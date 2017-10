Ngừa thai, phá thai

Truyền thông Mỹ có một mỹ tục dễ thương: nhiều tờ báo Mỹ mời độc giả góp ý ngay dưới mỗi bản tin quan hệ; việc làm đó tạo chiều thứ nhì cho bản tin -chiều thứ nhất là nội dung bản tin, và chiều thứ nhì là phản ứng của quần chúng, độc giả.

Điển hình cho chiều thứ nhì của bản tin loan báo chính phủ xóa bỏ việc chủ nhân phải cấp thuốc ngừa thai cho nữ công nhân (qua việc cung cấp bảo hiểm y tế)- tin đăng tải trên tờ The New York Times hôm 6/10, là phản ứng của gần 20 độc giả.

Một nữ độc giả -ký tên là Caroline, cư dân Los Angeles- đã hưởng ứng góp ý dưới bài báo Trump Administration Rolls Back Birth Control Mandate (chánh quyền Trump hủy bỏ vấn đề ngừa thai) đăng trên tờ the New York Time. Cô Caroline viết rất vắn tắt “I don’t understand how the GOP fails to understand this really simple equation: less birth control=more abortions.” (Dịch: tôi không hiểu tại sao đảng Cộng Hòa lại không hiểu cái phương trình vô cùng đơn giản này: càng ngừa thai ít = càng phá thai nhiều.)



Đọc đi, đọc lại tôi thấy phương trình Caroline viết ra quả là đơn giản: ngừa thai để không cấn thai, không cho ngừa thai là khuyến khích thụ thai, và thụ thai trong lúc không thuận lợi để gánh vác trọng trách làm mẹ thường đưa thai phụ tới quyết định phá thai.

Hôm thứ Sáu 10/6/17, chính phủ có hành động khuyến khích phá thai bằng cách tái lập quyền của chủ doanh nghiệp từ chối không cấp thuốc ngừa thai miễn phí cho nữ công nhân làm việc với họ; trước đây tổng thống Barack Obama đã ban hành luật bắt buộc chủ nhân mua bảo hiểm y tế cho công nhân, trong bảo hiểm đó, có bao gồm việc cung cấp thuốc ngừa thai miễn phí cho nữ công nhân.

Bộ Y Tế Xã Hội, và bộ Tư Pháp hủy bỏ không thi hành đạo luật Obama đó nữa, để thực hiện lời tổng thống Trump hứa tại Vườn Hồng Bạch Cung 5 tháng trước; ông hứa “ … sẽ không để những tu sĩ và tín đồ tôn giáo bị hà hiếp, bị chèn ép và bị bóp họng như trước nữa.”

Cái tội bắt chủ nhân cung cấp thuốc ngừa thai miễn phí cho nữ công nhân là tội của ông Obama; ông phạm tội đó qua đạo luật Affordable Care Act (ObamaCare).

Vô số người nghèo thích bầu các chính khách Cộng Hòa, và thù ghét ông Obama là Mỹ Đen, nhưng cũng nhiều người Mỹ Trắng đòi ông Trump đem chính phủ ra ngoài sân banh, và ngoài háng người đàn bà.

Trong số những người không ghét ông tổng thống Mỹ đen, có trên 20 triệu người đang có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bác sĩ để trị hay ngừa bệnh, và để lãnh thuốc ngừa thai hầu kế hoạch hóa gia đình.

Họ thấm thía hiểu, đối với nữ giới, ngừa thai là một nhu cầu, vì có thai, có con là gánh nặng làm lệch cuộc sống -nhiều người phải bỏ việc để ở nhà nuôi con, do đó nhiều người xuống đường phản đối lệnh chính phủ hủy bỏ việc cung cấp miễn phí thuốc ngừa thai.

Tổng trưởng tư pháp 2 tiểu bang California và Massachusetts đã đâm đơn kiện chính phủ liên bang về quyết định ngưng, không phát thuốc ngừa tai miễn phí cho nữ công nhân nữa.

Nhưng nhiều chính khách bảo thủ lại ca ngợi việc làm của chính phủ; dân biểu Paul Ryan, bang Wisconsin coi việc ngưng cung cấp thuốc ngừa thai cho nữ công nhân là một thành quả lớn của chính phủ Trump, vị tổng thống mà ông Ryan nhiều lần chống đối.

Luật ACA miễn trừ các doanh nghiệp có liên quan đến tôn giáo, không phải cung cấp thuốc ngừa thai cho nữ công nhân, nếu chủ nhân doanh nghiệp cho là việc ngừa thai đi ngược lại lương tâm tôn giáo.

