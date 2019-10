Nguồn nước dân xài cũng bị nhiễm độc

An ninh nguồn nước quan trọng như an ninh quốc gia, chỉ vì một hành động vô ý thức mà khiến hàng triệu người dân Hà nội lao đao.

Nguồn nước nhà máy nước sông Đà

Ngày 8/10

Người dân huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) phát giác một xe tải loại 2,5 tấn đổ trộm dầu thải xuống một khe nước nằm trên đường liên xã Phúc Tiến và Phú Minh. Sau đó, mưa lớn khiến nước khe chảy xuống suối Trâm rồi đổ vào hồ Đồng Bãi, dẫn vào khu vực nhà máy nước sạch sông Đà. Sau một tuần, vẫn còn mùi khét nồng nặc, khó chịu và dưới đáy suối còn một lớp bùn đen.

Anh Nguyễn Văn Dũng (đang trông trang trại chăn nuôi gần suối Trâm, người đầu tiên phát giác việc đổ trộm dầu thải) cho biết, khoảng 5giờ 30 sáng 9/10, khi xuống khu trang trại kiểm tra, anh thấy cá bị ngạt nổi lên và mùi nồng nặc nên đi kiểm tra.

Anh Dũng kể: “Lúc đầu, tôi tưởng rằng ai đó đã bỏ thuốc độc xuống phá hoại ao cá, nhưng khi kiểm tra mới phát giác nguồn nước dẫn từ suối Trầm vào ao có vệt dầu nổi, mùi khét.

Tôi lấy xe máy đi kiểm tra thì dọc đoạn đường khoảng 1,5km từ khu trang trại đến chỗ bị đổ trộm dầu mùi nồng nặc, không chịu nổi dù có lấy áo che,

Khu vực bị đổ trộm dầu thải là trên đường và do mưa lớn nên dầu bị trôi xuống ta-luy đường, xuống suối. khi phát giác ra thì chiều dài rơi vãi của dầu khoảng 100m.

…Khi tôi đến thì không còn xe cộ nào ở đó mà chỉ có đầy dầu đang chảy xuống suối. Tôi còn quay lại video dầu trên đường, dính vào cỏ, trôi dưới nước…”

Nguồn nước ô nhiễm khiến ao cá của anh bị chết khoảng 1 tấn, thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng, toàn bộ số cá chết phải chôn bỏ.

Anh Dũng nói thêm: “Cá rửa sạch rồi, nấu lên, cho chó thì chó cũng không ăn vì mùi rất nồng. Chắc vài năm nữa cũng không dám ăn cá từ ao này.

Chúng tôi ở đây đều biết nguồn nước này sẽ đổ ra khu vực nhà máy nước sông Đà cung cấp nước cho người dân Hà Nội dùng nên không ai dám xây dựng lậu, chăn thả gia súc, gia cầm gần hành lang của hồ, suối nhà máy nước”.

Còn theo anh Nguyễn Văn Mừng, anh vợ anh Dũng, ngay sau khi phát giác việc dầu thải bị đổ trộm, chính anh là người báo cho phía nhà máy nước để thu dọn, giải quyết: “Lúc anh em tôi phát giác ra, dầu thải đã chảy lan xuống suối, xa hàng km và mùi bốc lên nồng nặc. Ngay sau đó, chúng tôi đã báo ngay và còn trực tiếp dẫn công nhân của nhà máy nước sạch sông Đà vào kiểm tra”.

Những người dân sống gần khu vực này cho hay, mấy ngày qua, họ không ngủ được vì mùi khét lẹt từ suối bốc lên từ con suối. Cả ngày lẫn đêm nhà cửa phải đóng kín mít.

Ngày 9/10

Chỗ dầu thải đổ trộm là khu vực đọng nước, chỉ cần có mưa là nước sẽ dồn vào đó và chảy xuống suối.

Công ty nước Sông Đà đã phát giác sự việc và âm thầm giải quyết bằng cách cho máy xúc múc toàn bộ đất nhiễm dầu thải quanh khu vực, tăng lượng clo để khử dầu và các chất độc hại từ chất thải này.

Nhiều người dân xã Phú Minh và xã lân cận đã được thuê vớt dầu với giá 500.000 đồng/ ngày. Họ cho biết: “Được thuê đi làm nhưng không biết rõ làm gỉ. Đi gần đến con suối thì mọi người đều bất ngờ, một mùi khét lẹt, nồng nặc bốc lên, buồn nôn khó chịu. Mỗi người chỉ được phát một chiếc khẩu trang, ngoài ra không có đồ bảo hộ gì thêm. 2 bên bờ suối một màu đen quánh. Chỗ nào bị lẫn cả cây cỏ thì dầu đặc quánh lại từng tảng. Phụ nữ còn hay mang bên người ủng, găng tay chứ đàn ông thì tay không bốc dầu, găng tay bở nát. Dầu vớt vào từng chiếc can 20l, không hết thì cho vào tải. Dù miệng phễu rất to nhưng dầu đặc quánh không thể chảy xuống, phải dùng que để thọc vào. Sau một buổi chiều vớt dầu, rất nhiều người ốm, mệt, cúm. Có người bị dị ứng, sưng hết mắt. Quần áo rất khét, giặt không sạch, phải đốt bỏ. Thoa lên người rượu thuốc, xịt cả nước hoa cũng không hết được mùi. Đi đến đâu thì không khí trong nhà bốc mùi đến đó. Tay cầm bát cơm mà mùi dâng lên mũi”.

