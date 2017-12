Nga: Khủng bố tại một siêu thị, 10 người bị thương

Tối 27/12, 10 người bị thương trong một vụ nổ tại một siêu thị ở St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga.

Cửa tiệm này nằm ở phía đông bắc thành phố St. Petersburg, bên trong một rạp chiếu bóng thời Xô Viết, được chuyển thành trung tâm thương mại. Theo một nguồn tin được hãng thông tấn Nga TASS loan tải, vụ nổ xảy ra vào đầu giờ tối, ở lối vào, nơi khách hàng thường gửi đồ trước khi vào siêu thị.

Vài ngày trước kỳ nghỉ đông và các lễ hội mừng Năm Mới, đe dọa khủng bố là mối lo lớn của chính quyền. Cách nay khoảng mươi hôm, các nhân viên an ninh Nga thông báo phá vỡ được một ổ thánh chiến, âm mưu tấn công thánh đường nổi tiếng St. Petersburg. Hồi tháng 4 năm nay, hệ thống tàu điện ngầm St. Petersburg đã bị khủng bố, khiến 16 người chết và hàng chục người bị thương.

An ninh Nga lo ngại, sau khi tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS mất gần như toàn bộ các vùng lãnh thổ tại Iraq và Syria, nhiều phần tử thánh chiến gốc Nga sẽ trở về nước. Hồi giữa tháng 12, giám đốc cơ quan an ninh Nga Alexandre Bortnikov cho biết, gần 4.500 công dân Nga ra nước ngoài chiến đấu “trong hàng ngũ khủng bố”.