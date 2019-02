Ngân hàng thực phẩm từ thiện trao tặng những nồi nấu tốc độ chậm.

Moutain, Ontario: Một ngân hàng thực phẩm từ thiện ở tỉnh bang Ontario, đang tìm cách giúp cho những khách hàng ăn uống một cách lành mạnh hơn, không phải ăn những thức ăn đã được chế biến sẵn, bằng cách cung cấp cho một số khách hàng những nồi nấu với tốc độ chậm ( slow cooker).

Vào ngày 1 tháng hai vừa qua, ngân hàng thực phẩm từ thiện , the House of Lazaus Community Outreach Mission, đã phát động một chiến dịch có tên là the Crockpot Cuisine nhắm vào những khách hàng quen thuộc và đến xin thực phẩm đều đặn hàng tháng.

Ngân hàng thực phẩm sẽ cung cấp cho 45 khách hàng , mỗi người một slow cooker kèm theo những sách dạy nấu ăn và những chỉ dẫn về cách sử dụng nồi nấu chậm.

Những người này cũng sẽ được cung cấp những cách dạy nấu ăn và những gia vị nấu các món ăn này hàng tháng.

Theo bà Sandy Casselman, điều hợp viên của ngân hàng thực phẩm thì những lý do khiến ngân hàng này cung cấp những nồi nấu với tốc độ chậm cho khách hàng là giúp cho họ ăn uống một cách lành mạnh, và đồng thời giúp cho họ chọn những thực phẩm có trong ngân hàng, mà chẳng có ai muốn lấy trước đây, như chickpeas và những hộp đậu đủ loại.

Thành phố Mountain nằm cách thủ đô Ottawa khoảng 50 cây số về hướng đông nam, và ở giữa hai thành phố Kemptville và Winchester.