Những âm mưu thống trị thế giới của Trung quốc.

nguyễn tuấn hoàng

Sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei của Trung quốc bị cơ quan an ninh Canada bắt giữ theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Hoa Kỳ, chính quyền Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách bắt giữ những người Canadians đang vì một lý do nào đó, hiện ở Trung quốc.

Bắc kinh cũng yêu cầu Canada thả ngay lập tức bà Mạnh và đe dọa sẽ còn bắt giữ thêm những người Canadians, nếu lời yêu cầu này không được thỏa mãn.

Mới đây đài truyền hình Fox News đã có một bài nhận định về việc bắt giữ bà Mạnh và âm mưu thống trị thế giới của Trung quốc.

Việc bắt giữ bà giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei là vì theo những lời tố cáo của chính quyền Mỹ, công ty Huawei đã vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ khi tìm cách bán dụng cụ viễn thông làm tại Mỹ cho Ba Tư, đồng thời công ty Huawei cũng bị buộc tội gian lận tài chánh.

Ông nội của bà Mạnh là chiến hữu của Mao Trạch Đông, và ông bố của bà là một đảng viên cộng sản, giải ngũ và thiết lập công ty viễn thông Huawei.

Bà Mạnh đang được bố huấn luyện để trở thành người lãnh đạo của công ty này trong tương lai.

Công ty Huawei hiện là công ty viễn thông lớn nhất thế giới và hàng đầu trong lãnh vực hệ thống viễn thông với kỹ thuật 5G.

Theo những điều tra của các cơ quan tình báo thì công ty Huawei là cơ quan tình báo của cộng sản Trung quốc.

Công ty Huawei cũng là một phương tiện chính cho Tập Cận Bình thực hiện tham vọng thiết lập vành đai kinh tế, con đường tơ lụa với kỹ thuật 5G.

Theo ông Christopher Wray, giám đốc cơ quan cảnh sát liên bang FBI thì những điện thoại tinh khôn do công ty Huawei sản xuất có thể được chế tạo để thâu thập tin tức của những người đang dùng chiếc điện thoại này.

Hệ thống điện thoại 5G nhanh gấp 100 lần hệ thống điện thoại 4G hiện đang được dùng trên thế giới. Với hệ thống 5G, người ta có thể kiểm soát mọi thứ từ việc điều khiển xe tự động, cho đến việc điều khiển những hệ thống vũ khí. Nói một cách khác, nước nào dẫn đầu trong lãnh vực viễn thông 5G, có thể kiểm soát toàn thế giới.

Hiện nay một số các cường quốc trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Anh quốc đã cấm không cho các công ty viễn thông ở các quốc gia này dùng các dụng cụ của công ty Huawei, dùng cho hệ thống viễn thông 5G trong tương lai.

Nhiều quốc gia khác như Đức và Ấn Độ cũng đang ngần ngại trong việc tổ hợp và dùng dụng cụ của công ty Huawei.

Nhận định của nhiều bình luận gia cho là việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu cũng là một chuyện nên làm, vì đã giúp thế giới biết rõ hơn về âm mưu thống trị thế giới của Trung quốc

Chuyển qua chuyện tình cảm thì tuổi nào mà người ta cảm thấy cô đơn nhất?

Nhiều người cứ nghĩ là chỉ có những người già, những người sống một mình khi người phối ngẫu đã qua đời, mới là những người cô đơn.

Thật ra bất cứ ở tuổi nào người ta cũng cảm thấy cô đơn: có nhiều trường hợp của những con cái của những người giầu có, đã tự tử vì những nỗi cô đơn không kiềm chế được.

Một bản khảo cứu mới về sự cô đơn vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa the Journal International Psychogeratrics cho thấy là những người cô đơn nhất là những người ở lứa tuổi cuối của những năm 20s, những người ở vào lứa tuổi trung niên 55, và những người ở cuối của tuổi 80s.

Theo giáo sư Dilip Jeste, của trường đại học California ở thành phố San Diego và là người trưởng nhóm khảo cứu, thì kết quả về những người cô đơn ở những tuổi gần 30 và ở lứa tuổi 55, đã khiến những nhà khảo cứu ngạc nhiên.

Những người ở lứa tuổi gần 30 bị cô đơn, bị suy thoái tâm thần nhiều vì họ phải đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời họ: công ăn việc làm, hôn nhân, có muốn tiếp tục sống không hôn thú , có muốn có con cái..?? Những quyết định quan trọng phải làm và những suy thoái tâm thần đã khiến những người này thêm cô đơn.

Cũng theo giáo sư Jeste thì vào tuổi 55, thời gian mà người ta có “cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời”(mid life crisis) là thời gian người ta phải chống trả lại những bệnh tật: thời gian mà người ta thường hay mắc phải những bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh parkison’s và trong khi người phụ nữ phải trải qua thời gian tắt kinh (menopause).

Nhiều ông chồng đã không chịu nổi tính tình thay đổi của bà vợ trong thời gian bà này tắt kinh và vì thế đã cho nhiều vụ ly dị diễn ra ở lứa tuổi này.

Giai đoạn thứ ba mà người ta cảm thấy cô đơn là thời gian khi họ gần 90 tuổi: đa số những người sống đến tuổi 90 là những người góa chồng hay góa vợ và thấy là hoàng hôn của cuộc đời đã cận kề.

Cũng trong chuyện thời sự về y tế thì trẻ em ở Mỹ là những trẻ em có nguy cơ chết sớm so với trẻ em ở các quốc gia tân tiến khác.

