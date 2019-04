Nhà hoạt động Lê Anh Hùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần

Hôm 1/4, blogger Lê Anh Hùng, người bị cơ quan An ninh điều tra bắt giữ vào ngày 5 tháng 7 năm ngoái với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” nhưng chưa ra tòa, đột nhiên bị đưa vào Bệnh viện tâm thần trung ương 1 ở Thường Tín, Hà Nội.

Bà Trần Thị Niêm, mẹ của anh Hùng, xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do vào chiều ngày 4 tháng 4. Bà Niêm kể: “Sáng nay tôi với thằng em và con bạn nó có đi thăm nhưng họ không cho gặp. Ở đó cơ quan điều tra ở bệnh viện tâm thần không cho gặp.

Họ nói là: “Chưa, chưa giám định nên không cho gặp!”

Tôi chỉ gửi được tiền cho nó thôi,”

Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người nhận bào chữa cho Lê Anh Hùng,cho hay, ông chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về vụ việc ông Hùng bị chuyển vào bệnh viện tâm thần có thể là do văn bản chưa đến. Ông cũng đề cập đến bản Kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội nói ông Hùng bị tâm thần, nhưng cho rằng lúc phạm tội ông này đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Ông Miếng nói: “Tôi được tiếp xúc với anh Hùng 2 lần do xa xôi, anh Hùng có nói vậy nè, khi nào có cáo trạng thì đề nghị luật sư ra làm việc với anh về bản cáo trạng đó vì hiện giờ kết luận điều tra không cụ thể lắm.”

Trong một bài viết vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, mạng báo Thời Nay, một ấn phẩm của tờ báo đảng Nhân Dân đề cập đến sự kiện năm 2009, ông Lê Anh Hùng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vu khống” theo Điều 122 Bộ luật Hình sự. “Tuy nhiên, sau khi xác minh “bị can thực hiện hành vi sai phạm trong tình trạng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, mất khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”, Công an tỉnh Quảng Trị đã “Chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Lê Anh Hùng.”

Blogger Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, là blogger, đồng thời là thành viên của hai tổ chức dân sự không được chính phủ Việt Nam công nhận là hội Nhà báo độc lập Việt Nam và hội Anh em dân chủ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt ông Hùng vào ngày 5/7/2018 thời điểm sau các vụ biểu tình sôi động chống dự thảo Luật Đặc khu và An ninh mạng.

Ngay sau khi có tin blogger Lê Anh Hùng bị bắt, Ân Xá Quốc tế ra thông cáo lên án việc bắt giữ và cho rằng chính quyền Việt Nam đã dùng các điều luật hà khắc để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích ôn hòa.