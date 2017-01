Những con sóc ăn trộm kẹo sô cô la

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 6 tháng giêng, chủ nhân của một tiệm tạp hóa trong thành phố Toronto đã phải đối phó với những kẻ trộm tí hon: đó là những con sóc.

Trong nhiều ngày qua, tiệm tạp hóa Luke’s Grocery trên đường Logan Avenue gần đường Gerrard Street East trong thành phố Toronto đã bị mất cắp hàng loạt những thanh kẹo sô cô la, mà kẻ trộm là những con sóc.

Theo hình ảnh của những video an ninh của tiệm tạp hóa này, thì thủ phạm là hai con sóc, nhưng có thể còn có thêm nhiều con sóc đồng bọn khác.

Chủ nhân của tiệm tạp hóa này, đã cho đăng những cuốn video chụp những con sóc ăn trộm kẹo lên You tube có tên là “Stop That Squirrel Drop That Bar”.

Trong các cuốn video này, người ta thấy những con sóc chạy vào từ cửa chính của tiệm, chạy vào quầy có đựng kẹo, và khuân ra ngoài cửa những thanh kẹo này.

Trong ngày 8 tháng 10 năm 2016, một con sóc mầu nâu khuân đi một thanh kẹo Kinder Bueno trị giá $2, và vào ngày 19 tháng 11, một con sóc lông đen đã lấy trộm một thanh kẹo Crunchies trị giá $1.80.

Cũng theo chủ nhân của tiệm, thì những con sóc này, mổi ngày đến khuân đi một thanh kẹo khác nhãn hiệu: khi thì O’Henry, khi thì Mr Big..v.v.

Chủ nhân của tiệm cho biết khi nghe có tiếng sóc chạy vào, họ chạy ra tìm cách bắt những con sóc ăn trộm này, thì thấy chúng đang chạy ra cửa với một thanh kẹo ngậm trong miệng.

Nhiều khách hàng cũng tìm cách bắt trộm giúp cho chủ nhân, nhưng họ thú nhận là những con sóc ăn trộm này, nhanh hơn họ nhiều.

Chủ nhân của tiệm cũng liên lạc với cơ quan dịch vụ súc vật, the Animal Services, nhưng cơ quan này trả lời là họ chỉ đặc trách lo về những con thú bị ăn trộm hay bị giết, chứ không lo về chuyện những con thú hành nghề trộm cắp.