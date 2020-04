Người bệnh nhân cuối cùng rời bệnh viện Vũ Hán, tiểu bang New York chuẩn bị cho mở cửa lại hoạt động kinh tế

New York: Tính đến ngày chúa nhật 26 tháng 4, có gần 1 triệu người Mỹ nhiễm COVID-19 và có trên 54 ngàn người Mỹ bị chết vì con vi rút quái ác này.

Nhưng theo các giới chức y tế thì số người nhiễm COVID-19 đã lên đến đỉnh và sẽ trên đà sút giảm trong những ngày sắp tới.

Tại tiểu bang New York, con số người chết vì COVID-19 trong hôm chúa nhật ở dưới mức 400 người, con số người chết thấp nhất ở New York trong nhiều tuần lễ qua.

Đây là một tin phấn khởi cho thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York. Ông đã nói là nếu con số người chết hàng ngày không còn gia tăng trong những ngày sắp tới, thì ông sẽ cho phát động lại guồng máy kinh tế, có thể bắt đầu vào giữa tháng 5, và sẽ bắt đầu ở một nửa trên của tiểu bang New York, ở những thành phố như Buffalo, Rochester…

Ông thống đốc cũng nói thêm là trong giai đoạn đầu các công ty được mở cửa là các công ty của ngành xây cất và sản xuất hàng hóa ( manufacturing).

Một tin vui khác là trong ngày hôm chúa nhật, bệnh nhân bị bệnh viêm phổi corona cuối cùng đã được rời khỏi bệnh viện Vũ Hán.

Kết thúc một trang lịch sử tang thương khủng khiếp vì loài COVID-19