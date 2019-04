Nhớ Anh lính chiến!

Thanh Thu

Xuân đang về trên ngàn cây lá

Những tia nắng ấm mang niềm vui

Mẹ ngồi dưới bóng mát hàng cây

Trẻ nhỏ tung tăng chiều gió nhẹ

Chim xanh reo vui trên nhành cây

Xuân ơi mang niềm vui miên man

Ngàn hoa xuân tô thắm đất trời

Tâm tư xôn xao nhiều kỷ niệm

Hương xưa tình cũ còn in dấu

Em cùng anh mình về chung lối

Chẳng chung nhà mình vẫn song đôi

Em chờ anh buổi sáng hay về chiều

Ngày về phép thời gian có là bao

Anh người lính chiến oai hùng

Bên quán nhỏ hai giờ mình có nhau

Ly nước mát lạnh ngọt tình yêu

Áo em xanh tình thơ êm đềm

Bên anh màu áo lính rằn ri

Xanh màu xuân đất trời

Tiếng ai ca màu áo lính em thương

Đẹp tuyệt vời tình yêu người lính

Rộn ràng vui những ngày phép qua mau

Mùa xuân năm nay hay xuân xưa

Xuân nồng say như ánh mắt ai

Êm đềm tay trong tay người yêu

Ta vẫn còn em ôi những ngày mộng

Hân hoan rộn ràng người yêu đến

Say hơi men tình tự ngày xuân

Xuân nay hay trở lại xuân xưa

Xuân ngát hương hoa một khối tình

Nhớ anh chiến sĩ VNCH

Nặng tình yêu non nước

Nhớ những cánh hoa rừng anh gởi

Những cánh hoa rừng vọng lời ca

“Nếu em không là người yêu của lính …”*

*Nhớ bài hát Người yêu của lính của Trần thiện Thanh

Thanh Thu