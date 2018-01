Nhà thổ ngay trong chúng cư?

Một thẩm phán tòa án tối cao B.C. đã ra lệnh cho chủ của một tòa chúng cư ở Burnaby, B.C. phải ngừng các hoạt động bị cho là “liên quan đến gái điếm”, sau khi một cư dân đã thu được hình ảnh của những vụ đánh nhau dữ dội trong dãy hành lang chung của chúng cư, và nhìn thấy một đám đàn ông, thanh niên lần lượt được dẫn vào trong tòa chúng cư này vào những giờ đầu sáng.

Dựa trên các hình ảnh mà cư dân này chụp được hôm 14-9-2016, nộp lên tòa trong một lời khai có tuyên thệ, các cảnh sát viên RCMP đã đột kích vào một căn condo và giải thoát cho một cô gái trẻ mà dân trong chúng cư nói là đã nhìn thấy trước đó.

Các cư dân cho biết họ nộp đơn kiện dân sự, tố cáo người hàng xóm đã cho các gái điếm thuê căn apartment của ông ta để tiếp khách. Tuy nhiên, chủ apartment này là ông Christopher Nino Diopita thì lại nói đó chỉ là một cơ sở xăm mình, và đã phủ nhận mọi tố cáo. Không bỏ cuộc, chủ các căn condo trong chúng cư Timberlea Birch đã tố cáo ông Diopita đe dọa đến sự an toàn của họ khi phá vỡ các luật lệ địa phương về cho thuê nhà, vốn nghiêm cấm việc sử dụng đơn vị cho thuê cho những mục đích thương mại hay kinh doanh.

Stephen Hamilton, luật sư cho bên tố giác, cho rằng việc làm của ông Diopita, chủ nhân của Unit 502, đã làm cho các chủ condo khác trong tòa chúng cư rất lo sợ. Lý do là vì hoạt động đĩ điếm thường đi kèm với ma túy, súng ống, tụ họp, và bạo lực. Do những cuộc gọi đến để nhờ cảnh sát RCMP can thiệp và những lời đe dọa sẽ phạt $8,000 nếu vi phạm các luật địa phương đã không đi tới đâu, các cư dân nói họ phải đưa sự việc ra tòa.

Tony Gioventu, Giám đốc Điều hành Hiệp hội các Chủ Condo ở B.C. (Condominium Homeowners Association of B.C. – CHABC) xác nhận đây không phải là tình huống chỉ mới xảy ra lần đầu trong tỉnh bang. Hiệp hội đã từng nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại về những hoạt động đáng ngờ như thế ở trong tòa chúng cư. Tuy nhiên, những tố cáo nói trên là hiếm vì hầu hết các chủ condo đều sợ sẽ bị đe dọa đến tính mạng, hoặc sẽ vô tình làm cho giá nhà của mình giảm xuống.

Trong phán quyết đưa ra hôm thứ Ba 9-1, ngoài lệnh phải ngừng ngay việc dùng unit cho các mục đích thương mại hay kinh doanh (bao gồm các hoạt động liên quan đến gái điếm), phải hạn chế gây ra tiếng ồn ào, la hét hay chơi nhạc quá lớn, Thẩm phán Justin McEwan cũng đã buộc chủ nhân của Unit 502 phải trả các chi phí tố tụng.

Trong số những gái điếm có người chưa tới 15 tuổi. Có một lần người dân đã nghe những âm thanh bạo hành thân xác và tiếng em gái này dường như đang bị ai đó bóp cổ ở bên trong Unit 502. Các cảnh sát viên RCMP sau đó đã có mặt và giải thoát cho nạn nhân.

Nếu ông Diopita không chịu tuân thủ các lệnh của tòa, CHABC khẳng định sẽ xin tòa một lệnh bắt buộc ông ta phải bán Unit 502 và sẽ vĩnh viễn không cho ông ta ra vào chúng cư.