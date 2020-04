Nguồn gây bệnh COVID-19 cho Âu Châu, Hoa Kỳ và trên toàn thế giới

Theo bản tin của Epoch times thì bắt đầu từ tháng 2 năm nay 2020, khi đại dịch COVID-19 đang hoành hoành ở Vũ Hán, một nhóm nghiên cứu gia của trường đại học Southampton ở Anh quốc đã sử dụng những dữ liệu, nghiên cứu và tìm nguồn gây bệnh coronavirus cho Âu Châu, Hoa Kỳ và cho toàn thế giới.

Kết quả của cuộc nghiên cứu này được công bố vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua, khi đại dịch COVID-19 đã khiến hàng trăm ngàn người bị nhiễm và hàng chục ngàn người chết ở Âu Châu.

Theo bản nghiên cứu thì vào ngày 23 tháng giêng năm 2020, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lây lan và bùng phát mạnh trên khắp Trung Quốc đại lục, và tâm dịch Vũ Hán đã tuyên bố đóng cửa thành phố.

Ngay trước đêm thành phố sẽ bị đóng cửa, một lượng lớn người dân Vũ Hán đã “chạy trốn” bằng nhiều cách khác nhau.

Thị trưởng Vũ Hán, ông Chu Tiên Vượng từng nói với truyền thông của Đại lục rằng hơn 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố này đóng cửa vào ngày 23 tháng giêng.

Vào giữa tháng 2 năm 2020, nhóm dữ liệu lớn Worldpop của Đại học Southampton, đã sử dụng phần mềm máy tính để phân tích các dữ liệu điện thoại di động và hàng không của gần 60,000 người Vũ Hán đã “chạy trốn” trước khi Vũ Hán đóng cửa. Phân tích này phát hiện ra rằng những người này đã di tản rải rác đến khắp 382 thành phố bên ngoài Trung Quốc, bao gồm Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và những nơi khác.

Trong những người bỏ trốn này có ít nhất 834 bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus Corona.

Nhóm Worldpop đã chỉ ra rằng do dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn, nên nó có thể lan rộng hơn nữa ra bên ngoài, vì vậy tất cả các quốc gia cần phải chuẩn bị.

Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, các thành phố có nguy cơ nhiễm dịch cao ở Trung Quốc và các trung tâm lớn trên thế giới nên tăng cường kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tuy nhiên, do hướng dẫn sai lệch từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sự che đậy thông tin của chính quyền Trung quốc, các quốc gia khác không cách nào biết được thông tin thật về tình hình dịch bệnh.

Do đó, dòng người từ Vũ Hán (bao gồm cả những người được chẩn đoán nhiễm dịch) đã có cơ hội “chạy trốn” sang nhiều quốc gia khác trên thế giới, cuối cùng điều này dẫn đến việc toàn cầu “vỡ trận” và dịch bệnh bị mất kiểm soát.

Nhiều bình luận gia thời cuộc đã cho rằng Trung quốc là phải chịu trách nhiệm vì là nguồn gây bệnh và đã che dấu, không công bố thật sự tình hình kinh khủng của Vũ Hán cho thế giới biết mà đề phòng và chuẩn bị!

Mãi cho đến cuối tháng giêng khi có những nguồn truyền bệnh từ Vũ Hán chạy trốn sang nhiều quốc gia khác, chính quyền Trung quốc mới thừa nhận và quá trễ cho mọi người chuẩn bị.

Người dân thành phố Vũ Hán đã “bỏ chạy” qua đường bộ và đường hàng không. Một số người bỏ chạy khỏi Vũ Hán vào ngày 20 tháng 1 còn “khoe” trên mạng xã hội rằng họ bị sốt đến 39 độ C.

Một số người bị ho và sốt nhẹ, nhưng họ đã tự uống thuốc để “vượt qua” máy đo thân nhiệt hồng ngoại, và đã đáp máy bay đến Pháp thành công.

Những người này còn đăng ảnh chia sẻ, nói rằng cuộc trốn thoát thành công của họ là “câu lạc bộ chiến thắng”.

Vào ngày 23 tháng 3, Phoenix Video đã đăng lại một video từ kênh truyền thông đại lục cho thấy vào ngày 19/3, bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán virus Corona Vũ Hán ở Ý là bà Hồ Á Mẫn (sinh năm 1954). Bà là giáo sư “chủ nghĩa Marx Lenin”, cựu Viện trưởng Viện văn học Đại học Sư phạm Hoa Trung, Vũ Hán. Sau 49 ngày điều trị, bà Hồ Á Mẫn đã rời bệnh viện bệnh truyền nhiễm và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Rome.

Vào ngày 30 tháng giêng Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, hai người khách du lịch từ Trung Quốc được xác nhận bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán là một cặp vợ chồng ở độ tuổi 66 và 67. Họ đã được cách ly để điều trị . Danh tính của họ không được tiết lộ.

Theo truyền thông Il Messaggero của Ý, cặp đôi người Trung Quốc này đã đến Milan vào ngày 23 tháng giêng và sau đó đến một khách sạn ở Rome. Trong chuyến đi, họ đã bắt xe buýt đến Cassino để tham quan; đêm ngày 29 tháng giêng họ cảm thấy không khỏe nên đã đi khám bệnh, và kết quả cho thấy họ dương tính với virus Corona Vũ Hán. Điều này có nghĩa là hai người đã đi du lịch ở Ý 6 ngày trước khi được chẩn đoán nhiễm virus.

Giáo sư Lý Dậu Đàm thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan nói với báo The Epoch Times rằng các nước châu Âu đã quá bất cẩn và nghe theo lời khuyên của WHO, ( WHO đã nhất định không xem dịch COVID-19 là một đại dịch cho đến giữa tháng 3!: toàn là thứ ăn hại đái nát!!)

Kết quả các nước này đã trở thành ổ dịch, dịch bệnh bùng phát mạnh ở Châu Âu, sau đó truyền sang Hoa Kỳ.