Người trẻ ở Hồng Kông trước ngã ba đường: ra đi hay ở lại?

Hồng Kông: Hàng năm cứ vào ngày 1 tháng 7, cư dân Hồng Kông có tổ chức một cuộc tuần hành kỷ niệm ngày Hồng Kông được nước Anh trao trả lại cho Trung quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997.

Cuộc tuần hành năm nay, 23 năm sau ngày Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung quốc, đã không còn những phấn khởi như những năm trước, vì đạo luật an ninh mới vừa được Trung quốc ban hành, cho phép các cơ quan an ninh Hồng Kông được quyền bắt giữ và giải về Hoa Lục, những kẻ chống đối chính quyền ở Hồng Kông.

Một trong hàng chục ngàn người Hồng Kông, là ông Paul Lam, 36 tuổi, đã phải đương đầu với nguy cơ bị cảnh sát bắt giữ, khi ông tham dự cuộc tuần hành này. Ông Lam đã nói với các phóng viên báo chí là ông phải lên tiếng phản đối chế độ độc tài đang dần dần áp dụng cho Hồng Kông.

Ông Lam nói là các thế hệ cha ông của ông đã không muốn dính dáng với chính trị, nhưng đến đời của ông thì ông không thể không tham dự, vì tình trạng dân chủ ở Hồng Kông sẽ không còn.

Trong những biến động trước như vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, dịp nước Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung quốc, có rất nhiều cư dân Hồng Kông đã di dân qua một quốc gia khác.

Lần này khi Trung quốc áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông, những người trẻ như ông Paul Lam đã chọn ở lại tranh đấu duy trì tình trạng độc lập cho Hồng Kông, thay vì chạy trốn.

Những người Hồng Kông phần lớn nói tiếng Quảng Đông, so sánh với những người ở Đại Lục nói tiếng Quan Thoại. vẫn xem Hồng Kông là một quốc gia riêng biệt mà giá trị của tự do dân chủ được đề cao.

Nhưng họ sẽ chống cự đến bao giờ khi gọng kiềm của Trung quốc đang xiết chặt dần.

Trong số 7.5 triệu người Hồng Kông, thì một nửa có thông hành của một quốc gia khác và họ có thể di dân khi tình hình trở nên tồi tệ.

Thủ tướng Boris Johnson của Anh quốc đề nghị cho 3 triệu người Hồng Kông di dân qua Anh.

Có đến 300 ngàn người Hồng Kông có thông hành hay là thường trú nhân của Canada, trong khi nước Úc cũng đề nghị nhận một số người Hồng Kông di dân.

Hồng Kông dưới bàn tay sắt của Trung quốc, sẽ không còn là một trung tâm tài chính thương mại quan trọng của châu Á Thái Bình Dương?