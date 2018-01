Nghi can giết hai người đồng tính, ra toà.

Toronto :Trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng giêng, nghi can Bruce McArthur, 66 tuổi, đã phải ra hầu toà ở thành phố Toronto, về hai tội danh giết người ở trường hợp gia trọng, first degree murder.

Nghi can McArthur bị tố cáo liên quan đến 2 cái chết của hai người đồng tính, sinh sống trong khu vực làng đồng tính ở đường Church trong trung tâm thành phố Toronto. Đó là các ông Selim Esen 44 tuổi, và Andrew Kinsman, 49 tuổi.

Theo trung sĩ thám tử Hank Idsinga của sở cành sát thành phố Toronto thì họ nghĩ là ngoài hai nạn nhân vừa kể trên, có thể còn có thêm những nạn nhân khác đã bị giết bởi nghi can.

Nghi can McArthur là một người làm nghề thiết kế vườn tược, và cũng là người thường đến khu đồng tính. Cũng có nguồn tin cho là nghi can McArthur có thời là bạn tình của nạn nhân Kinsman.