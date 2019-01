Ngủ không đủ có thể là nguyên nhân bị bệnh Alzheimer’s.

Ottawa: theo tin tức được loan báo hôm thứ sáu ngày 25 tháng giêng, các nhà khảo cứu của viện khoa học the Royal Ottawa Institute for Mental Health Research đã khám phá ra những liên quan giữa giấc ngủ và trí nhớ.

Những khám phá này cũng giúp cho các nhà khoa học thấy rõ hơn việc mất ngủ và bệnh quên dememtia hay Alzheimer’s.

Từ trước đến nay, người ta đã biết quan trọng của giấc ngủ trong việc duy trì trí nhớ, và mới đây khảo cứu gia Stuart Fogel của the Royal Ottawa Institute for Mental Health Research, trực thuộc trường đại học Ottawa đã khám phá thêm nhiều chi tiết về việc mất ngủ và trí nhớ.

Kết quả cuộc khảo cứu của khảo cứu gia Fogel đến trong thời gian mà theo sở thống kê Canada, một phần ba những người trưởng thành ở Canada đã ngủ một đêm ít hơn 7 tiềng đồng hồ.

Việc mất ngủ gây nhiều tệ hại cho con người, hơn chỉ là chuyện mệt mỏi vì không ngủ đủ.

Theo giáo sư Fogel thì việc không ngủ đủ, sẽ làm người ta mất khả năng giữ lại những gì mà người này vừa học.

Các nhà khảo cứu nhận thấy là gò Hải Mã ( the hippocampus) trong não bộ là nơi chứa những dữ liệu trí nhớ.

Giấc ngủ có khả năng làm mới gò hải mã để chứa những dữ kiện mới. và cần trung bình ngủ 7 tiếng đồng hồ một ngày cho việc làm sạch gò hải mã.

Những người trẻ bỏ ra hàng giờ để texting trong đêm, hay những người phải làm ca tối sẽ không nhớ được nhiều những gì họ ghi nhận trong ngày.

Một người cần phải ngủ trung bình 7 tiếng một ngày, để giúp trí óc duy trì những cái gì mà người này đã học hỏi trong ngày hôm đó.