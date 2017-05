Nhà giam sau kệ sách ở đồn cảnh sát Phi Luật Tân

Ủy ban Nhân quyền Philippines (CHR) vừa mở một chiến dịch đột kích vào một đồn cảnh sát ở nước này và phát giác ít nhất 11 người bị giam giữ trong một căn phòng tối tăm đằng sau một kệ sách.

Theo đài BBC, vụ đột kích diễn ra sau một lời chỉ điểm và CHR đã mời các phương tiện truyền thông địa phương đồng hành cùng chiến dịch.

Những tù nhân sau kệ sách không có giấy tờ tùy thân đã cho biết họ bị giam ở đó được một tuần và các sĩ quan ở đồn cảnh sát Manila đã nhốt họ ở đây để tống tiền.

Tuy nhiên cảnh sát nói rằng những tù nhân trên bị bắt giữ trong cuộc chiến chống ma túy do tổng thống Rodrigo Duterte phát động gần một năm qua.

Ông Duterte đã mở cuộc đàn áp ma túy mạnh tay khắp Philippines, dẫn đến cái chết của hơn 7.000 người bị tình nghi. Hàng chục ngàn người cũng đã bị bắt giữ trong cuộc đàn áp diễn ra gần một năm qua.

Sĩ quan cảnh sát Robert Domingo nói với báo chí địa phương rằng những tù nhân sau kệ sách đã bị bắt trong một cuộc đột kích lớn và không có tài liệu về họ do vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

Tuy nhiên những tờ báo tham gia cùng chiến dịch với CHR nói rằng những người bị nhốt trong căn phòng không cửa sổ ở đồn cảnh sát Manila cho biết họ vô tội và bị buộc phải trả từ 40.000 peso đến 200.000 peso (khoảng 800 – 900 Mỹ kim) để được trả tự do.

ABS-CBN cũng cho biết những người này bị tra tấn, ở trong căn phòng không có điện và phải sử dụng túi nhựa thay vì nhà vệ sinh.

Domingo đã phủ nhận tất cả các cáo buộc trên. Ông nói với tờ The Inquirer rằng căn phòng rộng 1m x 3m ở đồn là “một sự lãng phí không gian”. Ông này nói: “Tại sao chúng tôi không thể tận dụng phần không gian này làm nhà tù?”.

Phát ngôn nhân của CHR cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra những gì đã xảy ra ở đồn cảnh sát vì “không có một trại giam bình thường nào được giấu phía sau một kệ sách cả”.