Nghi can giết em Marrisa Shen là một người tỵ nạn Syria.

Vancouver, British Columbia: Theo những tin tức công bố của sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP, phổ biến hôm thứ ba ngày 11 tháng 9, thì cảnh sát đã bắt giữ một nghi can bị buộc tội giết em Marrisa Shen ở thành phố Vancouver.

Em Shen 13 tuổi bị mất tích sau khi đến mua đồ ăn ở tiệm Tim Hortons trong thành phố Vancouver vào ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Người ta đã tìm thấy thi thể của em Shen trong sáng ngày hôm sau tại khu rừng trong công viên Central Park ở thành phố Burnaby.

Trong hôm thứ hai ngày 10 tháng 9, toán cảnh sát điều tra những vụ giết người của sở cảnh sát Hoàng Gia đã loan báo là nghi can Ibrahim Ali , 28 tuổi bị buộc tội giết em Shen ở cấp độ 1.

Theo sở cảnh sát thì nghi can Ali là một người tỵ nạn Syria đến tỵ nạn ở thành phố Burnaby 17 tháng trước đây.