Thật ra không chỉ dính dầu thải mà suối Trâm đổ vào hồ Đồng Bài còn hứng nước thải của chính nhà máy nước sạch Sông Đà.

Ngày 10-11/10

Công ty Sông Đà cung cấp nước cho hơn 100.000 gia đình khu vực Tây Nam Hà Nội với khoảng 300.000 m3 nước/ngày.

Người dân Hà nội phát giác nước máy đục, nổi váng, có mùi nồng nặc, khó chịu.

Nhà máy sông Đà tạm ngừng cấp nước sạch để rửa bể chứa, súc xả toàn bộ ống nước.

Sau khi xét nghiệm, Hà Nội đã xác định mùi “khét” là do chất Styren có từ dầu thải gây ra, kết hợp với mùi nồng nặc của chất Clo và khuyến cáo người dân không dùng nước từ nhà máy nước Sông Đà để nấu ăn… Mặc dù nước máy nhiễm bẩn hiển nhiên như thế nhưng công ty Sông Đà vẫn bưng bít và kết quả kiểm tra do chính công ty này lại công bố “an toàn”!

Ngày 14/10

Họp báo thường kỳ, Bộ Tài nguyên &Môi trường nước của nhà máy nước Sông Đà đã bị nhiễm dầu thải.

Ngày 15/10

Hà nội họp báo công bố nước nhiễm dầu thải. Đáng lưu ý, hàm lượng Styren (một loại chất độc trong dầu) đã vượt ngưỡng cho phép.

Sau việc đổ phế thải đầu nguồn nước mặt sông Đà, Hà Nội đã bắt đầu cử khoảng hơn 30 nhân công thay phiên nhau súc xả hệ thống đường ống, thau rửa bể chứa cho một số khu chung cư lấy nước từ công ty Sông Đà

Cách đây khoảng 6 tháng, cư dân tòa nhà đã lau rửa bể một lần nhưng không hề có hiện tượng hiện không khí dưới bể ngầm có mùi khét rất khó chịu, còn nước thì đen kịt như kỳ này.

Ngày 16/10

Hà nội khuyến cáo người dân không dùng nước máy và cho xe téc cung cấp nước sạch. Và thế là sinh hoạt của người dân Hà nội đảo lộn.

Người dân tại đây cho biết chỉ sử dụng nước cung cấp miễn phí này cho các sinh hoạt hằng ngày chứ không dám dùng cho việc nấu ăn.

Đợt khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng hiếm có đối với nhiều người dân Hà Nội. Trong cái khó thì họ chẳng còn cách nào khác là phải thích ứng với hoàn cảnh bằng nhiều cách khác nhau.

Dân công sở “cắm rễ” tại văn phòng vét từng chai nước còn sót lại để dùng nước, cư dân xuống hồ bơi để giặt giũ quần áo.

Nhiều người dân Hà Nội đã phải đến các siêu thị lớn nhỏ để nước khoáng đóng chai tích trữ cho việc nấu ăn hằng ngày. Các siêu thị trong thành phố đã phải chuẩn bị số lượng hàng lớn bán trong những ngày này.

Thế nhưng, khi xe chở nước đến khu đô thị Linh Đàm, cư dân lại thấy nước có mùi tanh và đục. Mặc dù đã mang sẵn bình hứng nước nhưng thấy tình trạng nước dơ, nhiều người đã không dám lấy dùng. Khi kiểm tra thì thấy lòng bồn quá bẩn, cặn đen, thậm chí có cả váng dầu. Nghi là xe… tưới cây nên mới đọng cặn nhiều như thế.

Ngày 17/10

Tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Chương Đại (25 tuổi) và Hoàng Văn Thám (33 tuổi) khai ngày 6/10 được Vũ thuê lái xe vượt hơn 100 km từ Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để bơm khoả‌ng 10 m3 dầu thải vào 10 thùng chứa.

Sau đó, 2 người này chạy hơn 110 km về Hưng Yên để gửi xe. Ngày 8/10, cả ba chở những thùng này ngược lên Hòa Bình với giá bảy triệu đồng. Chưa nghe lý do tại sao phải đi lòng vòng hàng trăm cây số để đổ đống dầu cặn này.

Giám đốc Sông Đà cho biết. Số dầu thải thay vì giao cho một công ty ở Hải Dương để giải quyết thì trợ lý giám đốc công ty gốm sứ, chính là con gái của giám đốc đã cấu kết với thủ kho tuồn cho tư nhân ở Bắc Ninh để tái chế. Có thể phần cặn bã cuối cùng mới lén đổ đại ra suối.

Ai ngờ đó lại là đầu nguồn cung cấp nước sạch cho dân Hà nội!

San Hà (tổng hợp)