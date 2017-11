Nhân mùa Tạ Ơn 2017

Giao Chỉ

Câu chuyện lịch sử.

Đây là ngày lễ hội đầu tiên tại Mỹ Châu và truyền thống còn mãi đến ngày nay. Không dựa theo 1 đạo giáo nào, lễ tạ ơn trải qua gần 400 năm đã thành ngày hội của cả quốc gia cảm ơn trời đất cho mọi người đủ cơm áo để sinh tồn.

Trong bữa tiệc lễ tạ ơn năm đầu tiên di dân đã ăn thịt gà rừng, ăn bánh làm bằng trái bí đỏ và thực đơn này đã trở nên món ăn truyền thống ngày lễ hội của Mỹ quốc cho tới ngày nay.

Năm 1863, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là ông Lincoln mới ban hành luật. Từ đó lễ tạ ơn được chính phủ công nhận vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ ba tháng 11 hàng năm.

Bây giờ Hiệp Chủng Quốc đã trở thành quê hương mới của các sắc dân. Từ 102 di dân trên tàu Hoa Tháng Năm, Hoa Kỳ đã có trên 300 triệu dân và trở thành quốc gia hùng cường nhất thế giới. Nước Mỹ có tiềm lực lớn hơn tất cả quốc gia Âu Châu gộp lại. Và điểm đặc biệt nhất, Hoa Kỳ chính là miền đất của cơ hội. Hãy đưa ra một thí dụ cụ thể tại quốc gia dù tiến bộ như Nhật Bản nhưng không bao giờ một di dân nước ngoài có thể trở thành triệu phú, chính khách, khoa học gia, hay tài tử tại đất nước của Thiên Hoàng. Nhưng tại Mỹ thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra cho người ngoại nhập.

Là quốc gia được thành lập và xây dựng bởi các sắc dân, tiền nhân của Mỹ quốc đã viết nên các bản văn bất hủ là hiến pháp và tu chính án Dân Quyền.

Đạo luật quốc tịch của Hoa Kỳ ban hành năm 1790, hơn 200 năm trước đã có những lời vàng ngọc như sau: Bất cứ ai tị nạn đến Hoa Kỳ, sau khi được xác nhận sẽ hưởng quy chế nhập cư.

Như vậy chúng ta hiểu một cách giản dị là nếu đã đến Mỹ thì sẽ có cơ hội trở thành người Mỹ.

Căn cứ vào điều khoản của luật 1790, một đạo luật khác đã ra đời năm 1975 có tên là Indochina Migration and Refugee Act.

Sau đây là đoạn văn năm 75 mà di dân Việt Nam cần đọc lại trong mùa tạ ơn năm 2017.

Tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì để mở rộng cánh cửa đón người tị nạn đến từ 3 quốc gia Đông Dương. Các viên chức trách nhiệm tại Mỹ sẽ đưa ra tất cả mọi phương tiện để giúp cho người dân tị nạn định cư. Phải nỗ lực làm giảm những đau khổ kinh hoàng của người tị nạn đến từ Đông Nam Á.

Vào tháng 7-1977 sau 2 năm đầu giúp đỡ người tỵ nạn Đông Dương di tản đợt 75, Hoa Kỳ ban hành luật gia hạn việc cứu trợ về tài chánh, y tế, và dịch vụ.

Tháng 3-1980 Mỹ ban hành thêm luật quy chế tỵ nạn vĩnh viễn và đề ra một chính sách tỵ nạn áp dụng chính thức tại Mỹ. Suốt 36 năm qua, kể từ tháng tư-75 khi nhiều khi ít, khi khó khăn, khi dễ dàng, Hoa Kỳ đã dành ra những cấp khoản lớn lao cho người Việt đến Mỹ để trở thành 1 cộng đồng di dân đông đảo nhất trong cuối thế kỷ thứ 20.

Người Việt đã vì nhiều lý do để ra đi suốt bao nhiêu năm qua. Và danh từ Boat People trong tự điển thế giới đã không còn cùng ý nghĩa xưa cũ để chỉ những người sinh sống ở trên thuyền.



Boat People ngày nay có nghĩa là người Việt đã đi tìm tự do bằng thuyền vượt biển Nam Hải.

Lịch sử các cuộc di dân của nhân loại đã đưa đến nhận định rằng Ta không thể lựa chọn sinh quán, nhưng ta có thể chọn lựa để sống ở miền đất mà chúng ta yêu quý. (You cannot choose the land you birth, but you can choose the land you love)

Người Việt tại Hoa Kỳ đang sống bình yên ở miền đất cơ hội nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta có dịp mở rộng viễn kiến để nhìn ra thế giới đầy thảm họa và biến động.

Với các tin tức, với các hình ảnh ghi nhận được, mỗi công dân Hoa Kỳ dù là bổn sinh hay ngoại nhập đều dễ dàng trở thành người dân có tri thức, có sự hiểu biết, có tấm lòng rộng lượng, có đức tính tha thứ, để sống với nhau tử tế. Đặc biệt có đủ hạnh phúc căn bản với cơm no áo ấm và tự do để cùng nhau dâng lễ tạ ơn với các niềm tin tôn giáo khác nhau. Nhân dịp Thanksgiving 2017, xin gửi đến quý vị lời chúc mừng một lễ tạ ơn đầy hạnh phúc.

