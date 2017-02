Nhà ga hỗn loạn vì “vua màn bạc” Ấn Độ xuất hiện

Một người thiệt mạng và một số người khác bị thương khi đám đông hàng ngàn người đồng kéo đến sân ga để đón chào “ông vua màn bạc” Ấn Độ.

Để được nhìn thấy ngôi sao điện ảnh Shah Rukh Khan, hàng ngàn người đã cùng lúc đổ về một sân ga đón chuyến tàu từ thành phố Delhi tới Vadodara. Nam tài tử 51 tuổi vừa đáp chuyến tàu tới thành phố Vadodara ở bang Gujarat của Ấn Độ để quảng cáo cho cuốn phim mới nhất – “Raees” (Giàu có) – thì hỗn loạn thương tâm xảy ra.

Những người ái mộ cùng đổ dồn về nhà ga, chen lấn, xô đẩy khiến nhân viên nhà ga không thể kiểm soát. Tài tử Shah Rukh Khan khi đó vẫn còn đang ngồi trong toa tàu, khi thấy có đông người hâm mộ tìm tới vì mình, anh đã vẫy tay chào từ một ô cửa tàu hỏa.

Một người đàn ông 45 tuổi đã bị ngã và bị đám đông giẫm đạp trong tình cảnh hỗn loạn, khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, ông đã qua đời. Trước việc đáng buồn bất ngờ xảy ra, tài tử Shah Rukh Khan gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân: “Thật không may mắn… Tôi xin gửi những lời nguyện cầu tới gia đình. Hy vọng linh hồn bạn được an nghỉ và gia đình sẽ được bình an trong những ngày sắp tới”.

Ngay khi tình trạng hỗn loạn được kiểm soát, Shah Rukh Khan đã quyết định không bước xuống tàu nữa và quay trở về Delhi, dừng tất cả các kế hoạch quảng cáo phim tại thành phố Vadodara.

Tài tử Shah Rukh Khan là nhân vật quyền lực hàng đầu trong giới điện ảnh Bollywood. Riêng trong năm 2016, Shah Rukh Khan kiếm được khoảng 33 triệu Mỹ kim.

Cuốn phim “Dilwale Dulhaniya Le Jayenge” (Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu) do Shah Rukh Khan đóng đã chiếu ngoài rạp Ấn Độ suốt hơn 20 năm. Có lúc những tưởng phim sẽ bị dừng chiếu, nhưng cuối cùng, chỉ sau 2 ngày rời rạp, phim đã lại tái xuất. Giờ đây, cứ vào 11:30 trưa hàng ngày, ở rạp chiếu Maratha Mandir của thành phố Mumbai, người yêu điện ảnh vẫn có thể đến rạp để xem lại cuốn phim tình cảm vui, để lại đắm mình trong chuyện tình kinh điển Bollywood.