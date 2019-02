Nhà văn Shira Sebban: Ân nhân người Việt tỵ nạn tạm trú ở Nam Dương

Trong hai năm 2015, 2016, chính quyền Úc đã từ chối không cho nhập cảnh 113 người Việt tỵ nạn Cộng sản vượt biển trên 3 chiếc thuyền cập bến Úc và cưỡng bức những thuyền nhân muộn màng này hồi hương.

Trong số những người bất hạnh này có hai gia đình chị Trần Thị Thanh Loan và

Trần Thị Lụa. Vợ chồng chị Loan cùng 4 đứa con bỏ nước ra đi vào ngày 7 tháng 3 năm 2015. Sau 13 ngày hải hành, ngày 20 tháng 3, hải quân Úc chặn bắt chiếc thuyền của chị Loan và đưa 46 thuyền nhân sang tàu hải quân Úc. Chiếc HMAS Choules của Úc đã đưa các thuyền nhân về đến cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa –Vũng Tàu.

Ngay sau khi đặt chân lên quê nhà, tài công, phụ lái, những người đi mua thực phẩm chuẩn bị vượt biên và vợ chồng chi Loan, tổng cộng 5 người bị công an đưa vào tù. Đến cuối tháng 8, Tòa án “nhân dân” thị xã La Gi (Bình Thuận) tuyên phạt chị Trần Thị Thanh Loan 3 năm tù.

Gia đình bà Trần Thị Lụa, quê ở thị trấn La Gi, tỉnh Bình Thuận thuộc nhóm 46 người đi trên hai chiếc ghe khởi hành từ cảng Phan Thiết vào ngày 1/7/2015 vượt biên sang Úc. Sau 21 ngày lênh đênh trên biển cả, nhóm thuyền nhân này bị hải quân Úc bắt giữ vào ngày 21/7/2015. Ngày 25/7 năm 2015, lúc 10 giờ tối, Bộ Di trú Úc thông báo cho tất cả các thuyền nhân trên chiếc tàu không may này biết chính phủ Úc sẽ trao trả họ cho Việt Nam. Một giờ sáng ngày 26/07, các thuyền nhân được đưa vô bờ biển Úc, 3 giờ sáng lên máy bay. 8 giờ sáng đến phi trường Tân Sơn Nhứt. Ngày 22/04/2016, Tòa án tỉnh Bình Thuận tuyên án bà Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam, và 5 người khác, mỗi người hai năm tù.

Nữ ký giả Úc Shira Sebban, sau khi đọc bài báo trên tờ nhật báo “The Australian” viết về trường hợp của chị Loan, đã xúc động trước hình ảnh 4 mẹ con chị Trần Thị Thanh Loan đứng trước tòa án thị xã La Gi đăng tải trên tờ báo này. Sau đó, đã theo dõi, thăm viếng, gây quỹ bảo trợ cho 5 gia đình thuyền nhân bị Úc gửi trả về nguyên quán.



Tranh đấu cho người tỵ nạn

Nhà báo Shira Sebban chào đời ở Montreal, thân phụ của bà là cư dân Toronto. Gia đình đến định cư tại Melbourne, Úc, lúc bà Shira Sebban được 6 tuổi. Ký giả Shira Sebban có song tịch Canada và Úc. Nhiều thân nhân của bà hiện cư ngụ ở Toronto.

“Tôi là một thiện nguyện viên tranh đấu cho người tỵ nạn, chú trọng đến chính sách nhận người tỵ nạn của chính phủ Úc. Bên cạnh đó, tôi còn là hướng dẫn viên Viện Bảo tàng Do Thái ở Sydney. Thảm họa diệt chủng 6 triệu người Do Thái (Holocaust) do Đức quốc xã gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai đã thúc đẩy tôi quan tâm đến vấn đề công bằng xã hội”, nhà văn Shira Sebban cho biết.

Shira Sebban trước đây là một ký giả chuyên trách các vấn đề cộng đồng, giảng viên đại học môn Pháp văn trong thời gian bà là nghiên cứu sinh hậu đại học.

Gần đây, nhà văn Shira Sebban đã ra mắt tác phẩm văn học “Giở lại quá khứ: Nhật ký của mẹ”, dựa trên nhật ký của mẹ bà để lại sau khi qua đời. “Nhật ký của mẹ” ghi lại cuộc sống của thân mẫu bà Shira Sebban ở Do Thái vào thập niên 1950.

Tình người không biên giới, chủng tộc

“Sau khi đọc bài báo trên tờ “The Australian” phát hành vào tháng 7 năm 2016 cho biết 4 đứa con của bà Trần Thị Thanh Loan, tuổi từ 4 đến 16 sẽ phải đưa vào Viện mồ côi do bà Loan và chồng là ông Hồ Trung Lợi thụ án tù vì tội vượt biên. Tôi nghĩ rằng gia đình bà Loan đã chịu đựng quá nhiều đau khổ và tôi thực sự không muốn thấy gia đình họ bị tan nát, chia rẽ thêm lần nữa. Là một công dân Úc, tôi cảm thấy có trách nhiệm về phương diện đạo đức đối với thảm trạng họ phải gánh chịu, vì chính phủ Úc đã buộc họ trở về nơi họ đã cương quyết từ bỏ.

