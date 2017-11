Người phụ nữ trong cuộc đấu thư hùng với Thủ tướng Nhật Bản

Lý Anh

Trước ngày diễn ra cuộc bầu cử Hạ nghị viện Nhật Bản (22/10/2017), chính trường Nhật Bản xảy ra cuộc đấu “thư hùng” (sống mái) giữa bà Yuriko Koike, Thị trưởng Tokyo, và ông Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản. Tuy cuộc đấu đã kết thúc với thắng lợi áp đảo của Đảng Tự do Dân chủ (Liberal Democratic Party – LDP) do ông Abe lãnh đạo, nhưng hình ảnh người phụ nữ kiên cường “muốn thúc đẩy sáng kiến thay đổi và bảo vệ Nhật Bản” vẫn khắc sâu trong lòng người dân Nhật Bản.

Cuộc đấu sống mái

Ông Shinzo Abe, lãnh tụ Đảng Tự do Dân chủ trở thành Thủ tướng Nhật Bản lần thứ 2 vào năm 2012 cho đến bây giờ. Đầu năm 2017, ông Abe mất đi sự ủng hộ do những cáo buộc đưa người thân quen vào nội các. Trong khi đó, chú “Ủn” Bắc Hàn bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, liên tục phóng thử hỏa tiễn đạn đạo bay qua Nhật Bản, ông Abe mạnh mẽ lên tiếng phản đối, nhờ vậy, ông lại được sự ủng hộ của dân chúng, tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với ông ngày càng lên cao. Bên cạnh đó, nội bộ phe đối lập là liên minh của Đảng Dân chủ ngày càng chia rẽ và phân tán. Thấy thời thế có lợi, Thủ tướng Abe tuyên bố giải tán Hạ nghị viện, tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 22/10/2017, sớm hơn thời hạn quy định khoảng 1 năm (2018).

Không phải đối diện với liên minh của Đảng Dân chủ ngày càng chia rẽ và phân tán, ông Abe phải đối mặt với một chính đảng mới do bà Yuriko Koike, Thị trưởng Tokyo thành lập trong thời gian gần đây. Đó là Đảng Hy vọng (The Party of Hope).

Trong đoạn mở đầu bài “How Yuriko Koike Lost Japan’s Snap Election” (Tại sao Yuriko Koike thua trong cuộc bầu cử) đăng trên Foregn Affairs cuối thượng tuần tháng 10/2017, ông Tobias Harris, một cộng sự cao cấp của Teneo Intelligence có trụ sở tại Washington, D.C., nhà nghiên cứu chính trị Nhật Bản, (a senior associate for Teneo Intelligence based in Washington, D.C. An expert on Japanese politics) từng viết: “Ngày 25/09, bà Yuriko Koike, thị trưởng thành phố Tokyo đã thách thức Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bằng cách tuyên bố bà sẽ dẫn dắt Đảng Hy vọng mới được thành lập tham gia vào cuộc bầu cử Hạ viện Thủ tướng Shinzo Abe đã thông báo trong ngày hôm nay… Đảng Tự do Dân chủ (LDP) của ông sẽ phải đối mặt với một nhóm bảo thủ do bà Koike dẫn đầu. Bà chính là người đã đánh bại các ứng cử viên LDP trong cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố Tokyo hồi tháng 07/2016…”.

Sau khi tuyên bố dẫn dắt đảng mới thành lập ra đọ sức với LDP của ông Abe, trong cuộc họp báo với sự có mặt của 14 nghị sĩ , bà Yuriko Koike cho rằng, nếu Nhật Bản không tự khởi động lại, sẽ không thể tồn tại trong cuộc cạnh tranh quốc tế. Bà nói: “Với tư cách người đứng đầu thủ đô, tôi muốn thúc đẩy sáng kiến thay đổi và bảo vệ Nhật Bản. Đồng thời mang quyết tâm này tranh cử trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 22/10”.

Hãng thông tấn Reuters còn trích dẫn lời Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike nói trong một cuộc họp báo: “Tôi muốn người dân Nhật Bản tin rằng vẫn có hy vọng cho ngày mai”… “Ý muốn của chúng tôi là miễn phí các lợi ích đặc biệt”.

