Nguy cơ chết sớm của trẻ em ở Hoa Kỳ

( chuyển tin bởi bác sĩ Vũ Quốc Duy)

Hoa Thịnh Đốn: Theo những thống kê vừa phổ biến thì 59 phần trăm những trẻ em ở Hoa Kỳ có nguy cơ bị chết trước khi đủ 19 tuổi: những người trẻ ở Mỹ đang chết dần hay bị giết ở một tỷ lệ mà nói ra thì quá xấu hổ cho cư dân của một đại cường thế giới.

Theo những bản thống kê thì trong năm 2016 có trên 20 ngàn trẻ em và những thiếu niên nam nữ chết khi họ chưa đến 19 tuổi.

Tỷ lệ chết của những trẻ em ở Hoa Kỳ cao hơn so với tỷ lệ chết của trẻ em ở các quốc gia tân tiến khác như Anh, Thụy Điển hay Úc Đại Lợi.

Những trẻ em ở Mỹ chết vì súng đạn, vì tai nạn xe cộ, vì bệnh tật và vì dùng ma túy quá liều lượng.

Các giới chức có thẩm quyền đang nỗ lực tìm cách tạo những phương tiện cho trẻ em ở Hoa Kỳ có thời gian sinh sống ở tuổi thiếu niên tương tự như cuộc sống của những người trẻ khác ở các quốc gia như Đức, Tây Ban Nha hay Canada.

Ngoài ra cũng theo tin của báo USA Today thì tỷ lệ số sản phụ và hài nhi chết ở Hoa Kỳ cũng cao hơn so với những tỷ lệ của 6 cường quốc kinh tế khác trong nhóm G7.

Theo tin của tổ chức March of Dimes thì hàng năm có khoảng 700 sản phụ và hài nhi ở Mỹ chết oan uổng và còn 50 ngàn sản phụ cũng như hài nhi khác bị những biến chứng bệnh tật sau khi sinh con.

Theo những thống kê thì trong năm 2014 tại Hoa Kỳ có đến 18 sản phụ chết trong số 100 ngàn ca sinh nở, cao nhất trong số các quốc gia tiền tiến, cao gấp đôi tỷ lệ sản phụ chết ở Canada, và cao gấp ba so với Thụy Điển.

Trong khi đó chi phí sinh con ở Hoa Kỳ cao nhất thế giới: một ca sinh con phức tạp có thể tốn đến 300 ngàn Mỹ kim , và tuy có bảo hiểm trả những sản phụ vẫn phải trả 20 phần trăm chi phí và đây là một món tiền lớn cho những gia đình người Mỹ trung lưu.

Những sản phụ nghèo thì không phải trả tiền vì có chính phủ trả cho cũng như những người quá giầu cũng chẳng lo lắng nhiều về tiền bạc, mà chỉ khổ cho những gia đình người Mỹ ở giới trung lưu.