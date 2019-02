Người tỷ phú chủ nhân đội New England Patriots bị buộc tội mua dâm.

Jupiter, Florida: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy thì cảnh sát thành phố Jupiter, tiểu bang Florida đã nhận được hai videos chiếu cảnh mua dâm của một tỷ phú tại một tiệm đấm bóp trong thành phố.

Bị cáo là ông Robert Kraft, chủ nhân của đội banh bầu dục New England Patriots, đội vừa đoạt cúp Super Bowl.

Tuy nhiên người tỷ phú 77 tuổi đã bác bỏ những tố cáo.

Cảnh sát đã không bắt giữ ngay ông Kraft, nhưng đã gửi lệnh bắt đến cho luật sư của ông này.

Chi tiết về những vụ mua dâm của ông tỷ phú này đã không được tiết lộ.

Hiện nay có những cuộc tảo thanh tệ trạng mại dâm ở các thành phố của tiểu bang Florida, từ thành phố West Palm Beach lên đến thành phố Orlando.

Cảnh sát đã gắn những máy camera ở trong các tiệm massage trong các thành phố.

Vì thế quý ông mà đi nghỉ hè ở Florida, muốn đi đấm bóp, thì cũng phải nên.. nhìn trước ngó sau, kẻo bị thâu phim làm tài tử chính phim sex.

Ông Daniel Kerr, cảnh sát trưởng thành phố Jupiter đã nói với các phóng viên báo chí là ông ta kinh hoàng khi biết tin là một tỷ phú mà số tài sản lên đến 6 tỷ Mỹ kim, đã không có khả năng mướn một người đấm bóp riêng?

Ông tỷ phú Kraft đã mua dâm trong tiệm đấm bóp có tên là the Orchids of Asia Day Spa trong một khu thương xá trong thành phố Jupiter.

Hình phạt dành cho những khách làng chơi đầu tiên của các cơ quan an ninh tiểu bang Florida là công bố tên tuổi và bắt những bị cáo phải làm 100 giờ cho những công tác từ thiện.