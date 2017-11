Nguy cơ của việc trái đất bị tàn phá

Một bản tường trình mới về nguy cơ trái đất bị tàn phá bởi những hành động hủy hoại môi trường của con người, đã được đăng tải trên tạp chí khoa học “The journal Bioscience”, với sự ủng hộ của rất nhiều các nhà khoa học gia Canada, và trên 15 ngàn những nhà khoa học khác ở 184 quốc gia trên thế giới.

Bản tường trình cũng cho hay là kể từ năm 1992, khi có lời khuyến cáo đầu tiên, thế giới đã không tìm cách bảo vệ môi trường, làm cạn kiệt lớp ozon bao bọc trái đất.

Bản tường trình cũng cho là chúng ta đã làm nguy hại cho tương lai khi không cắt giảm những hoạt động làm tổn hại đến môi trường.

Bản tường trình cũng đề ra một loạt những khuyến cáo:

– Chấm dứt việc tàn phá rừng, đồng cỏ bên những đầm nước cũng như bảo vệ những thú vật sống trong những khu vực này.

– Cổ võ cho việc dùng những thực phẩm từ cây cối.

– Chắc chắn phải cho mọi người trên thế giới được học hỏi và biết những dịch vụ điều hòa sinh sản.

Trong khi đó tổng thống Trump lại muốn phục hồi lại nền kỹ nghệ khai thác than đá.

Tuyên bố trong cuộc họp về bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc ở thành phố Berlin, nước Đức trong hôm thứ hai ngày 13 tháng 11, bà Catherine McKenna, tổng trưởng bộ môi trường Canada đã cho biết là Canada sẽ hợp tác cùng nước Anh, hủy bỏ ngành kỹ nghệ khai thác than đá để bảo vệ môi trường, theo như những mục tiêu của Liên Hiệp Quốc.

Cũng theo bà tổng trưởng McKennna thì than đá không những là một trong những nguồn năng lượng làm hủy hoại môi trường, mà còn là một thứ có hại cho sức khỏe.

Bà tổng trưởng McKenna cũng nói thêm là nếu Hoa Kỳ tìm cách đi ngược lại những mục tiêu bảo vệ môi trường, thì Canada sẽ tiếp tục tiến lên trong nỗ lực bảo vệ môi trường như đã nói.

Việc sử dụng than đá là một nguồn năng lượng, đã là nguyên nhân tạo ra 40 phần trăm số lượng khí thải carbon trên trái đất.

Canada đã hứa sẽ chấm dứt nền kỹ nghệ khai thác than đá vào năm 2030, trong khi xứ Anh cũng hứa chấm dứt việc khai thác than đá vào năm 2025.

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, và trong thời kỳ tranh cử chức tổng thống, ông Trump đã hứa hẹn sẽ cho phục hồi lại nền kỹ nghệ khai thác than đá, nhất là ngành kỹ nghệ này ở tiểu bang West Virginia.

Và người ta cũng không ngạc nhiên khi ông Trump thắng phiếu ở tiểu bang West Virginia này.

Ngành kỹ nghệ khai thác than đá từng là một trong những ngành kỹ nghệ chính của tiểu bang West Virginia.

Tiểu bang này cũng là nơi có nhiều người bị bệnh liên quan đến đường hô hấp nhiều nhất theo tỷ lệ dân số, vì phải hít thở khí độc hàng ngày, nhất là những người từng làm thợ mỏ.

Chuyển qua chuyện thời sự ở Canada thì có những chuẩn bị cho việc hợp thức hóa cần sa trong năm tới.

Trong ngày thứ năm 16 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Quebec đã công bố khuôn mẫu của việc mua bán cần sa ở tỉnh bang này trong năm tới 2018, sau khi cần sa được hợp thức hóa ở Canada.

Theo những đường hướng đề ra, chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ cho thành lập một cơ quan có tên là The Société Québecoise du Cannabis để trông coi các tiệm bán cần sa trong tỉnh bang.Theo lời bà Lucie Charlebois, bộ trưởng y tế công cộng tỉnh bang thì dự luật thiết lập những khuôn mẫu cho việc buôn bán cần sa không hoàn hảo 100 phần trăm, nhưng nhắm vào việc an ninh và sức khỏe cho cư dân. Cũng theo bà bộ trưởng thì sẽ có những thay đổi về việc buôn bán cần sa ở tỉnh bang trong tương lai.

