy vào khu Rừng Sác đầm lầy rậm rạp (ngày trước thường gọi là Rừng Sát), vô cùng rộng lớn, đa số gồm toàn những cây mắm, cây đước, kéo dài tới tận Cần Giờ và Đức Hoà, Đức Huệ thuộc tỉnh Long An.

Trên đường Tuấn chạy trốn, rạng sáng ngày 30-1 tức Mồng 6 Tết, người ta phát giác một người đàn ông nằm chết trên tỉnh lộ 15, đoạn qua xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi, trên mình có vết thương do bị đạn bắn, chiếc xe Wave cũ của nạn nhân vứt bên lề đường. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo thông tin trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây một vụ cướp tiền bạc có thể do chính Lê Quốc Tuấn gây ra để có tiền dằn túi trong khi chạy trốn.

Hơn 500 cảnh sát với xe bọc thép và chó nghiệp vụ truy lùng “thượng uý”

Thứ Năm 30/1/2020, tức Mồng 6 Tết Canh Tý, từ sáng sớm, hơn 500 cảnh sát cơ động có võ trang, chó nghiệp vụ và xe bọc thép, bao vây khu vực kênh rạch, rừng sác rộng lớn gồm nhiều kilô mét vuông để truy lùng bằng được “thượng úy” Lê Quốc Tuấn, kẻ đã bắn chết 4 người, làm bị thương nặng 1 người sau đó cũng tử vong và có thể hắn cũng là thủ phạm bắn chết người đàn ông trên tỉnh lộ 15, đoạn qua xã Phú Hoà Đông thuộc địa phận huyện Củ Chi (nay thuộc TP Sài Gòn). Đây là khu vực Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn, cách hiện trường nơi y đã bắn 5 người tại sới bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông khoảng 11 km.

Công an địa phương chạy xe máy kêu gọi dân chúng ở trong nhà, không đến gần khu vực cảnh sát phong tỏa để bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 10 giờ trưa, cảnh sát mở rộng phạm vi bao vây sang khu vực ấp Bổn Phú, xã Trung An – gần cầu Cây Da, nơi có dự án sinh vật cảnh nhưng chưa được khai thác. Bên trong có một số chòi của người dân để canh vườn, ruộng. Các tuyến đường dẫn vào dự án đều có rất đông cảnh sát võ trang phong tỏa làm nhiều lớp.

Ông Tiền (45 tuổi, một người dân ấp Bổn Phú) cho biết: “Từ 4h30 đã thấy hàng mấy trăm cảnh sát phong tỏa rừng cây sát đường Trung An. Bà con hay tin cảnh sát đang vây bắt kẻ giết người nên bảo nhau không ra khu vực đó. Khu này rộng lắm, hết đường Trung An là đụng nhánh sông Sài Gòn, tiếp giáp với tỉnh Bình Dương”.

Gần trưa, có nhiều tiếng nổ. Các tổ cảnh sát hình sự mặc thường phục chở nhau bằng xe máy phóng vun vút vào trong khu vực bao vây. Cảnh sát cơ động chốt chặn hai bên đường, liên tục nhắc người dân vào trong nhà để tránh nguy hiểm. Lực lượng quân đội sau đó cũng có mặt, dùng loại camera bay (flycam) để xác định vị trí nơi tên Tuấn lẩn trốn.

Đến 16 giờ, trong khi truy lùng, cảnh sát thấy chiếc xe tay ga SH đắt tiền màu đỏ (giá hiện nay tới hơn 120 triệu đồng) của Lê Quốc Tuấn vứt trong khu vực có 3 nhánh sông nhỏ và 1 nhánh sông lớn (tất cả đều có cảnh sát giám sát và công an tuần tra bằng ca nô). Dân chúng địa phương cho biết, nếu Tuấn trốn theo nhánh sông lớn thì sẽ lên tới Lái Thiêu và thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương.

Một phụ nữ ở Củ Chi cho biết, khoảng 3 giờ chiều ngày 29/1, bà gặp Tuấn chạy chiếc xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để khẩu súng AK báng gấp phía trước, trên đường Dương Thị Phua. Y chặn bà lại và hét: “Đưa chiếc xe Nouvo đây. Tao vừa giết nhiều người, không còn sợ gì nữa đâu” rồi cướp chiếc xe Nouvo của bà, bỏ lại chiếc xe SH và tiếp tục chạy trốn.

Đến rạng sáng 30/1 thì dân chúng phát giác thêm thi thể người đàn ông 40 tuổi bị bắn chết trên tỉnh lộ 15, gần nơi cảnh sát đang truy lùng. Cảnh sát tìm thấy vỏ đạn súng quân dụng AK giống loại Tuấn đã ây án ở sòng bạc.

Được biết, sau khi bắn 5 người tại sới bạc, Tuấn cướp được khoảng 1 tỷ đồng trên chiếu bạc, đưa cho bạn thân là Phạm Thanh Tâm, cũng khoảng 33 tuổi giữ giùm trước khi Tuấn chạy trốn. Hiện nay công an Sài Gòn đang tìm kiếm, lùng bắt Phạm Thanh Tâm về tội tàng trữ tài sản do thủ phạm giết người mà có.



