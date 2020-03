Nhiều sự kiện phim bị hủy do Covid-19

Khi Covid-19 đang lan rộng tại nhiều nước trên thế giới, các sự kiện giải trí, truyền thông bị ảnh hưởng. Theo Hollywood Reporter, Disney hủy buổi ra mắt nền tảng xem phim trực tuyến Disney+ ở châu Âu, dự trù ngày 24/3. Trước đó, họ lên kế hoạch mời giới truyền thông đến London (Anh) để họp báo và thảo luận. Thay vào đó, một phần nội dung sẽ được giới thiệu qua Internet.

Nguồn tin cho biết, Lễ hội phim Hồng Hải (Red Sea International Film Festival) tại Saudi Arabia sẽ không diễn ra ngày 12/3 như dự trù, do nước chủ nhà vừa công bố ca bệnh đầu tiên. Quốc gia Trung Đông thậm chí ban lệnh hạn chế người hành hương đến Mecca và Medina – hai thánh địa Hồi giáo.

Tuần qua, Lễ hội phim tài liệu Thessaloniki (Hy Lạp), hội nghị APOS (dành cho các công ty giải trí, truyền thông hàng đầu châu Á) ở Indonesia cũng bị hủy.

Lễ hội phim South by Southwest (tức SXSW, ở Texas, Mỹ) – một trong các sự kiện điện ảnh lớn nhất tháng 3 – đứng trước áp lực ngừng tổ chức. Theo The Hill, 17.000 người đã ký tên đề nghị hủy sự kiện dự trù diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22/3. Họ lo lắng do sự kiện điện ảnh này sẽ trở thành nơi tụ tập hàng trăm ngàn người, đến từ nhiều khu vực.

Shayla Lee – một người ủng hộ hủy chương trình – cho biết: “Việc tổ chức sự kiện như vậy giữa lúc dịch bùng phát là vô trách nhiệm”. Tính đến ngày 8/3, nước Mỹ có 441 người nhiễm nCoV và 17 người chết.

Theo các chuyên gia, dịch Covid-19 khiến ngành phim ảnh thất thu ít nhất 5 tỉ Mỹ kim, chủ yếu do phòng vé sụt giảm doanh thu. Trung Quốc ngưng hoạt động các rạp từ tháng 1, còn Hàn Quốc, Ý và Nhật – ba thị trường phát hành phim lớn – đóng cửa nhiều rạp từ tháng 2.