Chính quyền tỉnh bang Quebec e ngại là tỉnh bang này sẽ không sẵn sàng cho việc hợp thức hóa cần sa vào ngày 1 tháng 7 năm tới 2018, theo như quyết định đã đề ra của chính quyền liên bang.

Theo những dự trù, Bưu Điện Canada có thể sẽ lãnh nhiệm vụ gửi cần sa cho những khách hàng mua cần sa qua đường bưu điện.

Cũng trong chuyện thời sự ở Canada, thì trong hôm thứ hai ngày 13 tháng 11, ông Charles Sousa, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario đã công bố việc cắt giảm thuế tiểu thương: bắt đầu từ 1 tháng 1 năm tới 2018, thuế lợi tức trong số lợi nhuận đầu tiên 500 ngàn dollars của các tiểu công ty ở tỉnh bang Ontario, sẽ bị đánh thuế 3.5 phần trăm thay vì 4.5 phần trăm như hiện nay.

Những tiểu công ty là những công ty mà số nhân viên trong công ty này ít hơn 100 người.

Trong khi đó mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng từ $11.40 như hiện nay, lên đến $14 vào tháng 1 năm 2018 và lên $15 vào tháng 1 năm 2019.

Theo nhận định của ông Fred Luk, chủ nhân của nhà hàng Fred’s Not Here and Red Tomato thì chính quyền tỉnh bang Ontario đã không hiểu về ngành tiểu thương và coi việc giảm thuế này như một trò đùa, trước khi có cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang vào năm tới.

Cũng theo ông Luk thì việc giảm thuế đã chẳng giúp nhiều cho chủ nhân các cơ sở thương mại nhỏ, khi những người này phải đối phó với việc tăng lương cho nhân viên, chi phí điều hành điện nước gia tăng.

Việc tăng thuế rượu cũng gây ảnh hưởng đến số lợi nhuận thu vào của nhà hàng ông Luk vì số người uống rượu giảm.

Cũng theo chủ nhân của nhà hàng Fred’s thì nguy cơ mà ông phải đóng cửa tiệm đã gia tăng, sau 29 năm hành nghề.

Trong khi đó giá nhà cửa ở Canada tiếp tục leo thang.

Trong một bản tường trình mới đây của đại ngân hàng Thụy Sĩ UBS, thì hai thành phố Toronto và Vancouver của Canada là hai trong số 5 thành phố trên thế giới, có nguy cơ sẽ có những suy thoái trong nền kỹ nghệ địa ốc.

Theo nhận định của các chuyên gia của ngân hàng UBS thì với những gia tăng giá nhà ở Toronto 10 phần trăm một năm, và trong vòng 7 năm, giá nhà ở vùng thủ phủ này đã gia tăng gấp đôi, là một điều không thể tiếp tục mãi.

Tuy nhiên theo nhận định của đài CBC thì những nhà xây cất, những người mua nhà ở vùng thủ phủ Toronto đều không quan tâm đến nhận định này của ngân hàng UBS.

Một vụ mở cửa nhà cho người mua vào xem (open house) ở thành phố Toronto thường thu hút hàng chục, hàng trăm người đến coi nhà, như đàn kiến tìm đến hũ mật.

Trong khi nếu người ta có dịp đi dạo một vòng trong trung tâm thành phố, gần bờ đại hồ Ontario, thì sẽ thấy những cần cẩu xây cất nhan nhản khắp mọi nơi.

Giá nhà gia tăng cao không những ở những vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver, mà còn lan rộng đến các thành phố lớn khác như vùng đại thủ phủ Montreal, thành phố Hamilton, Waterloo, Kitchener, Calgary…

Những lý do giải thích cho việc giá nhà ở Canada sẽ còn tiếp tục đi lên là nền kinh tế của Canada phát triển mạnh. Có thêm những công ăn việc làm, khiến người ta có khả năng mua nhà.