Cho đến hôm 5-2, cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ Lê Quốc Tuấn, nhưng mọi người vẫn tin rằng thế nào rồi họ cũng sẽ bắt được. Thật chẳng ra làm sao cả, thượng uý công an, 33 tuổi, vợ con đề huề, có nhà cửa tại Sài Gòn, thuộc loại khá giả (đem một lúc 300 triệu đồng đi đánh bạc không phải người nghèo), nhưng đam mê bài bạc là một tội rất nặng trong xã hội CS, nhất là đối với kẻ có chức quyền. Đã vậy lại còn bắn chết người nữa. Nếu Lê Quốc Tuấn bị bắt, y sẽ bị truy tố ra toà, chắc chắn sẽ lãnh án tử hình. Còn nếu y không bị bắt thì với tình trạng trong Rừng Sác đầy muỗi mòng, thiếu thức ăn, nước uống, y sẽ chết vì bệnh tật. Nếu ló ra ngoài, y se bị bắt, không thể trốn thoát được vì không ai dám chứa chấp.

Đốt nhà hàng xóm một cách vô lý làm 5 người chết

Hiện nay lực lượng Công an đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Tới 8 giờ 30 sáng 21-1-2020, tức 27 Tết, công an quận 9 và các đơn vị nghiệp vụ công an Sài Gòn vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ hoả hoạn làm 5 người trong một gia đình tử vong.

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khi các thành viên của gia đình sống trong hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 đang ngủ thì lửa bùng lên.

Phát hiện vụ việc, dân chúng chung quanh la lối, chạy tới chữa cháy, tìm cách cứu những người trong nhà nhưng lửa từ những chiếc xe gán máy ở phía bên trong đã bốc dữ dội, không ai có thể vào được.



Một nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng lên cháy các cánh cửa căn nhà, lan vào những chiếc xe máyở phía bên trong. Do bị chắn hết lối thoát nên các nạn nhân không thể chạy ra ngoài được.

Nhận được thông tin, các xe cứu hỏa đã đến ngay lập tức nhưng không thể vào được vì mắc một hẻm nhỏ bên cạnh căn nhà ở phía đằng trước, phải ròng ống qua con hẻm đó, vào trong sân rồi mới phun nước được.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, các nhân viên Phòng Cháy Chữa Cháy phát giác có 5 người tử vong trong nhà. Các nạn nhân đều chết do ngạt khói hoặc bị chết cháy.Các nạn nhân gồm:

Bà Lê Thị Huệ (70 tuổi, mẹ)

Anh Lê Hoàng Trung (42 tuổi, con trai bà Huệ)

Anh Lê Hoàng Thanh (34 tuổi, con trai bà Huệ)

Chị Lê Thị Tuyết Mai (chị cả, 44 tuổi, con gái bà Huệ)

Chị Trần Thị Mỹ Huyền (30 tuổi, vợ anh Thanh)

Có tin đồn là nhà cháy do bị xã hội đen đốt, nhưng cũng có tin đồn do kẻ thù oán đốt chứ không phải cháy do hoả hoạn tự nhiên.

Trận hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng 21/1/2020 tức 27 Tết, tại ngõ xóm thuộc khu phố 6, quận 9, Sài Gòn, khiến mọi người xúc động. Sau khi xảy ra vụ cháy khiến 5 người tử vong một cách thương tâm, các nhân viên điều tra xác định đây không phải một vụ tai nạn mà có kẻ đã phóng hỏa đốt nhà.

Ban đầu, dân chúng đồn rằng gia đình bà Huệ thiếu nợ bọn xã hội đen nên bị chúng phóng hỏa đốt nhà. Nhưng lực lượng trinh sát công an quận 9 dò hỏi, thấy tin đồn này không chính xác, bởi vì gia đình bà Huệ tương đối khá giả, tất cả những người con đều đi làm, không hề vay mượn bọn xã hội đen, và giả thử nếu có thì chúng đã “tịch thu” 4 chiếc xe gắn máy loại tốt để ngay chỗ cửa đi vào, giá hàng trăm triệu đồng chứ không cần phải đốt căn nhà gia đình bà Huệ đang ở để sẽ không đòi được tiền mà còn liên lụy nếu cảnh sát điều tra ra. Với suy nghĩ như thế, công an mở rộng hướng điều tra sang các mối quan hệ giữa gia đình bà Huệ với các gia đình lân cận.

Bằng các biện pháp dò hỏi quen thuộc, đến 13 giờ chiều 22-1 tức ngày hôm sau, cảnh sát thấy kẻ tình nghi là người hàng xóm tên Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, sinh năm 1982 tức năm nay 38 tuổi, nhà ở ngay phía trước căn nhà của gia đình bà Huệ, cách một chiếc sân nhỏ của gia đình này).

