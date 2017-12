Người tù vượt ngục bằng trực thăng, bị thêm án tú 16 năm.

Montreal, Quebec: Trong phán quyết tại phiên tòa thượng thẩm ở tỉnh bang Quebec hôm thứ tư ngày 20 tháng chạp, thẩm phán Marc David đã tuyên phạt tù nhân Benjamin Hudon Barbeau 16 năm tù về tội vượt ngục.

Vào năm 2013, tù nhân Barbeau đã vượt ngục bằng trực thăng ở một nhà tù trong tỉnh bang Quebec, và vụ vượt ngục này đã gây chấn động trên toàn thế giới.

Người tù nhân 41 tuổi này hiện bị bệnh tâm thần, và phải giam giữ trong tù 20 tiếng một ngày, không được liên lạc với những tù nhân khác.

Nghi can Barbeau là một thành viên của băng đảng Hell Angels đã bị buộc thêm những tội danh: ăn cắp trực thăng, vượt ngục và làm hư hại tài sản của kẻ khác, trên đường trốn chạy.

Khi vượt ngục, nghi can này đã bị giam giữ tại nhà tù tỉnh bang ở thành phố Saint Jerome về tội tàng tri74 súng đạn.

Nghi can Barbeau đã cùng một người tù khác là Dnny Provencal, cướp trực thăng và buộc viên phi công phải đưa ra khỏi tù ở trên sân của khám đường.