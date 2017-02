Người đẹp và “đại gia”

Cuộc bán đấu giá chiếc sim điện thoại “số đẹp” 098.9999.999 Chiều ngày 15-1-2017, với sự chỉ đạo của đại gia Hoàng Kiều và ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đã tổ chức cuộc bán đấu giá chiếc sim điện thoại “số đẹp” 098.9999.999 mà cô hy vọng sẽ bán được với giá 20 tỷ đồng (tức gần 1 triệu đô-la Mỹ) để làm từ thiện cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung (?). Buổi bán đấu giá quy tụ khoảng 70 người trong giới doanh nhân và các bạn bè thân thiết của cô. Với mức giá khởi điểm là 5 tỉ đồng, cuộc đấu giá diễn ra khá gay cấn khi nhiều doanh nhân đưa ra những giá cao để sở hữu chiếc sim có chuỗi số rất đẹp của Viettel. Một nữ “Việt kiều” giấu mặt (do đeo mặt nạ) ngồi hàng ghế đầu với một người đàn ông khác cũng đeo mặt nạ, gây sốc khi đẩy giá từ 10 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng khiến các doanh nhân nhìn nhau, e ngại không dám trả giá cao hơn. Dù choáng trước việc nâng giá đột ngột này, một doanh nhân trẻ tên Phan Văn Thông cũng ra giá 17 tỷ đồng trước sự vỗ tay tán thưởng của các khách mời. Xúc động về nghĩa cử đó, Ngọc Trinh đích thân xuống ôm anh Thông để cám ơn. Anh Thông tiết lộ mình không phải chủ doanh nghiệp mà chỉ kinh doanh tự do. Cuối cùng, người thắng cuộc đấu giá chiếc sim điện thoại “số đẹp” này là nữ doanh nhân “Việt kiều”(?) đeo mặt nạ nói trên với giá tiền gần 19 tỷ đồng (chính xác là 18 tỷ 868 triệu đồng). Khi lên nhận tấm bảng tượng trưng cho chiếc “siêu sim” mang chuỗi “số đẹp” 098.9999.999 do MC Thanh Thanh Huyền (bên trái) và Ngọc Trinh trao, “người chiến thắng” vẫn đeo mặt nạ đồng thời đề nghị giữ kín danh tính của mình. Ngọc Trinh hứa vài hôm nữa sẽ tặng người chiến thắng một món quà lưu niệm là một chiếc điện thoại hạng sang có giá từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng thuộc loại dành cho giới thượng lưu. Cả hai cùng “xù” Đến tối hôm sau tức 16/1/2017, Ngọc Trinh bất ngờ thông báo sẽ tổ chức đấu giá lại siêu sim 098.9999.999 vì nữ doanh nhân “Việt kiều” đeo mặt nạ và anh Thông, hai người trả giá cao nhất chiều 15/1/2017 không giữ cam kết với ban tổ chức. “Nữ hoàng nội y” viết trên trang cá nhân của mình: “Trinh rất buồn khi phải đăng clip này để thông báo với mọi người rằng 2 mạnh thường quân trả giá cao nhất trong buổi đấu giá siêu sim ngày 15.1 vừa qua lần lượt là 18 tỉ 688 triệu và 18 tỉ 100 triêu đã không giữ cam kết khi đấu giá. Điều này khiến Trinh rất bất ngờ kèm theo thất vọng vì đây là một chương trình từ thiện, thật tâm của Trinh, và Trinh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng Trinh cương quyết không bỏ cuộc, Trinh làm clip này để thông báo với mọi người tình hình hiện tại và xin tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lại sim này để thực hiện lời hứa của mình”. Tại sao lại có chuyện “xù” kỳ cục như vậy? Theo anh Phan Văn Thông, tức người trả giá 18 tỷ 100 triệu đồng thì người phụ nữ đeo mặt nạ là người quen của Ngọc Trinh (báo Dân Việt nói là người quen của ông Hoàng kiều), đã được cài sẵn để làm “cò mồi”, thổi giá chiếc sim lên cao để dụ mọi người, nhưng họ đẩy quá cao nên không