Tuy nhiên, nếu bắt ngay đối tượng mà chưa có bằng chứng thuyết phục thì sẽ gặp khó khăn, nghi can sẽ không dễ chịu nhận tội, nên công an tiếp tục chia nhau đi tìm bằng chứng. Các trinh sát đã tỏa ra các tuyến đường để kiếm manh mối, sang cả phường Phước Bình để nắm những hình ảnh mà Nguyễn Hữu Phước xuất hiện sau khi gây án.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày 22-1 tức 28 Tết, khi đã thu thập được một số bằng chứng, lãnh đạo công an quận 9 quyết định huy động lực lượng đến nhà Phước để bắt giữ đối tượng này. Khi trinh sát ập vào thì Phước đang ở nhà, đó là căn phía trước sát với cái sân gần nơi xảy ra vụ cháy. Phước rất bình tĩnh khi được đưa về trụ sở công an quận 9 để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, y không nhận tội ngay mà luôn tìm cách chối tội, quanh co với những lời khai của mình. Các điều tra viên và trinh sát đội Cảnh sát hình sự quận 9 đã liên tục thay nhau vặn hỏi. Mãi đến 22 giờ cùng ngày, sau khi công an đưa ra những bằng chứng cụ thể thì Phước mới chịu nhận mình là thủ phạm vụ phóng hỏa đốt nhà hàng xóm.

Bước đầu Phước khai do gia đình bà Huệ ở phía sau cách một cái sân, thường ra vào bằng lối đi nhỏ nằm sát ngay phía đầu nhà mình, nên Phước bực tức, muốn gia đình bà Huệ chuyển đi nơi khác, bán căn nhà có cái sân đó cho mình. Đã nhiều lần Phước đề nghị mua lại với giá cao nhưng gia đình bà Huệ không bán mà trả lời rằng nhà người ta đang ở, sao lại đòi mua.

Mục đích của Phước là hù dọa cho gia đình bà Huệ phải bán nhà. Rạng sáng ngày 21-1-2020 tức 27 Tết, Phước dùng xăng đổ vào nùi giẻ rồi ra phía sau nhà mình, bật quẹt, châm lửa, ném vào chỗ các cánh cửa bằng gỗ mà phía bên trong có 4 chiếc xe máy ban đêm gia đình bà Huệ vẫn để trong đó. Phước khai, mục đích của Phước là chỉ hù dọa, không ngờ lửa bốc quá mạnh, cháy các cánh cửa gỗ, bén vào 4 chiếc xe gắn máy có xăng làm cháy căn nhà, những người bên trong không chạy ra được, gây nên thảm họa.

Phước đã bị bắt. Các luật sư cho rằng dù là không cố ý giết người nhưng với án mạng nghiêm trọng khiến cả gia đình hàng xóm đều chết, Phước khó thoát khỏi tội tử hình.

Thủ tướng Hun Sen mắng các phóng viên và quan chức Campuchia vì đeo khẩu trang

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp hôm 30/1, Thủ tướng Hun Sen nói rằng mọi người không nên sợ hãi trước dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra. Theo nhà lãnh đạo Campuchia, căn bệnh thực sự mà mọi người đang phải đối mặt là nỗi sợ hãi, bắt nguồn từ những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.



“Bon (tôi) không đeo khẩu trang, vậy tại sao các bạn lại phải đeo ở đây? ”, ông Hun Sen nói.

Mặc dầu là người hoạt động tích cực trên Facebook, song thủ tướng Hun Sen chỉ trích mạnh mẽ những thông tin sai lệch về virus corona trên mạng xã hội này. Ông cho rằng, căn bệnh đáng sợ hơn cả chính là việc chia sẻ vô trách nhiệm những câu chuyện trên mạng, khiến những người không hiểu về virus corona hoang mang.

Thủ tướng Hun Sen dường như đề cập tới những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội về dịch viêm phổi và số người chết do virus corona tại Campuchia. Hiện Campuchia chỉ mới xác nhận một trường hợp nhiễm virus. Đây là người đàn ông Trung Quốc trở về từ thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh. Ông cho biết người dân không cần phải lo lắng vì hiện vẫn chưa có người Campuchia nào bị nhiễm virus.

Ông nói: “Vẫn chưa có ai tử vong, và chưa có người Campuchia nào nhiễm virus corona. Chuyện đó chỉ xảy ra với một người Trung Quốc” đồng thời cho biết người đàn ông Trung Quốc bị nhiễm virus tại Campuchia đã gần như hồi phục.

Thủ tướng Hun Sen cũng thông báo rằng, ông không ra lệnh cấm các chuyến bay trực tiếp giữa Campuchia và Trung Quốc. Theo ông, điều đó sẽ làm xáo trộn mối quan hệ giữa hai nước và gây tổn hại cho nền kinh tế Campuchia, nơi có nhiều nhà đầu tư và khách du lịch Trung Quốc.

Ông Hun Sen nhấn mạnh: “Không nên phân biệt đối xử với người Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng lây lan nhanh”. Thủ tướng cũng cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc trong việc hạn chế đi lại là một biện pháp hiệu quả để đối phó với dịch bệnh.

Ha ha, kinh tế và quan hệ đối với Trung Quốc quý hơn sinh mạng con người. Tốt, làm lãnh đạo là phải như vậy!

Đoàn Dự ghi chép