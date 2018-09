Nguy cơ của một di cư hàng loạt của những thuyền nhân Việt đến Úc Đại Lợi.

Far North Queensland, Úc Đại Lợi: Trong hôm chúa nhật tuần trước 25 tháng 8, hải quân Úc đã bắt giữ 17 thuyền nhân đến từ Việt Nam, tại bờ biển gần vùng Far North Queensland.

Những thuyền nhân này đã được đưa đến tạm trú ở Christmas Island và chờ ngày bị trục xuất về Việt Nam.

Trong hôm chúa nhật ngày 1 tháng 9, những nhà lãnh đạo trong cộng đồng người Việt ở Úc, đã bày tỏ những lo ngại là có thể có những làn sóng những thuyền nhân gốc Việt ra đi tìm tự do, sẽ tìm cách đưa thuyền đến tỵ nạn ở Úc.

Cũng theo những vị lãnh đạo cộng đồng, thì số người Việt trong nước muốn đi tỵ nạn tăng, vì những đàn áp hiện nay của chính quyền cộng sản với dân chúng: đàn áp dân quyền và tịch thu đất đai của cư dân.

Người ta vẫn chưa biết là số 15 thuyền nhân này đã khởi hành từ vùng nào ở Việt Nam.

Theo lời ông Bon Nguyễn, chủ tịch cộng đồng những người Việt ở Úc thì trong những năm qua, có hàng trăm người Việt đã chạy thoát đến Thái Lan và Nam Dương, cũng như nhiều chiếc thuyền chở thuyền nhân đã đến gần lãnh hải của Úc và bị hải quân xứ này buộc quay trở lại.

Theo lời phát ngôn viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) thì những người thuyền nhân Việt đến Úc không phải chỉ vì lý do kinh tế, mà còn cả về chính trị. Tổ chức HRW cho là chính quyền cộng sản Hà Nội đã đàn áp , bỏ tù những người muốn tranh đấu cho nhân quyền, cũng như tịch thu đất đai của nhiều người khác.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW cũng lo ngại là nếu những thuyền nhân bị nước Úc trả về, sẽ bị nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội bắt giam.