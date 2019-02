Ngày lễ Tình Yêu: Roses are red, violet are blue..

Một bài thơ tình được truyền tụng vào những dịp ngày Lễ Tình Yêu , Valentine, là một bài dân ca phổ biến từ những năm 1874:

The rose is red

The Violet is blue

The Honey is sweet

And so are you

( Hoa hồng mầu đỏ, hoa đồng thảo màu xanh, mật ong thì ngọt, như sự dịu dàng và ngọt ngào của tình em)

Thời gian có ngày lễ Tình Yêu vào ngày 14 tháng 2, là thời gian của những cặp tình nhân đã và đang yêu nhau, biểu lộ sự thương yêu của mình với người bạn tình, bằng những quà tặng như hoa hay kẹo sô cô la.

Mùa Tình Yêu cũng là thời điểm cho những vụ lừa tình .

Theo những thống kê, thì số tiền mà các nạn nhân bị mất trong những lừa tình trên mạng ở Hoa Kỳ trong năm 2015 là 33 triệu Mỹ kim, và con số tiền mà các nạn nhân bị mất lên đến 143 triệu Mỹ kim vào năm 2018. Số nạn nhân bị lừa tiền trên các mạng tìm bạn bốn phương ở Mỹ trong năm 2015 là 8,500 người và con số nạn nhân đã gia tăng lên đến 21,000 người trong năm 2018.

Trung bình một nạn nhân Mỹ bị lừa hết $2,600, nhưng nếu tính chỉ riêng nhóm những người trên 70 tuổi, thì số tiền trung bình một người bị lừa lên đến 10 ngàn Mỹ kim.

Những màn bịp thường bắt đầu là việc làm quen trên mạng, và sau một thời gian thân mật, kẻ gian mới làm bộ có chuyện khẩn cấp như là có thân nhân bị bệnh, xe bị hư bất ngờ và hỏi mượn tiền.

Những người Mỹ nhất là những người lớn tuổi, sống cô đơn là những người dễ bị kẻ gian lường gạt nhất.