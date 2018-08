Người dẫn chương trình Alex Trebek sẽ về hưu?

Los Angeles: Tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Fox News hôm chúa nhật ngày 5 tháng 8, ông Alex Trebek, người dẫn chương trình cho chương trình đố kiến thức the Jeopardy đã cho biết là ông đã ký hợp đồng làm người dẫn chương trình the Jeopardy cho đến năm 2020.

Cũng theo ông Trebek thì đến năm 2020 thì ông 80 tuổi và sác xuất trên 50/50 là ông ta sẽ về hưu.

Chương trình the Jeopardy là một chương trình thu hút khán giả và người tham dự không những ở Hoa Kỳ và cả ở Canada.

Trong khi người dẫn chương trình, ông Alex Trebek cũng là một người Canada có quốc tịch Mỹ.

Ông Trebek cũng nói đến tên hai người mà ông nghĩ có thể thay ông làm người dẫn chương trình : ông Alex Faust, người dẫn trên chương trình trực tiếp truyền hình các trận cầu của đội băng cầu Los Anegeles Kings, và bà luật sư và bình luận gia Laura Coates.

Trong năm ngoái 2017, ông Trebek đã trải qua những cuộc giải phẩu não và thay đầu gối.

Ông Trebek là người đã dẫn các chương trình The Jeopardy từ năm 1984 cho đến nay.