Theo những thống kê vừa phổ biến thì 59 phần trăm những trẻ em ở Hoa Kỳ có nguy cơ bị chết trước khi đủ 19 tuổi: những người trẻ ở Mỹ đang chết dần hay bị giết ở một tỷ lệ mà nói ra thì quá xấu hổ cho cư dân của một đại cường thế giới.

Theo những bản thống kê thì trong năm 2016 có trên 20 ngàn trẻ em và những thiếu niên nam nữ chết ở Mỹ, khi họ chưa đến 19 tuổi.

Tỷ lệ chết của những trẻ em ở Hoa Kỳ cao hơn so với tỷ lệ chết của trẻ em ở các quốc gia tân tiến khác như Anh, Thụy Điển hay Úc Đại Lợi.

Những trẻ em ở Mỹ chết vì súng đạn, vì tai nạn xe cộ, vì bệnh tật và vì dùng ma túy quá liều lượng.

Các giới chức có thẩm quyền đang nỗ lực tìm cách tạo những phương tiện cho trẻ em ở Hoa Kỳ có thời gian sinh sống ở tuổi thiếu niên tương tự như cuộc sống của những người trẻ khác ở các quốc gia như Đức, Tây Ban Nha hay Canada.

Ngoài ra cũng theo tin của báo USA Today thì tỷ lệ số sản phụ và hài nhi chết ở Hoa Kỳ cũng cao hơn so với những tỷ lệ của 6 cường quốc kinh tế khác trong nhóm G7.

Theo tin của tổ chức March of Dimes thì hàng năm có khoảng 700 sản phụ và hài nhi ở Mỹ chết oan uổng và còn 50 ngàn sản phụ cũng như hài nhi khác bị những biến chứng bệnh tật sau khi sinh con.

Theo những thống kê thì trong năm 2014 tại Hoa Kỳ có đến 18 sản phụ chết trong số 100 ngàn ca sinh nở, cao nhất trong số các quốc gia tiền tiến, cao gấp đôi tỷ lệ sản phụ chết ở Canada, và cao gấp ba so với Thụy Điển.

Trong khi đó chi phí sinh con ở Hoa Kỳ cao nhất thế giới: một ca sinh con phức tạp có thể tốn đến 300 ngàn Mỹ kim , và tuy có bảo hiểm trả những sản phụ vẫn phải trả 20 phần trăm chi phí và đây là một món tiền lớn cho những gia đình người Mỹ trung lưu.

Những sản phụ nghèo thì không phải trả tiền vì có chính phủ trả cho cũng như những người quá giầu cũng chẳng lo lắng nhiều về tiền bạc, mà chỉ khổ cho những gia đình người Mỹ ở giới trung lưu.

Nói đến các nhà tỷ phú cần kiệm và có một cuộc sống đơn giản thì người ta không thể không kể đến nhà tỷ phú Jim Pattison của Canada.

Người ta thường ví nhà tỷ phú Jim Pattison của Canada như nhà tỷ phú Warren Buffett của Hoa Kỳ: cả hai cùng là những người tay trắng làm nên sự nghiệp và cùng có một cuộc sống hết sức giản dị.

Nhà tỷ phú Jim Pattison năm nay 90 tuổi và làm chủ một tài sản trị giá 6.3 tỷ dollars.

Mới đây người ta thấy ông Pattison lái chiếc xe vận tải pick up và tự đổ xăng tại một cây xăng ở thị trấn Russell ở tỉnh bang Manitoba.

Có thể tên Pattison không là cái tên quen thuộc, nhưng ông là chủ tập đoàn Jim Pattison Group. Tập đoàn lớn hàng thứ nhì ở Canada và với chi nhánh ở 85 quốc gia trên thế giới.

Khi mới có 7 tuổi, ông Jim Pattison đã gõ cửa bán hột giống trồng cây cho những nhà hàng xóm.

Năm 1961, ông Pattison bắt đầu bằng nghề bán xe hơi, và dần dần phất lên.

Tuy là tỷ phú, nhưng có đi công tác ông vẫn kiếm những motel rẻ tiền ngủ qua đêm, và ông cũng mang theo gối và túi ngủ, phòng khi không kiếm ra motel có phòng trống, thì ông tỷ phú này trải túi ngủ, ngủ ngay trong chiếc xe vận tải pick up.

Cuối cùng là chuyện đi nhà thờ trong mùa Giáng Sinh.

Mùa Giáng Sinh đã về, mùa của những thánh thiện trong năm, mùa của những việc làm từ thiện phúc đức và mùa của những ngày mà người người đi lễ đến nhà thờ.

Trong các tôn giáo, hình như là đạo Công giáo là đạo không có những ràng buộc nghiêm ngặt, buộc tín đồ phải đi nhà thờ hàng tuần như nhiều tôn giáo khác như Hồi giáo.

Rất nhiều người theo đạo Công giáo như đạo nghĩa chễnh mãng: nhiều người 1 năm đi lễ nhà thờ hai lần , một lần vào dịp lễ Phục Sinh và một lần vào ngày lễ Giáng Sinh.

Số người Canadians không theo đạo nào cũng gia tăng: theo sở thống kê Canada thì số người không theo một đạo nào đã gia tăng từ mức 8 phần trăm dân số vào năm 2001 lên đến 24 phần trăm vào năm 2011.

Vào đêm Giáng Sinh nhà thờ nào cũng đông nghẹt những bổn đạo vì có rất nhiều tín đồ chỉ đi lễ 1 năm có .. 1 lần.

Có hai cha ở thành phố Vancouver đã cho biết là họ rất vui mừng đón tiếp những bổn đạo đến nhà thờ: không kể là những người này đi lễ hàng tuần hay một năm đi lễ có 1 lần