Tuy nhiên, ông Richard B. Katskee, giám đốc pháp lý của tổ chức Americans United for Separation of Church and State, lại cho là chính phủ tạo thiệt thòi cho nữ công nhân, và đòi đưa chính phủ ra tòa.

NÊN HAY KHÔNG NÊN CẤP THUỐC NGỪA THAI cho nữ công nhân, vẫn là câu hỏi bài báo này nêu lên; và để tìm câu trả lời giá trị nhất, xin trở lại với cái phương trình của cô Caroline, càng ngừa thai ít = càng phá thai nhiều. Phương trình này đúng với dân biểu Tim Murphy, đại diện bang Pennsylvania trong quốc hội liên bang.

Murphy quyết liệt chống cả việc ngừa thai lẫn việc phá thai, và nhất định không chấp nhận cái phương trình tiểu học của cô Caroline.

Ông cấm không cho cô Shannon Edwards -người tình của ông- uống thuốc ngừa thai, nhưng lại không biết tự giới hạn tình dục, không biết tránh đừng gần gụi cô trong những ngày cô rụng trứng dễ thụ thai.

Có thể cô Edwards bất bình với thái độ vô trách nhiệm của ông tình nhân chính khách, nên cô thử bảo ông là cô đậu thai.

Ông viết cho cô một lá thư bảo cô phá thai. Tờ báo địa phương The Pittsburgh Post-Gazette đăng lá thư của ông, và thư cô trả lời ông. Lá thư cô viết, “Ông quảng bá lập trường chống ngừa thai, mà ông lại bảo tôi phá cái thai tôi đang mang trong bụng, giết chết đứa con của đôi ta.”

Murphy đính chánh là ông không tự tay viết lá thư ‘phá thai’, mà thư ký của ông viết. Thái độ của ông không chỉ vô trách nhiệm, mà để văn phòng ông trả lời một bức thư của tình nhân, thì quả là lạm dụng công nho, công quỹ.

Ông quyết định từ chức dân biểu, hoặc nếu không từ chức cũng không ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ngoài dân biểu Murphy, còn một người nữa chịu ảnh hưởng trực tiếp về chính sách ngừa thai của chính phủ: cô Michelle Jones; Jones có thai năm 14, bị mẹ đánh đập và đuổi ra khỏi nhà.

Năm 15 tuổi cô sinh ra một bé trai và đặt tên con là Brandon Sims , mẹ đói, con đói vì cô không có việc làm, không có lương, nhưng cô vẫn cố gắng nuôi đứa bé suốt 4 năm dài.

Năm 1992 đứa bé chết, cô vào bệnh viện tâm thần trị bệnh điên, cô than là cô bị gia đình, xã hội ruồng rẫy, và cô cũng ruồng rẫy bỏ cho bé Brandon Sims chết đói. Tòa tuyên án phạt cô 50 năm tù giam; cuộc sống lao tù giúp cô thôi không còn bị dằn vật vì đói và túng thiếu nữa. Jones nhìn lại cuộc đời mình và cái chết của con, rồi suy ngẫm tìm hiểu về xã hội Mỹ.

Cô đọc sách và học hỏi, rồi thi đậu cả 2 cấp cử nhân và thạc sĩ; ban giám đốc cải huấn đề nghị xin ân xá cho cô, mặc dù Jones mới bị giam 20 năm, chưa đủ tỉ lệ nửa bản án để được ân xá. Hiện cô đang học chương trình tiến sĩ tại viện đại học New York.

Cô Jones học môn American Studies -khoa nghiên cứu về tổ chức xã hội Mỹ; cô sẽ hơn quý vị tiến sĩ xã hội học khác cái thành tích 20 năm tù -20 năm diện bích nghiền ngẫm về thân phận mình, để tìm hiểu nguyên nhân khiến các thiếu nữ Mỹ Đen gần gũi đàn ông rất sớm trong tuổi vị thành niên, và có thai cũng rất sớm.

Cô sẽ viết sách, sẽ diễn thuyết đòi cải tiến thân phận các thiếu nữ Mỹ Đen như cô, cuộc cách mạng xã hội đó sẽ xoay quanh vấn đề ngừa thai và phá thai. Tiếng nói của cô sẽ là quan điểm uy tín nhất để giải quyết cuộc sống lầm than của người Mỹ Đen đã kéo dài nhiều thế kỷ.

Nguyễn đạt Thịnh