Mức lạm phát thấp trong khi lãi suất nợ mua nhà cũng ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó mỗi năm có đến cả triệu người vừa di dân, vừa đoàn tụ gia đình, vừa là người tỵ nạn, khiến cho nhu cầu cần có một nơi sinh sống tăng cao.

Chuyển qua chuyện về thẩm mỹ thì có những chiều hướng mới về cách làm đẹp của những người phụ nữ ở Canada.

Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 13 tháng 11, thì chiều hướng mới của những người phụ nữ ở Canada là thay vì độn vú cho lớn ra, thì có nhiều người đã đến xin các bác sĩ giải phẫu lấy những miếng ghép vú mà họ đã xin gắn vào trước đó.

Theo bà bác sĩ Julie Khanna, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ có văn phòng ở thành phố Toronto, thì trong vòng 5 năm qua, số nữ bệnh nhân đến xin giải phẫu lấy miếng ghép vú ra, gia tăng 20 phần trăm so với những năm trước đó.

Bác sĩ Khanna cho biết là nhiều phụ nữ sau khi ghép vú cả 10 năm, nay quyết định xin làm vú trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Khanna thì xu hướng muốn có những bộ ngực vĩ đại của đa số những phụ nữ, đã không còn nữa ở thời đại bây giờ.

Chiều hướng làm ngực nhỏ lại cũng đang diễn ra ở Hoa Kỳ: các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ trước đây kiếm tiền là nhờ vào những cuộc giải phẫu độn ngực to cho những nữ khách hàng, và bây giờ họ cũng kiếm tiền bằng cách giải phẫu làm ngực nhỏ lại cho khách hàng.

Theo những ước lượng thì hàng năm các bác sĩ giải phẫu Hoa Kỳ đã giải phẫu lấy miếng ghép ngực cho khoảng 40 ngàn phụ nữ, và có khoảng 4 ngàn phụ nữ ở Canada cũng đi xin giải phẫu làm ngực nhỏ lại hàng năm.

Bà Cheri Edwards, một y tá ở tỉnh bang Ontario đã sửa ngực. Một thời bà Edwards hãnh diện về bộ ngực đồ sộ của bà, nhưng mới đây bà này đã đi giải phẫu lấy miếng sillicon trong ngực ra.

Theo bà Edwards thì ghép ngực khiến bà cảm thấy khó khăn khi chơi gôn hay tập yoga.

Nhiều phụ nữ khác cho biết họ lấy sillicon ra khỏi ngực vì những lý do sức khỏe: bị ngứa ngáy, đau và nhất là có thể có nguy cơ bị những bệnh ung thư.

Được biết chi phí cho việc độn ngực ở Canada khoảng 9 ngàn dollars.

Cuối cùng là chuyện về người già sống ở Mỹ.

Đài truyền hình CNBC trong một bản tin vừa phổ biến hôm thứ tư ngày 15 tháng 11, thì tuy có hệ thống bảo hiểm y tế medicare, so sánh với những người già khác trên thế giới thì những người già ở Mỹ bệnh hoạn nhiều hơn, tốn kém nhiều hơn cho những chi phí y tế.

Bản nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí y khoa The Journal Health Affairs so sánh sức khỏe và đời sống của những người già ở 11 quốc gia tiền tiến gồm có các nước Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Pháp, Đức, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đức, Canada và Anh.

Khoảng 36 phần trăm những người già ở Mỹ có từ 3 đến 4 loại bệnh kinh niên, và là nước mà người già có nhiều bệnh tật nhất trong số 11 quốc gia vừa kể.

Tuy là có chương trình medicare dành cho những người trên 65 tuổi, nhưng 23 phần trăm những người lớn tuổi ở Mỹ trong năm qua cho biết là họ chẳng dám đi bác sĩ khi bị bệnh, mà có bị bệnh thì cũng không mua thuốc theo toa bác sĩ, không đi thử nghiệm, vì họ phải trả thêm những tiền phụ trội gọi là “co pay”.

Nguyễn Tuấn Hoàng