Nhà bình luận chính trị Akira Koike cho rằng, cuộc bầu cử Hạ viện lần này không phải là cuộc tranh đấu giữa ba cực, thực chất chỉ là cuộc tranh đấu giữa hai cực. Đó là liên minh cầm quyền gồm Đảng Tự do Dân chủ (LDP) và Đảng Công minh (Komei Party) của Thủ tướng Abe với Đảng Hy vọng của Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike liên minh với Đảng Dân chủ Nhật Bản…

Tư tưởng dân tộc bảo thủ

Là người có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc bảo thủ (conservative nationalist), bà Yuriko Koike là thành viên của Hiệp hội Cải cách Sách Lịch sử Xã hội Nhật Bản (Japanese Society for History Textbook Reform). Bà cũng là một trong năm phó tổng thư ký của Hội đồng Nghị viên (Nippon Kaigi), một tổ chức bảo thủ rất lớn. Bà thường hay tuyên truyền những chuyến viếng thăm đền Yasukuni Shrine, dẫn đầu bởi một chính khách tên gọi là Yoshinobu Shimamura với mục đích tôn vinh những người đã chết trong chiến tranh được thờ tại ngôi đền đó. Hàng năm, đến ngày 15/08, bà thường hay viếng đền Yasukuni Shrine, riêng năm 2007 do bận việc bà không đến…

Người đàn bà giàu nghị lực

Bà Yuriko Koike chào đời ngày 15/07/1952, lớn lên tại một khu thượng lưu của thành phố cảng Kobe. Thân phụ bà là ông Yujiro điều hành một công ty tài chính liên quan tới dầu mỏ thường xuyên tới các nước Ả Rập để đàm phán.

Năm 1971, sau khi từ bỏ ngành xã hội học trường Đại học Kwansei Gakuin phía Tây Nhật Bản, bà học tại trường Đại học American University tại Cairo, Ai Cập, nơi bà trau dồi tiếng Ả Rập và kiến thức về xã hội Trung Đông. Tốt nghiệp, bà làm thông dịch tiếng Ả Rập, ký giả và người điều khiển chương trình truyền hình từ 1985 tới 1992. Năm 1978, bà phỏng vấn Muammar Gaddafi, người bị trục xuất khỏi Libya cũng như phỏng vấn cựu Chủ tịch của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Yasser Arafat trong một chương trình đặc biệt của đài Nippon TV (Truyền hình Nhật Bản).

Sau khi từ bỏ công tác truyền thông, bà xả thân vào con đường hoạt động chính trị.

Năm 1992, Yuriko Koike được bầu vào Hạ nghị viện với tư cách là thành viên của Đảng Mới Nhật Bản (Japan New Paty). Năm 1993, bà đại diện cho quận Hyogo 2nd. Năm 1996, tái đắc cử vào Hạ viện với tư cách là thành viên của Đảng Tân Tiến (New Frontier Party). Năm 2000 cũng được bầu vào Hạ viện với tư cách là ứng cử viên của Đảng Bảo thủ Mới (New Conservative Party – NCP). Năm 2002 gia nhập Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền.

Từ 2003 đến 2007 bà giữ các chức vụ Bộ trưởng Môi trường và phụ trách Ngoại vụ tại Okinawa và các vùng lãnh thổ phía bắc trong nội các của Thủ tướng Junichiro Koizumi. Cùng với Satsuki Katayama và Makiko Fujino, Koike đã trở thành một trong những người chống đối Thủ tướng Koizumi trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2005.

Tháng 06/2007, bà Yuriko Koiku được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm đó bà lại từ chức.

Ông Abe giữ chức Thủ tướng lần thứ nhất được 1 năm (09/2006 – 09/2007) thì từ chức vì lý do “sức khỏe”. Năm 2008, trong cuộc bầu cử người lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ (LDP) thay thế ông Abe, bà Yuriko Koike ra ứng cử, trở thành người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên ra tranh cử chức vụ này. Kết quả ông Taro Aso giành được nhiều phiếu nhất, trở thành Chủ tịch LDP, bà Koike đứng thứ ba.

Tháng 12/2013, Thị trưởng thành phố Tokyo là ông Naoki Inose từ chức, dư luận cho rằng bà Yuriko Koike là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử Thị trưởng ​​sẽ được tổ chức vào tháng 02/2014 cùng với các ứng viên khác là các ông Hideo Higashikokubaru, Hakubun Shimomura, Seiko Hashimoto và Yoichi Masuzoe. Cuối cùng ông Yoichi Masuzoe đắc cử.

Hai năm sau, ông Masuzoe tuyên bố từ chức vào tháng 06/2016, bà Koike tuyên bố lấy tư cách là một nghị sĩ của LDP ra ứng cử người kế nhiệm ông Masuzoe, nhưng không được lãnh đạo LDP đồng ý, thay vào đó họ cử Hiroya Masuda đại diện LDP ra tranh cử. Không những thế, LDP còn tuyên bố bất kỳ thành viên nào hỗ trợ bà Koike sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, một số chính trị gia LDP đã ủng hộ bà.