Vì vậy, tôi quyết định tìm cách liên lạc với luật sư biện hộ cho gia đình bà Loan, ông Võ An Đôn, ở Việt Nam, để biết mỗi tháng cần ngân khoản bao nhiêu để chăm lo cho những đứa trẻ “cha mẹ vắng nhà”. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhị ở Brisbane, Úc, và tôi đã cùng thiết lập “Quỹ Cộng đồng” mang tên “GoFundMe”, để gây quỹ trang trải chi phí đời sống cho các em này. Trong 1 tháng, “GoFundMe” đã quyên góp được hơn 11.000 Úc kim nhờ lòng hảo tâm của hơn 100 vị mạnh thường quân, phần lớn là cựu thuyền nhân đã đến Úc cách nay 30 năm.

Sau khi đạt được mục tiêu 15.000 Úc kim, “GoFundMe” kết thúc cuộc lạc quyên. Theo yêu cầu của luật sư Võ An Đôn, chúng tôi tài trợ thực phẩm, quần áo và học phí cho con em của 5 gia đình bị Úc trục xuất, để các em có thể đến trường tiếp tục học hành” nhà báo Shira Sebban, nói.

Nghĩ đến viễn ảnh phải trở lại lao tù, bị đánh đập thường xuyên, ngày 31/01/2017, mùng 4 Tết, ba gia đình bà Trần Thị Lụa, Trần Thị Thanh Loan, Trần thị Phúc từ Lộc An, Vũng Tàu.vượt biên lần nữa.

“Nếu lần vượt biên này bất thành, sẽ nhảy xuống biển tự tử, chứ không bao giờ chịu trở về Việt Nam thụ án tù” bà Trần Thị Lụa, nói.

Sau 12 ngày vượt đại dương, đổi mạng sống tìm Tự do, tàu bị hư máy và bị cảnh sát Indonesia bắt giữ vào 6 giờ chiều ngày thứ Sáu 10 tháng 2 năm 2017 tại bờ biển Java.

Khi hay tin họ ra đi lần thứ hai, Shira Sebban nói: ” Họ không nói với tôi rằng họ dự định trốn thoát lần nữa. Tôi đã cầu xin họ đừng trở lại Úc bằng thuyền. Tôi đã khuyến cáo họ về về tình trạng an ninh biên giới nghiêm ngặt của nước tôi. Tuy nhiên với cương vị là người bênh vực cho quyền tỵ nạn, tôi hiểu nỗi đau và sự tuyệt vọng của họ. Tôi tin rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn chạy “.

Ngày 23/05 năm 2018, tất cả 20 người của ba gia đình chị Trần Thị Lụa, Trần Thị Thanh Loan, và Trần Thị Phúc đã được Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) công nhận là người tỵ nạn.

“Tôi vô cùng vui mừng khi họ được UNHCR ở Indonesia công nhận họ là người tỵ nạn. Tôi đã đến thăm họ trong trại tạm giam, cùng với bà Grace Bùi, thiện nguyện viên, đại diện Dự án Hỗ trợ người Thượng tại Thái Lan. Sau 10 tháng bị giam giữ, họ đã được phóng thích và tạm trú ngoại ô ở Jakarta nhưng không được đi làm. Bộ Di trú Indonesia và IOM ((International Organisation for Migration-Tổ chức Di dân Quốc tế) cung cấp các nhu yếu phẩm cho họ”, ký giả Shira Sebban, cho biết thêm.

Kết thúc cuộc phỏng vấn viễn liên, ân nhân của người tỵ nạn Việt ở Nam Dương, bà Shira Sebban nói: “Tôi rất biết ơn TNS Ngô Thanh Hải đã công bố trường hợp của 3 gia đình này và giới thiệu tôi với VOICE Canada, đặc biệt là chủ tịch Đỗ Kỳ Anh và cô Lê Lương, những người rất tuyệt vời. Ước mơ của chúng tôi là ba gia đình này, gồm 20 người, được tái định cư ở Canada.

Tôi cũng tri ơn bác sĩ Bùi Văn Cường, ông Phạm Văn và cộng đồng người Việt tiểu bang Queensland tại Úc đã quyên góp được 31.000 đô la Úc để VOICE Canada bảo trợ riêng gia đình bà Trần Thị Phúc đến Canada và cũng cám ơn mạng lưới Canadian Vietnamese Network đã tổ chức đêm Tết Gala và sẽ trích ra một phần tiền thu được để bảo trợ các gia đình tỵ nạn ở Nam Dương. Đây là một nỗ lực chung giữa công dân Canada và Úc mà tôi tự hào là một thành viên. Tôi thường xuyên liên lạc với các gia đình ở Jakarta và tôi mong đợi ngày tôi có thể cùng họ đến Canada để được nhìn thấy tận mắt họ bắt đầu cuộc sống mới. Xin chân thành cảm ơn cộng đồng người Canada gốc Việt và đặc biệt là những cư dân người Việt ở Toronto và Mississauga về sự hỗ trợ nhiệt tình của quý vị dành cho thuyền nhân tỵ nạn ở Indonesia.

Bạn đọc có thể xem hoàn cảnh các gia đình này ở Nam Dương qua trang mạng:





VPY