“Người đàn ông quyến rũ nhất” 2019 gây bão trong mùa Valentine

Với hơn 1,1 tỉ lượt nghe, ca khúc All of Me của John Legend đứng đầu danh sách các bản tình ca trên Spotify toàn cầu mùa Valentine năm nay.

Nhân dịp Valentine, Spotify công bố thông tin thú vị về các ca khúc về tình yêu nổi bật nhất trên toàn cầu. Theo thống kê dựa trên dữ liệu từ người nghe của Spotify thì All of Me của John Legend gây bất ngờ cho những người yêu mến ca khúc này về mức độ thành công của nó.

All of Me là ca khúc được thêm nhiều nhất vào các playlist (danh sách sẵn sàng nghe) chủ đề “tình yêu”. Người dùng Spotify đã tạo hơn 75 triệu playlist có tiêu đề sử dụng chữ “love”. Ca khúc cũng là lựa chọn bài hát hàng đầu cho cả nam và nữ trong các playlist có tiêu đề về ngày Valentine. Ngoài ra, All of Me được thêm vào hơn 29 triệu playlist. Kể từ khi ra mắt vào 2013, số lượt nghe của ca khúc này tăng ít nhất 50% vào ngày Valentine mỗi năm.

Bên cạnh đó, những người yêu nhạc còn dành nhiều tình cảm cho “huyền thoại tình yêu” John Legend qua việc giúp Conversations in the Dark – ca khúc mới ra mắt vào tháng trước của nam ca sĩ – đạt hơn 10 triệu lượt nghe trên nền tảng này.

Spotify cũng công bố danh sách 10 bài hát xuất hiện nhiều nhất trong các playlist về ngày Valentine trên khắp thế giới, bao gồm All of Me (John Legend), Thinking out Loud (Ed Sheeran), Just the Way You Are (Bruno Mars), I Will Always Love You (Whitney Houston), Can”t Help Falling in Love (Elvis Presley), My Girl (The Temptations), Make You Feel My Love (Adele), Perfect (Ed Sheeran), I Don”t Want to Miss a Thing (bài hát là sự bắt tay hoàn hảo giữa ban nhạc huyền thoại Aerosmith, vốn được mệnh danh là “ban nhạc rock & roll vĩ đại nhất nước Mỹ” và “người viết tình ca” Diane Warren), I”m Yours (Jason Mraz).