Ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay

Toronto: Theo những tiên đoán của sở Khí Tượng Canada, ngày thứ năm 14 tháng chạp là ngày lạnh nhất ở vùng thủ phủ Toronto, kể từ những ngày đầu mùa đông cho tới nay.

Hội chợ mùa đông tổ chức ở quảng trường Nathan Phillips đã tạm đóng cửa trong ngày thứ năm vì trời quá lạnh.

Trong ngày thứ tư nhiệt độ đã xuống đến mức trừ 8 độ C và cộng thêm cái lạnh của gió đã khiến người ta cảm thấy như đang ở trong nhiệt độ trừ 22 độ C.

Trong tối thứ tư nhiệt độ trên hàn thử biểu là trừ 18 độ C, nhưng nhiệt độ thực sự vì cộng thêm cái lạnh của sức gió đã xuống trừ 27 độ C.

Chính quyền thành phố Toronto đã lên tiếng khuyến cáo cư dân nên cẩn thận, mặc quần áo ấm khi phải ra bên ngoài.

Cũng theo bản khuyến cáo thì những người có nguy cơ gặp nguy hiểm khi trời quá lạnh là những người không nhà, những người phải làm việc bên ngoài đường, những người lớn tuổi, những trẻ con và những người bị bệnh nan y, những người bị bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Cơ quan y tế thành phố Toronto cũng ra khuyến cáo là những người bị bệnh về tim, thì trong những ngày trời lạnh, bệnh này có thể trở nên tệ hại hơn.

Những người bị bệnh tim nên tránh làm việc nặng nhọc trong những ngày trời lạnh: chúng ta cũng thấy nhiều người đã chết vì bệnh đau tim khi họ đang xúc tuyết trong ngày trời đông giá.

Lệnh báo động về cái lạnh cóng sẽ kéo dài cho đến ngày thứ sáu.