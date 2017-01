Những người Montreal biểu tình phản đối việc ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ

Montreal: Trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng giêng, cùng một lúc khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, hàng trăm người ở thành phố Montreal, tuy không phải là những người có quốc tịch Mỹ, đã xuống đường biểu tình phản đối việc ông Trump được nhậm chức tổng thống.

Theo cơ quan thông tấn Canadian Press thì có khoảng 200 người biểu tình trên các đường phố trong trung tâm thành phố Montreal. Những người này trương các khẩu hiệu như “No Trump, No Hate, America was never Great!”

Đoàn biểu tình đã dừng trước tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Tại đây nhóm biểu tình đã đốt một hình nộm của ông Trump, trong khi hàng chục cảnh sát viên đang đứng canh cửa ra vào tòa tổng lãnh sự.

Theo bà Nicole LeBlanc, phát ngôn viên của đoàn biểu tình thì những chủ trương của ông Trump như chống lại di dân, bài ngoại, kỳ thị phụ nữ.. cũng thấy tại những nhóm chính trị thiên hữu ở tỉnh bang Quebec.

Trong khi có đoàn biểu tình diễn hành, một người ủng hộ ông Trump mặc áo T shirt có chữ “Hillary for Prison” đã bị nhiều người trong đoàn biểu tình vây