Ngày 31/05/2016, trước ngày bầu cử Thị trưởng Tokyo, bà Koike tuyên bố ra khỏi Đảng Tự do Dân chủ (LDP), tranh cử chức Thị trưởng Tokyo với tư cách một ứng cử viên độc lập. Đồng thời thành lập tổ chức “Tomin First no Kai” (tiếng Nhật có nghĩa là Cư dân Tokyo trước – Tokyoites First).

Bà Yuriko Koike cũng là người thành lập Kibo no Juku (Học viện Hy vọng – Academy of Hope), đào tạo những thanh niên có tiềm năng chính trị. Trên 4000 người nộp đơn, bà chỉ chọn khoảng 2000 người. Sau này, số người này là những cổ động viên tích cực giúp bà chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Tokyo.

Để giành được chiến thắng này, bà Yuriko Koike vượt qua cả ông Hiroya Masuda và ông Shuntaro Torigoe với 2,9 triệu phiếu bầu, tương đương 59,73%. Đây không phải lần đầu tiên bà lập nên một thành tích mới đi vào lịch sử. Trước đó, bà từng là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng là người phụ nữ đầu tiên tranh cử vào vị trí lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ.

Cuộc bầu cử Thị trưởng Tokyo ngày 31/07 được ấn định sau khi thị trưởng Yoichi Masuzoe từ chức hồi tháng trước do đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt về cáo buộc sử dụng công quỹ cho các kỳ nghỉ, tác phẩm nghệ thuật và sách truyện tranh cho con cái.

Thị trưởng trước đó là ông Naoki Inose cũng từ chức do vụ bê bối tài chính năm 2013, ngay sau khi Tokyo giành quyền đăng cai Olympic.

Một năm sau khi trở thành Thị trưởng Tokyo, khi ông Abe giải tán Hạ nghị viện, tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn gần 1 năm, bà Yuriko Koike lập tức thành lập Đảng Hy vọng ra tranh cử trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện ngày 22/10. Đó là nguyên nhân xảy ra cuộc đấu thư hùng giữa bà Koike với ông Abe. Kết quả bà bị ông Abe hạ đo ván.

Tuy vậy, dư luận vẫn cho rằng, bất luận thế nào, sắp tới đây, bà Yuriko Koike, thủ lãnh Đảng Hy vọng, sẽ là mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Shinzo Abe, đảng Dân chủ Tự do (LDP). Dù cuộc đấu thư hùng trong dịp bầu cử Hạ nghị viện ngày 22/10 đảng của bà thất bại, nhưng … trong tương lai, Yuriko Koike vẫn tiếp tục tỏa sáng trên chính trường Nhật Bản. Không những thế, còn là mối đe dọa đối với ông Shinzo Abe. Nhiều người còn nhận định, sớm muộn gì bà cũng được người dân Nhật Bản bầu làm Thủ tướng.

Mặc dù bà Yuriko Koike là người phụ nữ quyền lực nhất Nhật Bản, đến thăm nhà của bà người ta không khỏi ngỡ ngàng bởi đó là một tầng nhỏ chỉ vỏn vẹn 30m2. Không gian sống của bà không rất bình thường.

Trong một lần trả lời phỏng vấn tại nhà riêng, bả Yuriko Koike cho biết: “Tôi từng sống ở đây với mẹ tôi, nhưng bà đã qua đời. Sống một mình thì rất nguy hiểm nên hiện nay tôi sống với em cậu và mấy đứa nhỏ. Nghe tiếng lũ trẻ khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc”. Yuriko Koike cho biết, bà sống ở tầng trên, gia đình người em họ sống ở tầng dưới. Đây là một kiểu gia đình phổ biến ở Nhật Bản. Bà Yuriko Koike rất yêu thích một chú chó tên là So Chan. Khi có người hỏi tuổi của chú chó, bà nói hơi bất lịch sự khi hỏi tuổi một cô gái thì phải.

Bà Yuriko Koike lấy chồng năm 21 tuổi khi còn đang theo học tại Cairo nhưng cuộc tình này chấm dứt sau đó chẳng bao lâu. Bà hâm mộ bà Hillary Clinton, nguyên Ngoại trưởng Hoa Kỳ, hâm mộ người đàn bà thép Margaret Thatcher, cựu Thủ tướng Anh Quốc.

Lý Anh