Người đóng giả Kim Jong-un và Trump kiếm bộn bạc

Howard X, người chuyên đóng giả nhà lãnh đạo Kim Jong-un, kiếm được ít nhất 13.000 Mỹ kim cho mỗi sự kiện xuất hiện, chưa kể các khoản như đồ ăn và thức uống miễn phí từ “người hâm mộ”.

Howard X, trong trang phục và kiểu tóc giống nhà lãnh đạo Bắc Hàn, đã xuất hiện tại Hà Nội chiều 22/2 cùng “Donald Trump” giả do một bạn diễn mới có nghệ danh “Russell White” đảm nhận.

Với Howard X, nhà sản xuất âm nhạc người Úc gốc Hong Kong, đóng giả ông Kim Jong-un không phải là chuyện làm chơi cho vui. Anh xem đó là một công việc toàn thời gian, một “con gà đẻ trứng vàng” thực sự.

Theo lời kể của Howard X với rất nhiều tờ báo quốc tế, kể từ khi đóng giả ông Kim Jong-un năm 2012, anh liên tục nhận được lời mời xuất hiện tại các địa điểm có liên quan đến nhà lãnh đạo Bắc Hàn.

Diện mạo khá giống ông Kim Jong-un cùng tần suất xuất hiện không phải ít trên mặt báo giúp Howard X và các bạn diễn dễ dàng kiếm được các hợp đồng quảng cáo. Tiền công đi kèm đó khiến nhiều người phải mơ ước.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Sun của Anh, Howard X tiết lộ anh được trả tới 13.000 Mỹ kim cho mỗi sự kiện xuất hiện.

Để được chụp hình với Howard X và bạn diễn của anh ta, mỗi người sẽ phải tải một ứng dụng di động mà cả hai đang quảng cáo và trả 11 Mỹ kim cho mỗi lần chụp.

Howard X (người đóng giả ông Kim Jong-un – người Hong Kong) và ông Russel White (người đóng giả Trump – người Canada), ngay khi xuống xe và xuất hiện trước cổng khách sạn Metropole, Hà Nội đã được chào đón như những ngôi sao. Họ bị báo chí vây quanh.

Khi được hỏi về bộ đồ đang mặc, Howard X nói rằng: “Bộ đồ này tôi đặt may từ Sam’s Tailor ở Hong Kong và đó là người đã may trang phục cho Bill Clinton, Obama, Margaret Thatcher”.

Gần đây, Howard X đã gây một chút náo loạn khi xuất hiện tại Hong Kong cùng với “Tổng thống” Philippines Rodrigo Duterte do một người có tên Cresencio Extreme đóng giả.

Howard X kể lại việc thuyết phục người đóng giả ông Duterte: “Tôi nói với ông ta là tôi đã đóng giả ông Kim Jong-un từ năm 2012 rồi mà vẫn còn sống nhăn đây, nên chắc chắn ông cũng sẽ sống khỏe thôi”.