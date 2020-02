Người Tàu ở bẩn!

Trên báo quốc tế ta hay thấy những câu :

-Dirty Chinese Restaurant

-Why is China so dirty?

-Chinese people are dirty animals

Thấy mắc cười,Tàu ở dơ từ ăn,tắm,ngủ …tới ỉa ,chịch và …tư cách

Ai cũng biết Tử Cấm Thành Bắc Kinh của Tàu do kiến trúc sư VN Nguyễn An xây lên.

Công trình đồ sộ ,rất to lớn ,có tới 9,999 căn phòng.

Tuy nhiên Tử Cấm Thành không có một cái nhà vệ sinh nào

Trong lịch sử văn minh Tàu,các kinh đô khác,các cung điện của hết thảy trào đại khác đều không có nhà cầu

Một kinh thành ,một cung điện chứa hàng chục vạn người ,vậy Võ Tắc Thiên,Từ Hy Thái Hậu khi đái ỉa thì …đi đâu?

Tàu là dân tộc phát triển về ẩm thực nhứt thế giới,ẩm thực thành nghệ thuật ,có hàng ngàn món ăn.Ẩm thực Tàu thiên về chiên xào,nhiều dầu mỡ.

Vậy chọt bụng mắc ỉa thì …đi đâu?

Thưa ! đó là ị vô cái xô và đem đi …trồng cải

Trong văn hóa ẩm thực Tàu xưa nay cải là món có mặt ở nhiều món,cải xanh ,cải non,cải rất to là nhờ tưới phân đó ạ

Tại Nam Kỳ ta ,xưa có nhiều nhóm người Tiều (Triều Châu) sanh sống đông ở Chợ Lớn Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hà Tiên …

Mấy ông Tiều thường sanh sống bằng nghề làm rẫy trên đất Chợ Lớn.Địa danh Xóm Cải, Chợ Rẫy ở Chợ Lớn là minh chứng

Mấy chú Tiều đầu đôi nón vành rộng có chóp nhọn ngày nào cũng quảy đôi thùng thiếc tưới các liếp cải .Rẫy Tiều bán cải xà lách xon, cải xà lách, cải ná,cải tàu xại tươi ngon cho các chợ

Năm 2000 tui nghe một bà già đã 90 tuổi kể thời xưa,bà đi xe đò từ Sài Gòn về quê ở Trà Vinh,xe đò chạy ngang Chợ Rẫy ai cũng bịt mũi la làng vì thúi quá.Mấy ông Tiều trồng cải gánh nước pha phân người tưới rẫy

Người Tàu sống ở Huê Hạ là xứ ít nước,lại có thói quen để tóc dài

Trung bình một ông quan Tàu xưa 5 ngày mới tắm một lần

Tóc thì dài,nước thì ít,tắm thì không như dân Việt là múc nước xối –Tàu hay ngâm trong cái chậu gỗ hoặc nhún nước vô khăn mà lau.Thành ra Tàu tắm như …lau bàn, dân tộc này nổi tiếng ở dơ

Trần Trọng Kim trong hồi ký”Một cơn gió bụi” chép :

“Dân ở đấy thì dùng nước sông đầy bùn. Tôi còn nhớ ở khách sạn Nam Kinh, sáng dậy người ta cho một chậu nước rửa mặt, để một lát thì bùn đọng ở đáy chậu một lớp khá dầy

Trời nực ai muốn tắm mất độ 300 bạc quốc tệ, mà người ta chỉ cho vào cái thùng gỗ độ chừng hai ba thau nước. Người Tàu gọi tắm là lấy khăn dúng vào nước rồi lau mình, chứ không phải là dúng mình vào nước hay là lấy nước dội lên mình.

