Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh trao giải cuộc triển lãm trực tuyến “giấy mời làm việc” với công an

Nhiều giải thưởng đã được trao trong cuộc triển lãm trực tuyến các giấy mời làm việc với công an CSVN đầu năm Đinh Dậu.

Cuộc triển lãm được tổ chức và bình chọn trên mạng từ cuối tháng 12.

Trang mạng BBC Việt ngữ hôm 30 tháng 1 có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Chênh. Người đưa ra sáng kiến, cũng là nhà tổ chức, là ông Huỳnh Ngọc Chênh, một nhà báo từng làm việc với tờ Thanh Niên.

Ông Chênh cho biết ý tưởng triển lãm này xuất phát từ việc một số thành viên tham gia hoạt động xã hội dân sự liên tục bị công an mời gặp. Ông nói nhiều người trong số họ nhận giấy nhưng không đi vì cho rằng kiểu mời hay triệu tập của công an như vậy là vi phạm pháp luật.

Ông cho biết trong đợt trao giải đầu tiên này có nhiều giải, được chia làm ba nhóm, gồm người nhận nhiều giấy mời nhất, người có giấy mời độc đáo nhất và người có giấy mời bất hợp lý nhất.

Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, bà Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày nằm trong số nhóm người nhiều giấy mời nhất với gần 50 giấy mời, giấy triệu tập.

Giải độc đáo nhất thuộc về nhà hoạt động xã hội Huỳnh Công Thuận, hội viên Hội Nhà báo Độc lập. Anh có cái giấy gọi là “lệnh mời” từ năm 1979. “Lệnh mời mang ý nghĩa mời theo lệnh, tức là phải có mặt!

Giải giấy mời bất hợp lý – nhất lúc đầu định chỉ trao một giải nhưng sau đó bạn đọc bình chọn tới bốn giải: (1) giấy mời luật sư Hà Huy Sơn được mời đi bào chữa cho một nạn nhân bị đánh chết. Tòa ở quận Cầu Giấy, anh ấy cũng ở đúng quận đó nhưng sau khi tòa xử một tháng sau thì giấy mời mới đến.

(2) Bà Đặng Bích Phượng có lệnh bắt đi học tập ở phường 60 ngày, bà Phượng không chấp hành nhưng sau 60 ngày người ta vẫn gửi giấy công nhận bà học tập tốt. (3) Luật sư Nguyễn Văn Đài có giấy triệu tập của công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) buộc đến làm việc về vấn đề nhân quyền sau khi ông đã bị Bộ Công an bắt tạm giam.

Ông Huỳnh Ngọc Chênh cho hay hầu hết những người tham gia triển lãm này đều muốn trưng bày những cái bất hợp lý mà chính quyền gây ra cho mình bấy lâu nay. Có những người bị mời đi mà không đi còn bị công an chặn đường bắt cóc rồi đưa đi làm việc.

Giải thưởng, có số tiền tượng trưng trong khoảng 2-4 triệu đồng, nhưng mọi người đều rất vui. Có những người cũng nhường giải thưởng họ được trao cho gia đình có người thân mới bị bắt. Chẳng hạn trường hợp anh Phạm Bá Hải, người đứng thứ nhì trong nhóm người nhận nhiều giấy mời nhất, đã nhường giải thưởng của mình cho các con bà Trần Thị Nga bị bắt gần đây. Hay chị Phạm Thanh Nghiên đã nhường số tiền giải thưởng cho gia đình em Nguyễn Văn Hóa, bị bắt trước Tết.