ai dám với tới. “Do em tham lam quá nên tham thì thâm. Lúc anh muốn mua thì em “diễn kịch”, tiếp tục cho cò mồi tung giá. Bây giờ anh “hạ sốt” rồi, không muốn mua nữa…”. Thế còn anh Thông tức Phan Văn Thông, người đã trả giá chiếc sim 18 tỷ 100 triệu đồng là ai? Sự thực, báo chí tìm ra đúng là anh chẳng phải doanh nhân như anh đã xác nhận lúc trước mà chỉ là người cho ông Bùi Nguyễn Gia Khang thuê căn nhà ở số 47 đường Hùng Vương quận 5 để kinh doanh, anh đâu có “máu” đến mức bỏ ra một lúc 18 tỷ 100 triệu đồng để mua một chiếc sim điện thoại mà chỉ 400 ngàn đồng cũng đã “đẹp” rồi. Còn ông Bùi Nguyễn Gia Khang là ai? Đó là người mà Ngọc Trinh nói rằng cô đã mua của ông chiếc sim điện thoại “số đẹp” với giá 15 tỷ đồng để tổ chức bán đấu giá làm từ thiện. Tuy nhiên, cửa hàng của ông Bùi Nguyễn Gia Khang không hề có điện thoại hay sim điện thoại để bán. Sau vụ bị “xù” này, Ngọc Trinh không chịu thua, quyệt định sẽ tổ chức lại cuộc bán đấu giá chiếc sim điện thoại đó vào 5 giờ chiều ngày 19/1/2017 tức ngày 22 tháng Chạp âm lịch tết Con Gà vừa rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì cuộc bán đấu giá “lần 2” đó không được nói đến nữa và ngày hôm sau, 20/1/2017, Ngọc Trinh bay sang Hawaii, Mỹ, để nghỉ dưỡng sức cùng là ông Hoàng Kiều. Cuộc tình ngắn ngủi mới được 2 tháng Tỷ phú Hoàng Kiều thường chia sẻ hình ảnh tình tứ của mình và Ngọc Trinh trên trang cá nhân. Trong khi đó, Ngọc Trinh hầu như không bình luận gì về cuộc tình của mình với vị tỷ phú 73 tuổi này, đồng thời cô cũng hạn chế nhắc đến tên “người yêu” khi được hỏi đến. Chia sẻ trên Instagram, cô bày tỏ sự mệt mỏi vì bay liên tục nhưng bù lại là niềm vui: “Vì yêu nên có động lực; đi đâu, làm gì, miễn sao bên cạnh nhau là không thấy mệt mỏi nữa. Công nhận rằng lúc mới yêu thật vui, nhưng đối với một cô gái đã từng bị tổn thương như mình thì thật sự cũng dè dặt về mơ ước cả hai cùng nhau đi đến cuối con đường. Không còn là cô bé hồn nhiên như lúc trước để chỉ nhìn cuộc sống đơn giản bằng màu hồng. Nhưng thôi, cứ hy vọng rằng dù có đến giai đoạn nào thì cũng sẽ vui như lúc mới yêu”. Tỷ phú Hoàng Kiều không vui khi cho rằng những chia sẻ của Ngọc Trinh hàm ý cô chỉ quen ông nhất thời chứ không muốn gắn bó lâu dài. Trong tuyên bố chấm dứt tình cảm với Ngọc Trinh, ông viết: “Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho em với ý muốn được gắn bó lâu dài cùng nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà em đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, em không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa”. Hiện tại, Ngọc Trinh giữ im lặng trước phát ngôn của người yêu.

Trong khi đó, Hoàng Kiều bị nhiều lời chỉ trích, cho rằng ông mượn chuyện tình cảm để tự quảng bá cho công việc, cho thương hiệu của mình. Thậm chí, trong lời tuyên bố chia tay người yêu, doanh nhân này cũng đan xen nhiều dòng giới thiệu về sản phẩm, về nghiên cứu mới của công ty ông. Hiện nay, tài sản của ông từ 2,9 tỷ đô la đã tăng lên thêm 200 triệu đô la tức 3,1 tỷ. Trâu già ham cỏ non. Lúc gặp bãi cỏ xanh tươi mơn mởn nó hối hả ăn lấy ăn để, nhưng khi đã no chán rồi nó lừng lững bỏ đi là chuyện bình thường phải không thưa quý bạn? Quý bạn có nghĩ như vậy không? Đoàn Dự