Một hôm tôi mới đến Nam Kinh, trời nóng mấy người rủ nhau đi đến nhà tắm công cộng, mỗi người phải trả 450 quốc tệ. Người ta đưa cho mỗi người một cái khăn tắm, giống như cái khăn lau bát của mình. Ðến lúc vào đến buồng tắm, trời ơi, thấy một cái bể tắm nước đục như nước rửa bát mà có đến năm sau người đầy những mụn nhọt, ghẻ lở, đang hì hụp trong cái bể ấy. Trông thấy mà rùng mình rồi, còn ai dám tắm nữa. Song người Tàu quen như thế rồi, không cho là ghê tởm, dơ bẩn nữa”

Ngày nay,năm 2020 rồi,mà Tàu có nhà vệ sinh công cộng rất dơ,có nơi thảy thẳng xuống sông

Bồn cầu toàn ngồi xổm,không có vách ngăn và cửa kéo kín đáo,ngồi ỉa cứ kéo quần ngồi hàng ngang ,vừa ỉa vừa …nói chuyện với nhau,ỉa bầy đàn

Cái ghê nữa là bồn tiểu và bệ ị chung luôn,không vách ngăn,ai tiểu thì có thể thấy người đang ngồi …rặn ,người ngồi ỉa thì ngó người …đái

Chưa hết,không có vòi nước,toàn chùi giấy

Tây nó qua Tàu nó sợ xám mặt

Đây là một quốc gia rất kém về nhận thức,chưa từng bị thực dân Tây trị 100% nên lạc hậu trong tư duy,ăn ở nổi tiếng mất vệ sinh,ở dơ

Quan trọng nữa là quốc gia này thiếu nước trầm trọng

Dân Tàu xả rác kinh khủng,lầu trên quăng xuống lầu dưới

Thuật ngữ “Dirty Chinese” đã thành nổi tiếng của thế giới .

Có bao nhiêu những trận dịch tả,dịch hạch từ những khu người Tàu trong lịch sử cũng vì thói ở dơ

Tháng 5 năm 1894 dịch hạch bùng phát mạnh ở Hồng Kông,các tỉnh Tàu gần biển ,người chết như rạ

Trong ‘Tân An ngày xưa’ ông Đào Văn Hội kể rằng hồi 1915 tại châu thành Tân An có một trận dịch kinh hoàng,nó xuất phát từ khu người Tàu ở dơ.

(Trích dẫn)

“Năm 1915, vào khoảng tháng tư tháng năm, dân chúng châu thành Tân An trải qua một cơn hãi hùng : bịnh dịch hạch (peste bubonique) hoành hành tại chợ, trong mấy tiệm của người Trung Hoa, không có tiệm nào là không người mang bịnh.

Là vì người Hoa kiều ở với nhau đông đúc, bất chấp vệ sanh, gặp phải bịnh truyền nhiễm, mỗi ngày đều có một hai người tử bịnh. Chánh quyền địa phương dùng mọi phương pháp phòng ngừa, trị bịnh và tẩy uế.

Người nào bịnh nặng thì cho tội nhơn võng xuống « nhà thương lá » (lazaret) tức là một cái nhà lá cất gần bến đò Chú Tiết, xa châu thành một cây số ngàn, để nằm đó dưỡng bịnh, rũi chết thì đem ra ruộng mà chôn liền cho tiện. Nhiều người không đau nặng lắm song bị bỏ nằm một mình trong khung cảnh âm u đầy tử khí, khủng hoảng tinh thần, sợ hãi chết luôn !”

Năm 2002 dịch cúm Sars bùng nổ và ổ dịch đầu tiên là Trung Quốc. Loại virus này nhanh chóng lan sang 37 quốc gia khác

Năm 2009, dịch H1N1 bùng phát Hong Kong, Trung Quốc

Năm 1997, cúm gia cầm H5N1 lây truyền từ gia cầm sang người bùng phát tại Hong Kong

Tại Trung Quốc đại lục, dịch hạch khởi phát 3 lần khiến nhiều người dân lo sợ. Tháng 11/2019, một người đàn ông ở Nội Mông được chẩn đoán mắc dịch hạch sau khi ăn thịt thỏ.

Và nay là cúm virus corona ở Vũ Hán .

Bạn còn thích vào tiệm ăn Tầu để ủng hộ nữa thôi?

—

PQ