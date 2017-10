Nhà văn Kazuo Ishiguro đoạt giải Nobel Văn Chương

Stockholm, Thụy Điển: Trong hôm thứ năm ngày 5 tháng 10, viện hàn lâm Thụy Điển đã công bố tên của nhà văn được giải Nobel Văn Chương năm nay.

Đó là nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro.

Kazuo Ishiguro sinh ngày 8/11/1954 tại Nhật Bản. Ông và gia đình chuyển đến Anh năm 1960. Kazuo tốt nghiệp Đại học Kent năm 1978. Năm 1989, ông giành giải Man Booker cho tiểu thuyết The Remains of the Day. Năm 2008, ông được tạp chí Times xếp vào danh sách một trong 50 nhà văn vĩ đại nhất nước Anh kể từ năm 1945.

Tiểu thuyết Never Let Me Go và The Remains of the Day của ông từng được chuyển thể thành phim. Ngoài ra, ông còn là biên kịch các phim A Profile of Arthur J. Mason, The Gourmet, The Saddest Music in the World và The White Countess.