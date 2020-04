Người Mỹ biểu tình đòi quyền đi làm trở lại, phản đối lệnh đóng cửa

Hàng loạt những cuộc biểu tình đã diễn ra ở HoaKỳ trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 4. Những người tham dự các cuộc biểu tình đã đòi quyền đi làm trở lại,phản đối lệnh đóng cửa.

Số người tham dự các cuộc biểu tình từ hàng chục ngàn người ở tiểu bang Michigan xuống đến khoảng 1 trăm người ở các tiểu bang như Virginia, Kentucky…

Những người biểu tình đòi quyền đi làm lại để sống còn.

Nhiều người biểu tình còn nói là sự nguy hiểm về đại dịch COVID-19 có thể sẽ không khiếp đảm hơn nếu lệnh đóng cửa tiếp tục kéo dài: người người thất nghiệp, cơ sở thương mại phải đóng cửa, tình trạng nợ nần chồng chất..

Trong bản tin ngày thứ năm 16 tháng 4, đài truyền hình CTV cũng tiên đoán là sẽ có hàng ngàn cơ sở tiểu thương ở Canada sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn, Chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại này đã quyết định cho đóng cửa luôn, như trường hợp nhà hàng Ý Vesuvio Pizzeria and Spaghetti House.

Nhà hàng Ý này mở cửa từ 63 năm qua, từng sống còn sau bao nhiêu những sóng gió, nhưng đến nay thì chủ nhân của nhà hàng này quyết định sẽ cho đóng cửa luôn.

Theo bản thăm dò dân ý của tổ chức the Canadian Federation of Independent Business thì 22 phần trăm các tiểu thương ở Canada đã không kiếm được 1 xu lợi tức nào trong suốt thời gian đang có đại dịch.

Tại Âu Châu, nơi mà đại dịch COVI-19 diễn ra sớm hơn ở Bắc Mỹ, nhiều quốc gia đã chuẩn bị việc cho mở cửa lại một phần guồng máy của nền kinh tế: Đan Mạch cho mở cửa các trường học, Cộng Hòa Tiệp, Tây ban Nha, Áo cũng cho mở cửa lại một số cơ sở thương mại nhỏ.

Tại Hoa Kỳ hiện có những tổ hợp của các tiểu bang miền đông và miền tây Hoa Kỳ, chuẩn bị cho việc hủy bỏ một phần lệnh đóng cửa, trong khi tổng thống Trump đã nói là tình hình đại dịch đã không còn gia tăng và ông muốn mở cửa lại những hoạt động thương mại ở xứ này càng sớm càng tốt.

Tại Canada, trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 4, bà bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế liên bang đã nói là cuối cùng có những tin vui, khi số người bị nhiễm và chết vì COVID-19 ở Canada đã chậm bước. Theo bác sĩ Tam thì hiện nay số người nhiễm COVID-19 đã gia tăng gấp đôi trong vòng 10 ngày, so với tỷ lệ gia tăng gấp đôi trong vòng mỗi 3 ngày, trong thời gian giữa tháng 3.

Người dân ở Canada tuy tuân lệnh phong tỏa của chính quyền, nhưng họ cũng mệt mỏi và muốn đi làm lại. Nhiều chuyên gia tâm lý cũng nói là nếu tình trạng phong tỏa tiếp tục kéo dài, số người bị bệnh tâm thần sẽ gia tăng?

Theo thủ tướng Justin Trudeau thì cuộc sống của chúng ta sẽ không bình thường trở lại cho đến khi các nhà khoa học tìm ra những thuốc chủng ngừa COVID-19.

Hiện nay có hàng chục nhóm các nhà khoa học, các công ty dược đang nỗ lực tìm kiếm thuốc chủng ngừa.

Những hy vọng thế giới sẽ khuất phục được coronavirus đã tràn trề trong ngày thứ tư 15 tháng 4 sau khi những nhà khảo cứu hàng đầu của nước Anh cho biết là một loại thuốc chủng COVID-19 sẽ được thử nghiệm trong tuần tới, và các nhà khoa học gia này lạc quan là cuộc thử nghiệm sẽ thành công và thuốc chủng ngừa này sẽ được tung ra thị trường vào mùa thu năm nay.

Các nhà khảo cứu của trường đại học Oxford đã cho thử nghiệm loại thuốc chủng này trên thú vật và đã có dấu hiệu thành công.

Ngoài thử nghiệm của trường đại học Oxford, còn có 1 cuộc thử nghiệm trên người sẽ diễn ra trong tuần tới ở Trung quốc, và hai cuộc thử nghiệm khác ở Hoa Kỳ.