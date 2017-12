Nhu cầu sử dụng ngân hàng thực phẩm từ thiện vẫn tăng cao.

Ashcroft, British Columbia: Trong mùa hè vừa qua, khi hàng loạt những đám cháy rừng diễn ra ở tỉnh bang British Columbia, thì các ngân hàng thực phẩm từ thiện trong tỉnh bang đã có số khách hàng gia tăng, mà một phần là những nạn nhân của các đám cháy rừng.

Tuy nhiên nạn cháy rừng đã qua, mùa hè đã hết, nhưng số khách hàng của các ngân hàng thực phẩm từ thiện vẫn không giảm.

Theo bà Yoriko Susanj, giám đốc điều hành của hiệp hội the South Cariboo Elizabeth Fry Society, hiệp hội trông coi ngân hàng thực phẩm the Ashcroft and Area Food Bank, thì trước đây ngân hàng thực phẩm này cung cấp từ 55 cho đến 65 bịch thực phẩm cho những gia đình và cá nhân cứ một tháng hai lần. Nhưng từ khi có những đám cháy diễn ra, số bịch thực phẩm cung cấp đã lên đến 80 bịch.

Theo bà Susanj thì hiện vẫn còn nhiều người chưa thể về nhà cũ của họ, có thể vì nhà đã cháy, và vẫn còn sống trong những khách sạn xung quanh.

Ông Bob Hicks, giám đốc điều hành của một ngân hàng thực phẩm từ thiện khác, the 100 Mile House Food Bank, cũng cho biết là số khách hàng đến ngân hàng từ thiện này cũng gia tăng, kể từ khi có những đám cháy rừng.

Cũng theo bà Susanj thì trong khi nhu cầu đòi hỏi về thực phẩm, về thức ăn cho con nít, về tã cho con nít sút giảm, nhưng những khách hàng của ngân hàng thực phẩm lại cần thêm những trợ giúp tinh thần.