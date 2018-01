Nghi can Bruce McArthur, vừa bị buộc thêm 3 tội giết người ở trường hợp gia trọng.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 29 tháng giêng, sở cảnh sát thành phố Toronto đã loan báo là buộc nghi can Bruce McArthur 66 tuổi, thêm ba tội danh giết người ở trường hợp gia trọng hay ở cấp độ 1. Như thế nghi can này đã bị buộc tội giết 5 người, mà phần lớn những người này là những người đồng tính.

Nghi can Bruce McArthur có thể là một kẻ giết người hàng loạt, liên quan đến nhiều cái chết của những người đồng tính và những người homeless ở vùng thủ phủ Toronto từ năm 2010 cho đến nay.

Trong cuộc họp báo hôm thứ ba, các thám tử của sở cảnh sát thành phố Toronto cho biết là họ tìm thấy hài cốt của ba nạn nhân được dấu bên dưới những lớp đất của những chậu cây lớn để trong nhà kho.

Nghi can McArthur là một người hành nghề làm vườn tư nhân.

Ba bộ hài cốt chưa được xác định danh tính, nhưng người ta nghĩ có thể là những hài cốt của ba người bị mất tích trước đây là các ông Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi và Dean Lisowick.

Thám tử Hank Idsinga của sở cảnh sát thành phố Toronto cho là có thể còn nhiều nạn nhân đã chết dưới tay của kẻ giết người hàng loạt McArthur mà cơ quan này đang tiếp tục cuộc điều tra.

Cũng theo thám tử Hank Idsinga thì sở cảnh sát thành phố đã huy động 100 nhân viên và thám tử trong cuộc điều tra tìm kẻ giết người hàng loạt này.

Theo bản tin của đài CTV thì các thám tử cũng tìm thấy những hình ảnh của các nạn nhân tại tư gia của nghi can McArthur.

Trước đó, nghi can McArthur đã bị buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng trong chuyện mất tích của hai nạn nhân Andrew Kinsman 49 tuổi và Selim Esen 44 tuổi , là hai người đồng tính sống ở khu vực đường Church trong thành phố Toronto.