Thang11 năm nay mở đầu cho mùa lễ hội Tạ Ơn 2017 cộng đồng Việt Nam bắc CA đã có nhiều biến cố đáng ghi lại. Xin lần lượt kể ra những công việc của chúng tôi như sau:

Ngày Cảm ơn nước Mỹ

Chúng tôi vừa hoàn tất việc tổ chức ngày Cảm ơn nước Mỹ. Đạt được ý nghĩa Thank you America Đây là điều rất đáng kể. Sẽ viết chi tiết để cảm ơn rất nhiều người. Viết vắn tắt là phải cảm ơn các vị ở rất xa về tham dự. Ông tướng Hải quân Hoa Kỳ. Bà Chi Ray nguyên là công chức cao cấp của chính phủ liên bang thời kỳ ông Bush cha. Bà là phó Tổng giám đốc tổng nha tỵ nạn và di dân thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Khán giả Mỹ Việt ngồi kín hội trường.Các tiết mục đều hướng về đề tài Cảm Ơn nước Mỹ đã đón tiếp người Việt sau cuộc chiến. Nhân dịp này cơ quan IRCC đã để nghị bà dân biểu Joe Lofgren trao tuyên dương sự nghiệp một đời cho tài tử Kiểu Chinh và ông Nam Lộc. Tiếp theo các em nhỏ Thái Bình Nhạc Viện trình diễn tuyệt vời. Khi các em trình diễn nhạc Mỹ, nhạc Việt ,Nhac Ý đủ loại, quan khách Hoa Kỳ ngồi hàng đầu đồng loạt đứng lên vỗ tay. Chương trình vừa chấm dứt lúc 1 giời trưa, quan khách dự tiệc ngay tại chỗ rồi di chuyến vào thăm Việt Museum. Tình cờ có 30 em sinh viên Việt Nam của đại học Berkley đến thăm. Tài tử Kiểu Chinh và ông tướng hải quân Hoa Kỳ có dịp nói chuyện với các em và chụp hình kỷ niệm. Một ngày rất có ý nghĩa mở đầu cho mùa lễ hội Tạ ơn 2017 của người Việt tại Hoa Kỳ.

Văn nghệ chủ đề Thuyền Viễn Xứ.

70 năm lịch sử Việt Nam qua nhạc Phạm Duy tại hý viện thành phố Santa Clara 1:30 pm ngày chủ nhật 19 tháng 11-2017. Hơn 20 bài ca chọn lọc trong số hàng ngàn nhạc phẩm của Phạm Duy trải qua 70 năm sáng tác. Được thể hiện lần đầu tiên bởi những tiếng ca hương đồng cỏ nội vùng thung lũng hoa vàng. Những tiếng ca Cây nhà lá vườn họp mặt để làm thành một buổi trình diễn đầy tình cảm giữa sân khấu và hội trường. Giới thưởng ngoạn với tấm lòng mở rộng qua nhạc Phạm Duy sẽ rất tiếc nếu không có dịp tham dự. Những bản nhạc trình bầy gồm có: Việt Nam, Việt Nam Viễn Du 1952 ,Còn Chút Gì Để Nhớ 1968 (Thơ Vũ Hữu Định), Huyền sử ca Phạm Phú Quốc 1965, Giọt Mưa Trên Lá 1968 , Áo anh sứt chỉ đường tà. 1950 (Thơ Mầu tím hoa sim, Hữu Loan), Kỷ Vật Cho Em 1971, (Thơ Linh Phương) Chiến Sĩ Vô Danh 1946 , Thuyền Viễn Xứ 1998, (Thơ Huyền Chi) 1954 cha bỏ quê1975 con bỏ nước, Liên Khúc Tuổi thơ: Em Bé Quê, Tuổi Thần Tiên, Tuổi Mộng Mơ, Tình Cầm (Thơ và nhạc) (Thơ Hoàng Cầm) Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời (Đơn Ca) Liên Khúc Tình yêu: , Con Đường Tình Ta Đi, Trả Lại Em Yêu, Thà Như Giọt Mưa, (Thơ Ng.Tất Nhiên), Em Hiền Như Ma soeur (Thơ Ng.Tất Nhiên) Dòng Sông Xanh 1949 Nhạc Ý 1866 ,Chiều Về Trên Sông, Tình Ca (1952) Nhạc thời Kháng chiến, thời chiến tranh, dân ca, tình ca, nhạc vàng quê hương , nhạc cho tuổi trẻ nhạc thời di tản, nhạc viễn du. Tổng cộng 60 người trong ban tổ chức để cống hiến buổi trình diễn hết sức xúc động và chân tình cho 600 khán giả. Thể hiện 3 bản đồng ca, 4 bài hợp xướng và các phần đơn ca song ca, tam ca và tứ ca. Tất cả đều là những tiếng hát thân quen Cây nhà là vườn tại địa phương qua những nhạc phẩm mà nhạc sĩ đã cùng mọi người sống một thời đã qua. Đặc biệt tiếng hát trẻ thơ trong niềm mơ ước tương lai sẽ là thông điệp gửi về quê hương hôm nay và ngày mai. Thuyền Viễn Xứ chuyên chở dòng nhạc Phạm Duy qua 70 năm từ Bắc vào Nam, từ Việt Nam qua hải ngoại, đem quá khứ đến tương lai. Lời ca và âm nhạc của ông không phải dành riêng cho ca sĩ mà của tất cả mọi người



Chi Chú: Xin vào youtube phía dưới để xem phim Phạm Duy.

IRCC San Jose:”Thuyền Viễn Xứ” 70 năm lịch sử Việt Nam qua nhạc Phạm Duy